Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Strefa Gazy: 10-dniowe dziecko zginęło w izraelskim ataku. Izrael oskarża Hamas

W izraelskich atakach na cele w Strefie Gazy zginęło 19 Palestyńczyków, w tym 10-dniowe i 5-miesięczne dziecko, siedem kobiet i ratownik medyczny - informują źródła palestyńskie. Do ataków doszło mimo obowiązywania zawieszenia broni - Izrael tłumaczy, że odpowiedział na ataki bojowników na swoich żołnierzy, w których jeden z nich został poważnie ranny.

Publikacja: 04.02.2026 12:32

Dzieci bawią się na gruzach w Strefie Gazy

Dzieci bawią się na gruzach w Strefie Gazy

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Zawieszenie broni kończące dwuletnią wojnę między Izraelem a Hamasem obowiązuje od 10 października 2025 roku. Jego wejście w życie jest elementem pierwszego etapu planu pokojowego opracowanego przez administrację Donalda Trumpa. Obecnie wdrażany powinien być drugi etap planu, w ramach którego zarząd nad Strefą Gazy miał przejść w ręce palestyńskich technokratów. Hamas jak dotąd nie zgodził się jednak na rozbrojenie, które jest elementem planu przewidującego, iż rządząca enklawą od 2007 roku organizacja nie będzie uczestniczyć w rządzeniu Gazą. 

Ponad 530 Palestyńczyków zginęło w izraelskich atakach w czasie obowiązywania zawieszenia broni w Strefie Gazy

Jak zauważa AP, powtarzające się izraelskie ataki, tłumaczone naruszaniem porozumienia o zawieszeniu broni przez Hamas, sprawiają , że Palestyńczycy mieszkający w enklawie nie czują, jakby wojna się skończyła. 

Czytaj więcej

Dyplomacja
Izrael otworzył przejście graniczne w Rafah. Co teraz czeka Strefę Gazy?

„Ludobójcza wojna przeciwko naszym rodakom w Gazie trwa” – pisze dr Mohamed Abu Semija, dyrektor szpitala Asz-Szifa w mieście Gaza we wpisie na Facebooku. „Gdzie jest zawieszenie broni? Gdzie są mediatorzy?”– pyta . 

Od momentu wejścia w życie zawieszenia broni w izraelskich atakach zginęło ponad 530 Palestyńczyków – podają palestyńskie źródła medyczne w Strefie Gazy. Izrael podaje, że w atakach bojowników Hamasu, stanowiących naruszenie zasad zawieszenia broni, zginęło czterech izraelskich żołnierzy. 

Reklama
Reklama

Kolejne ataki na cele w Strefie Gazy Izrael tłumaczy łamaniem zasad zawieszenia broni przez Hamas. W atakach tych giną jednak liczni cywile. Działania Izraela potępiło osiem arabskich państw, w tym Egipt i Katar, które pełnią rolę mediatorów między Izraelem a Hamasem. 

71,8 tys.

Tylu Palestyńczyków zginęło w operacji odwetowe Izraela w Strefie Gazy

Ostatnie ataki mają być odpowiedzią na ostrzał izraelskich żołnierzy przez Hamas, w którym jeden z izraelskich rezerwistów został ciężko ranny – podaje AP. Ostrzał miał miejsce w środę rano. 

Krewny dzieci, które zginęły w izraelskim ataku: Co zrobiło dziecko? Czy było związane z Hamasem? 

W odwecie Izrael miał zaatakować budynek w dzielnicy At-Tuffah w północnej części miasta Gaza. W ataku zginęło co najmniej 11 osób, większość była członkami jednej rodziny. Wśród ofiar były: 10-dniowa dziewczynka, jej rodzice, 5-miesięczny kuzyn ich dziecka oraz babcia dzieci. 

– Co zrobiło to dziecko? Czy było związane z Hamasem lub Fatahem? Dlaczego zabijają dzieci? – pytał jeden z krewnych ofiar ataku, Mohammad Jaser. – Nie rozumiemy tego, dlaczego to nas spotyka. Co robimy? Gdzie mamy iść? To nie jest życie – dodał. 

Sytuacja w Strefie Gazy

Sytuacja w Strefie Gazy

Foto: PAP

Reklama
Reklama

Z kolei w Chan Junus na południu enklawy, w izraelskich atakach zginęło pięć osób, w tym 12-letni chłopiec i ratownik medyczny Palestyńskiego Czerwonego Półksiężyca – podaje tamtejszy szpital. W ostrzale wschodniej dzielnicy miasta Gaza, Az-Zaytun, przez izraelski czołg, zginęło trzech Palestyńczyków, w tym mąż i jego żona. 

Jak dotąd Hamas wywiązał się z obietnicy uwolnienia wszystkich żywych zakładników, uprowadzonych w czasie ataku na Izrael z 7 października 2023 roku oraz zwrócenia stronie izraelskiej ciał poległych zakładników. Izrael w zamian za to uwolnił uzgodnioną wcześniej liczbę palestyńskich więźniów przebywających w izraelskich więzieniach i aresztach. 

Inne, kluczowe elementy porozumienia, nadal nie zostały zrealizowane. Hamas jak dotąd nie rozbroił się, a w enklawie nie pojawiły się żadne międzynarodowe siły stabilizacyjne. Nie rozpoczęła się też odbudowa Gazy, którą nadzorować ma powołana przez Donalda Trumpa Rada Pokoju. 

W ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku zginęło ok. 1 200 osób, a 251 zostało uprowadzonych do Strefy Gazy jako zakładnicy. W działaniach odwetowych Izraela zginęło, jak podają źródła palestyńskie, ponad 71,8 tys. Palestyńczyków. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Izrael Strefa Gazy Organizacje Hamas
Wołodymyr Zełenski i Donald Trump
Konflikty zbrojne
Zełenski chciał odpowiedzi USA na rosyjski atak. Trump: Putin dotrzymał słowa
Josep Guardiola
Konflikty zbrojne
Trener Manchesteru City pyta: Widziecie co się dzieje? W Palestynie, na Ukrainie, w USA?
Rosja i Starlinki. Armia Kremla uzależniona od kradzionego internetu
Konflikty zbrojne
Rosja i Starlinki. Armia Kremla uzależniona od kradzionego internetu
Samolot F-35C Lightning II na pokładzie lotniskowca USS Abraham Lincoln. Zdjęcie udostępnione przez
Konflikty zbrojne
Wojsko USA zestrzeliło irańskiego drona zbliżającego się do lotniskowca USS Abraham Lincoln
Wołodymyr Zełenski i Mark Rutte oddają hołd poległym ukraińskim żołnierzom
Konflikty zbrojne
Mark Rutte w Kijowie. Mówi o „trudnych wyborach” na drodze do pokoju
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama