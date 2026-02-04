Metale ziem rzadkich odkryte 6 km pod dnem oceanu. Japonia chce uniezależnić się od Chin

Japońska misja JAMSTEC jest pierwszą na świecie próbą wydobycia głębinowych zasobów metali ziem rzadkich, niezbędnych w przemyśle motoryzacyjnym czy elektronicznym. W poniedziałek japoński rząd ogłosił, że w wyniku misji testowej na pełnym morzu na Oceanie Spokojnym odkryto na głębokości 6 kilometrów skały osadowe zawierające metale ziem rzadkich (REM). Tokio zintensyfikowało działania mające na celu eksploatację złóż głębinowych, aby zmniejszyć tu zależność od Chin, które dominują na globalnym rynku REM.

W 2024 r. chińska produkcja REM wyniosła 270 tys. ton, przy globalnej produkcji – 380 tys. ton (dane z raportu energetycznego BP). Na drugim miejscu są USA z produkcją 45 tys. ton.

Japońska wyspa skarbów REM

W styczniu japoński głębinowy statek badawczy wyruszył w kierunku odległej wyspy Minami-Torishima na Pacyfiku, której wody prawdopodobnie zawierają bogate złoża cennych minerałów. Szacuje się, że obszar wokół wyspy, położony na wodach japońskich, zawiera ponad 16 milionów ton metali ziem rzadkich. To trzecie co do wielkości złoże na świecie.

Rzeczniczka rządu Kei Sato poinformowała, że próbki wydobyte przez Japońską Agencję ds. Nauki o Ziemi i Morzu (JAMSTEC) są teraz szczegółowo analizowane pod kątem zawartości pierwiastków ziem rzadkich w osadach dennych. Nazwała odzysk osadów „znaczącym osiągnięciem zarówno pod względem bezpieczeństwa ekonomicznego, jak i kompleksowego rozwoju środowiska morskiego”, informuje Al Jazeera.