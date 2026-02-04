– Pojechałem i powiedziałem, co myślę. Proszę zwrócić uwagę, że kilka miesięcy temu byłem w Katowicach na podobnym kongresie robionym przez PiS. Teraz pojechałem nieść kaganek oświaty do potencjalnych wyborców i zwolenników Grzegorza Brauna (...), bo trzeba nieść kaganek oświaty wszędzie – dodał. Zadeklarował, że gdyby otrzymał od Koalicji Obywatelskiej zaproszenie na jej kongres, to też pojechałby i mówił „mniej więcej to samo”.

Robert Gwiazdowski odrzuca możliwość wejścia do rządu z udziałem KKP

Robert Gwiazdowski powiedział, że nie żałuje obecności na Kongresie Inicjatyw Narodowych, Gospodarczych i Samorządowych. – Nie, między innymi dzięki temu mogę teraz z panem porozmawiać – zwrócił się do Jacka Nizinkiewicza. Pytany o swój ewentualny udział w kolejnych kongresach Brauna prawnik odparł, że „to zależy, co Braun będzie robił”. – Jak zrobi wiec wyborczy, to na pewno nie pójdę – zaznaczył.

Podkreślił przy tym, że nie chodzi na wybory. Zadeklarował też, że nie ma zamiaru startować w wyborach parlamentarnych. – W życiu – podkreślił, pytany, czy chciałby być na listach Konfederacji Korony Polskiej. Gwiazdowski powiedział, że nie przyjąłby propozycji objęcia teki ministra, gdyby w 2027 r. taką ofertę złożyła mu koalicja z udziałem partii Grzegorza Brauna.

Jacek Nizinkiewicz pytał swego rozmówcę, ile wolności gospodarczej jest dziś w Polsce. – Potrzeba jej więcej, a jest jej coraz mniej. Najwięcej wolności było dzięki ustawie Wilczka (chodzi o ustawę o działalności gospodarczej, która obowiązywała od 1 stycznia 1989 r. – red.). Potem ona sukcesywnie była ograniczana – odparł Robert Gwiazdowski. – Trzeba robić deregulacje, bo jest za dużo regulacji, tych regulacji, które wolność gospodarczą ograniczają – przekonywał.

Robert Gwiazdowski: Grzegorz Braun nie jest alternatywą

Ekspert Centrum im. Adama Smitha podważał m.in. sensowność wprowadzenia w Polsce Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Ocenił, że zapowiadany przez rząd zysk (1,5 mld zł) nie pokryje kosztów wprowadzenia systemu i związanych z nim problemów. Podkreślił, iż ryzyko z KSeF polega na tym, że każdy przedsiębiorca będzie mógł być „przez byle urzędnika śledzony online (...) w czasie rzeczywistym”. – Rząd Donalda Tuska kontynuuje tutaj, twórczo rozwija dorobek rządu Mateusza Morawieckiego, bo to za czasów Morawieckiego wymyślono KSeF – zaznaczył.