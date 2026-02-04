Aktualizacja: 04.02.2026 12:54 Publikacja: 04.02.2026 12:32
Dzieci bawią się na gruzach w Strefie Gazy
Foto: REUTERS
Zawieszenie broni kończące dwuletnią wojnę między Izraelem a Hamasem obowiązuje od 10 października 2025 roku. Jego wejście w życie jest elementem pierwszego etapu planu pokojowego opracowanego przez administrację Donalda Trumpa. Obecnie wdrażany powinien być drugi etap planu, w ramach którego zarząd nad Strefą Gazy miał przejść w ręce palestyńskich technokratów. Hamas jak dotąd nie zgodził się jednak na rozbrojenie, które jest elementem planu przewidującego, iż rządząca enklawą od 2007 roku organizacja nie będzie uczestniczyć w rządzeniu Gazą.
Jak zauważa AP, powtarzające się izraelskie ataki, tłumaczone naruszaniem porozumienia o zawieszeniu broni przez Hamas, sprawiają , że Palestyńczycy mieszkający w enklawie nie czują, jakby wojna się skończyła.
„Ludobójcza wojna przeciwko naszym rodakom w Gazie trwa” – pisze dr Mohamed Abu Semija, dyrektor szpitala Asz-Szifa w mieście Gaza we wpisie na Facebooku. „Gdzie jest zawieszenie broni? Gdzie są mediatorzy?”– pyta .
Od momentu wejścia w życie zawieszenia broni w izraelskich atakach zginęło ponad 530 Palestyńczyków – podają palestyńskie źródła medyczne w Strefie Gazy. Izrael podaje, że w atakach bojowników Hamasu, stanowiących naruszenie zasad zawieszenia broni, zginęło czterech izraelskich żołnierzy.
Kolejne ataki na cele w Strefie Gazy Izrael tłumaczy łamaniem zasad zawieszenia broni przez Hamas. W atakach tych giną jednak liczni cywile. Działania Izraela potępiło osiem arabskich państw, w tym Egipt i Katar, które pełnią rolę mediatorów między Izraelem a Hamasem.
Ostatnie ataki mają być odpowiedzią na ostrzał izraelskich żołnierzy przez Hamas, w którym jeden z izraelskich rezerwistów został ciężko ranny – podaje AP. Ostrzał miał miejsce w środę rano.
W odwecie Izrael miał zaatakować budynek w dzielnicy At-Tuffah w północnej części miasta Gaza. W ataku zginęło co najmniej 11 osób, większość była członkami jednej rodziny. Wśród ofiar były: 10-dniowa dziewczynka, jej rodzice, 5-miesięczny kuzyn ich dziecka oraz babcia dzieci.
– Co zrobiło to dziecko? Czy było związane z Hamasem lub Fatahem? Dlaczego zabijają dzieci? – pytał jeden z krewnych ofiar ataku, Mohammad Jaser. – Nie rozumiemy tego, dlaczego to nas spotyka. Co robimy? Gdzie mamy iść? To nie jest życie – dodał.
Sytuacja w Strefie Gazy
Foto: PAP
Z kolei w Chan Junus na południu enklawy, w izraelskich atakach zginęło pięć osób, w tym 12-letni chłopiec i ratownik medyczny Palestyńskiego Czerwonego Półksiężyca – podaje tamtejszy szpital. W ostrzale wschodniej dzielnicy miasta Gaza, Az-Zaytun, przez izraelski czołg, zginęło trzech Palestyńczyków, w tym mąż i jego żona.
Jak dotąd Hamas wywiązał się z obietnicy uwolnienia wszystkich żywych zakładników, uprowadzonych w czasie ataku na Izrael z 7 października 2023 roku oraz zwrócenia stronie izraelskiej ciał poległych zakładników. Izrael w zamian za to uwolnił uzgodnioną wcześniej liczbę palestyńskich więźniów przebywających w izraelskich więzieniach i aresztach.
Inne, kluczowe elementy porozumienia, nadal nie zostały zrealizowane. Hamas jak dotąd nie rozbroił się, a w enklawie nie pojawiły się żadne międzynarodowe siły stabilizacyjne. Nie rozpoczęła się też odbudowa Gazy, którą nadzorować ma powołana przez Donalda Trumpa Rada Pokoju.
W ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku zginęło ok. 1 200 osób, a 251 zostało uprowadzonych do Strefy Gazy jako zakładnicy. W działaniach odwetowych Izraela zginęło, jak podają źródła palestyńskie, ponad 71,8 tys. Palestyńczyków.
