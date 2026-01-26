Rzeczpospolita
Izraelska armia rozkopała cmentarz w Strefie Gazy. Szuka ostatniego zakładnika

Izraelska armia miała rozkopać cmentarz Al-Batsz w dzielnicy Al-Tuffah w Gazie w związku z poszukiwaniem ciała ostatniego z izraelskich zakładników, uprowadzonych przez Hamas w czasie ataku na Izrael z 7 października 2023 roku, którego szczątki nie wróciły jeszcze do Izraela.

Publikacja: 26.01.2026 14:30

Hamas poinformował, że zrobił wszystko co mógł, by odnaleźć szcząti Rana Gwiliego

Foto: PAP/Abaca

Artur Bartkiewicz

Poszukiwania ciała sierżanta Rana Gwiliego rozpoczęły się po tym, gdy Hamas oświadczył, iż zrobił wszystko, co było wymagane, by odnaleźć szczątki zakładnika w tej części Strefy Gazy, w której nie stacjonuje izraelskie wojsko. 

Izrael: Poszukiwanie ciała ostatniego zakładnika Hamasu może potrwać kilka dni

Od powrotu do Izraela zwłok ostatniego z zakładników rząd w Tel Awiwie uzależnia rozpoczęcie realizacji drugiego etapu planu pokojowego USA dla Strefy Gazy. Presja Waszyngtonu i innych stron mediujących między Izraelem a Hamasem ws. realizacji kolejnego etapu planu pokojowego rośnie. 

Po znalezieniu szczątków sierżanta Gwiliego Izrael ma otworzyć przejście graniczne między Strefą Gazy i Egiptem w Rafah, dzięki czemu Palestyńczycy będą mogli swobodnie wyjeżdżać do Egiptu i wracać do enklawy, wjeżdżając z terytorium Egiptu. 

Izrael informuje, że poszukiwania zwłok ostatniego zakładnika mogą zająć kilka dni. Izrael rozpoczął własne poszukiwania zwłok w Gazie w weekend w dzielnicach Shuja’iyya, Daraj i Al-Tuffah w Gazie, w oparciu o informacje uzyskane przez izraelski wywiad. Żołnierzom prowadzącym poszukiwania towarzyszyć mają rabini i eksperci dentystyczni, którzy mają pomóc w identyfikacji zwłok. 

Dwóch mieszkańców Gazy, cytowanych przez AP twierdzi, że w poniedziałek izraelscy żołnierze rozkopywali cmentarz Al-Batsz w Al-Tuffah, wykopując zwłoki z grobów i pozostawiając je na powierzchni. 

Wcześniej Hamas szukał szczątków zakładnika po „swojej” stronie Strefy Gazy – po wejściu w życie porozumienia o zawieszeniu broni izraelska armia w enklawie wycofała się za wyznaczoną w porozumieniu linię.

Plan pokojowy dla Strefy Gazy

Foto: PAP

Hamas poinformował w niedzielę, że przekazał mediatorom informacje dotyczące miejsca, gdzie mogą znajdować się szczątki sierżanta Gwiliego. Izraelscy żołnierze mają prowadzić poszukiwania w jednym z miejsc wskazanych przez Hamas. 

W poniedziałek dwóch Palestyńczyków zostało zastrzelonych przez izraelskich żołnierzy w Strefie Gazy

Po wejściu w życie porozumienia o zawieszeniu broni Hamas wypuścił wszystkich żywych izraelskich zakładników i zaczął systematycznie zwracać Izraelowi szczątki zakładników, którzy zginęli w niewoli. Do ostatniego takiego przekazania doszło 10 grudnia. 

Rodzina Gwiliego domaga się od rządu Netanjahu, by ten nie godził się na realizację kolejnego etapu porozumienia o zawieszeniu broni, dopóki szczątki sierżanta nie wrócą do Izraela. Tymczasem na realizację kolejnego etapu porozumienia naciskają USA. 

W poniedziałek w Strefie Gazy izraelska armia miała zastrzelić dwóch Palestyńczyków – w tym jednego w dzielnicy Al-Tuffah, niedaleko cmentarza, gdzie trwa poszukiwanie ciała zakładnika. 

Od 10 października, gdy w życie weszło zawieszenie broni, z rąk izraelskich żołnierzy, jak podaje strona palestyńska, miało zginąć ponad 480 osób. 

7 października 2023 roku, w czasie niespodziewanego ataku Hamasu na Izrael, zginęło ok. 1 200 mieszkańców Izraela, a 251 zostało uprowadzonych do Strefy Gazy. W działaniach odwetowych podjętych przez Izrael zginęło ponad 71,5 tys. osób, w większości – jak twierdzi strona palestyńska – cywilów. 

