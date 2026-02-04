Rzeczpospolita
Ekonomia
Metale ziem rzadkich odkryte 6 km pod dnem oceanu. Japonia chce uniezależnić się od Chin

Kolejny kraj sięga po własne złoża metali ziem rzadkich, by uciec spod zależności od Chin. Japonia znalazła pod dnem Pacyfiku prawdziwe eldorado. Złoże jest ogromne, ale do wydobycia bardzo trudne.

Publikacja: 04.02.2026 13:53

Japonia znalazła ogromne złoża metali ziem rzadkich na dnie Pacyfiku

Foto: Adobe Stock

Iwona Trusewicz

Japońska misja JAMSTEC jest pierwszą na świecie próbą wydobycia głębinowych zasobów metali ziem rzadkich, niezbędnych w przemyśle motoryzacyjnym czy elektronicznym. W poniedziałek japoński rząd ogłosił, że w wyniku misji testowej na pełnym morzu na Oceanie Spokojnym odkryto na głębokości 6 kilometrów skały osadowe zawierające metale ziem rzadkich (REM). Tokio zintensyfikowało działania mające na celu eksploatację złóż głębinowych, aby zmniejszyć tu zależność od Chin, które dominują na globalnym rynku REM.

Metale ziem rzadkich na świecie

Foto: PAP/REUTERS

W 2024 r. chińska produkcja REM wyniosła 270 tys. ton, przy globalnej produkcji – 380 tys. ton (dane z raportu energetycznego BP). Na drugim miejscu są USA z produkcją 45 tys. ton.

Japońska wyspa skarbów REM

W styczniu japoński głębinowy statek badawczy wyruszył w kierunku odległej wyspy Minami-Torishima na Pacyfiku, której wody prawdopodobnie zawierają bogate złoża cennych minerałów. Szacuje się, że obszar wokół wyspy, położony na wodach japońskich, zawiera ponad 16 milionów ton metali ziem rzadkich. To trzecie co do wielkości złoże na świecie.

Rzeczniczka rządu Kei Sato poinformowała, że próbki wydobyte przez Japońską Agencję ds. Nauki o Ziemi i Morzu (JAMSTEC) są teraz szczegółowo analizowane pod kątem zawartości pierwiastków ziem rzadkich w osadach dennych. Nazwała odzysk osadów „znaczącym osiągnięciem zarówno pod względem bezpieczeństwa ekonomicznego, jak i kompleksowego rozwoju środowiska morskiego”, informuje Al Jazeera.

Pod koniec ubiegłego roku Japonia podpisała umowę ze Stanami Zjednoczonymi o koordynacji działań na rzecz zabezpieczenia dostaw REM. Oba kraje chcą uwolnić się od kontroli Pekinu nad znaczną częścią światowych rezerw tych ważnych minerałów. Pekin już wprowadził ograniczenia eksportowe, a może też używać REM jak broni do osiągnięcia pozagospodarczych celów. Zaniepokoiło to Tokio, które importuje z Chin około 70 proc. potrzebnych metali ziem rzadkich.

USA, Indie, UE – też chcą mieć swoje REM

Działania Japonii wpisują się w niedawne decyzje innych kluczowych graczy światowej gospodarki. USA planują uruchomić strategiczny projekt o wartości 12 mld dol., mający na celu stworzenie federalnych rezerw krytycznie ważnych minerałów. Projekt o nazwie „The Vault” ma ochronić amerykańskich producentów przed zakłóceniami w dostawach kluczowych pierwiastków.

Indie zatwierdziły program inwestycyjny o wartości 4,6 mld dol. w produkcję podzespołów elektronicznych. Rząd Indii intensyfikuje wysiłki na rzecz budowy lokalnych łańcuchów dostaw i przeciwdziałania monopolowi Chin na wydobycie i przetwarzanie metali ziem rzadkich. Także Unia chce się uwolnić od chińskiej dominacji i proponuje tutaj USA sojusz.

W Europie REM są wydobywane w Norwegii (7 tys. ton rocznie), a także Szwecji i Finlandii. Jedne z najbardziej perspektywicznych, ale dotąd nieeksploatowanych złóż znajdują się na Ukrainie. Na razie rękę położył na nich Donald Trump, a Unia przespała propozycję Kijowa, by się w ukraińskie zasoby zaangażować.

Na REM składa się 17 pierwiastków trudnych do wydobycia i uzyskania w czystej postaci i występujących w niewielkich ilościach na Ziemi. Obecnie są one wykorzystywane w niemal wszystkich najnowocześniejszych technologiach, od pojazdów elektrycznych po dyski twarde, turbiny wiatrowe i rakiety kosmiczne.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Chiny Japonia metale ziem rzadkich
