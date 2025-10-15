Hamas o szczątkach izraelskich zakładników. „Wypełniliśmy zobowiązania”

Izraelskie wojsko po raz kolejny zaznaczyło, że „Hamas jest zobowiązany do przestrzegania porozumienia i podjęcia niezbędnych wysiłków w celu zwrócenia ciał pojmanych”.

We wtorek Hamas przekazał Izraelowi ciała kolejnych czterech zakładników uprowadzonych w czasie ataku z 7 października 2023 r., którzy zginęli w niewoli. Do przekazania kolejnych ciał doszło po tym, gdy Tel Awiw zagroził zmniejszeniem o połowę liczby ciężarówek z pomocą humanitarną, które wjeżdżają do Strefy Gazy, by ukarać Hamas za naruszenie porozumienia obejmującego wydanie Izraelowi ciał 28 zakładników. 20 żyjących zakładników wróciło do Izraela 13 października – tego samego dnia Izrael wypuścił blisko 2 tys. Palestyńczyków ze swoich więzień, w tym 250 osób odsiadujących wyroki dożywocia.

Donald Trump: Rozmawiałem z Hamasem, powiedzieli, że się rozbroją

We wtorek – po raz pierwszy od wejścia w życie zawieszenia broni – izraelska armia otworzyła ogień do Palestyńczyków w Strefie Gazy, którzy mieli przekroczyć linię, za którą wycofały się izraelskie jednostki w enklawie, co uznano za złamanie zasad porozumienia. W wyniku otwarcia ognia w mieście Gaza zginęło pięciu Palestyńczyków. Jeden Palestyńczyk zginął, a jeden został ranny w wyniku izraelskiego ataku z powietrza w rejonie Chan Junus. W związku z tymi atakami Hamas oskarżył Izrael o złamanie porozumienia o zawieszeniu broni.

– Rozbroją się, rozumiecie mnie? – mówił Trump dziennikarzom, dodając, że proces ten wymaga czasu. – Rozmawiałem z Hamasem i powiedziałem: rozbroicie się, prawda? Tak, rozbroimy się. To mi odpowiedzieli – przekonywał amerykański prezydent.

Rozbrojenie Hamasu jest jednym z elementów 20-punktowego planu pokojowego Trumpa dla Strefy Gazy, na który strona palestyńska jak dotąd się nie zgodziła. Plan przewiduje też, że Hamas nie będzie odgrywał roli w rządzeniu powojenną Strefą Gazy.