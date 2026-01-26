Poszukiwania ciała sierżanta Rana Gwiliego rozpoczęły się po tym, gdy Hamas oświadczył, iż zrobił wszystko, co było wymagane, by odnaleźć szczątki zakładnika w tej części Strefy Gazy, w której nie stacjonuje izraelskie wojsko.

Izrael: Poszukiwanie ciała ostatniego zakładnika Hamasu może potrwać kilka dni

Od powrotu do Izraela zwłok ostatniego z zakładników rząd w Tel Awiwie uzależnia rozpoczęcie realizacji drugiego etapu planu pokojowego USA dla Strefy Gazy. Presja Waszyngtonu i innych stron mediujących między Izraelem a Hamasem ws. realizacji kolejnego etapu planu pokojowego rośnie.

Po znalezieniu szczątków sierżanta Gwiliego Izrael ma otworzyć przejście graniczne między Strefą Gazy i Egiptem w Rafah, dzięki czemu Palestyńczycy będą mogli swobodnie wyjeżdżać do Egiptu i wracać do enklawy, wjeżdżając z terytorium Egiptu.

Izrael informuje, że poszukiwania zwłok ostatniego zakładnika mogą zająć kilka dni. Izrael rozpoczął własne poszukiwania zwłok w Gazie w weekend w dzielnicach Shuja’iyya, Daraj i Al-Tuffah w Gazie, w oparciu o informacje uzyskane przez izraelski wywiad. Żołnierzom prowadzącym poszukiwania towarzyszyć mają rabini i eksperci dentystyczni, którzy mają pomóc w identyfikacji zwłok.