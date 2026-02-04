Zawieszenie broni kończące dwuletnią wojnę między Izraelem a Hamasem obowiązuje od 10 października 2025 roku. Jego wejście w życie jest elementem pierwszego etapu planu pokojowego opracowanego przez administrację Donalda Trumpa. Obecnie wdrażany powinien być drugi etap planu, w ramach którego zarząd nad Strefą Gazy miał przejść w ręce palestyńskich technokratów. Hamas jak dotąd nie zgodził się jednak na rozbrojenie, które jest elementem planu przewidującego, iż rządząca enklawą od 2007 roku organizacja nie będzie uczestniczyć w rządzeniu Gazą.

Ponad 530 Palestyńczyków zginęło w izraelskich atakach w czasie obowiązywania zawieszenia broni w Strefie Gazy

Jak zauważa AP, powtarzające się izraelskie ataki, tłumaczone naruszaniem porozumienia o zawieszeniu broni przez Hamas, sprawiają , że Palestyńczycy mieszkający w enklawie nie czują, jakby wojna się skończyła.

„Ludobójcza wojna przeciwko naszym rodakom w Gazie trwa” – pisze dr Mohamed Abu Semija, dyrektor szpitala Asz-Szifa w mieście Gaza we wpisie na Facebooku. „Gdzie jest zawieszenie broni? Gdzie są mediatorzy?”– pyta .

Od momentu wejścia w życie zawieszenia broni w izraelskich atakach zginęło ponad 530 Palestyńczyków – podają palestyńskie źródła medyczne w Strefie Gazy. Izrael podaje, że w atakach bojowników Hamasu, stanowiących naruszenie zasad zawieszenia broni, zginęło czterech izraelskich żołnierzy.