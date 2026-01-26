Aktualizacja: 26.01.2026 14:44 Publikacja: 26.01.2026 14:30
Hamas poinformował, że zrobił wszystko co mógł, by odnaleźć szcząti Rana Gwiliego
Poszukiwania ciała sierżanta Rana Gwiliego rozpoczęły się po tym, gdy Hamas oświadczył, iż zrobił wszystko, co było wymagane, by odnaleźć szczątki zakładnika w tej części Strefy Gazy, w której nie stacjonuje izraelskie wojsko.
Od powrotu do Izraela zwłok ostatniego z zakładników rząd w Tel Awiwie uzależnia rozpoczęcie realizacji drugiego etapu planu pokojowego USA dla Strefy Gazy. Presja Waszyngtonu i innych stron mediujących między Izraelem a Hamasem ws. realizacji kolejnego etapu planu pokojowego rośnie.
Po znalezieniu szczątków sierżanta Gwiliego Izrael ma otworzyć przejście graniczne między Strefą Gazy i Egiptem w Rafah, dzięki czemu Palestyńczycy będą mogli swobodnie wyjeżdżać do Egiptu i wracać do enklawy, wjeżdżając z terytorium Egiptu.
Izrael informuje, że poszukiwania zwłok ostatniego zakładnika mogą zająć kilka dni. Izrael rozpoczął własne poszukiwania zwłok w Gazie w weekend w dzielnicach Shuja’iyya, Daraj i Al-Tuffah w Gazie, w oparciu o informacje uzyskane przez izraelski wywiad. Żołnierzom prowadzącym poszukiwania towarzyszyć mają rabini i eksperci dentystyczni, którzy mają pomóc w identyfikacji zwłok.
Dwóch mieszkańców Gazy, cytowanych przez AP twierdzi, że w poniedziałek izraelscy żołnierze rozkopywali cmentarz Al-Batsz w Al-Tuffah, wykopując zwłoki z grobów i pozostawiając je na powierzchni.
Wcześniej Hamas szukał szczątków zakładnika po „swojej” stronie Strefy Gazy – po wejściu w życie porozumienia o zawieszeniu broni izraelska armia w enklawie wycofała się za wyznaczoną w porozumieniu linię.
Plan pokojowy dla Strefy Gazy
Hamas poinformował w niedzielę, że przekazał mediatorom informacje dotyczące miejsca, gdzie mogą znajdować się szczątki sierżanta Gwiliego. Izraelscy żołnierze mają prowadzić poszukiwania w jednym z miejsc wskazanych przez Hamas.
Po wejściu w życie porozumienia o zawieszeniu broni Hamas wypuścił wszystkich żywych izraelskich zakładników i zaczął systematycznie zwracać Izraelowi szczątki zakładników, którzy zginęli w niewoli. Do ostatniego takiego przekazania doszło 10 grudnia.
Rodzina Gwiliego domaga się od rządu Netanjahu, by ten nie godził się na realizację kolejnego etapu porozumienia o zawieszeniu broni, dopóki szczątki sierżanta nie wrócą do Izraela. Tymczasem na realizację kolejnego etapu porozumienia naciskają USA.
W poniedziałek w Strefie Gazy izraelska armia miała zastrzelić dwóch Palestyńczyków – w tym jednego w dzielnicy Al-Tuffah, niedaleko cmentarza, gdzie trwa poszukiwanie ciała zakładnika.
Od 10 października, gdy w życie weszło zawieszenie broni, z rąk izraelskich żołnierzy, jak podaje strona palestyńska, miało zginąć ponad 480 osób.
7 października 2023 roku, w czasie niespodziewanego ataku Hamasu na Izrael, zginęło ok. 1 200 mieszkańców Izraela, a 251 zostało uprowadzonych do Strefy Gazy. W działaniach odwetowych podjętych przez Izrael zginęło ponad 71,5 tys. osób, w większości – jak twierdzi strona palestyńska – cywilów.
