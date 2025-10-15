Hamas o szczątkach izraelskich zakładników. „Wypełniliśmy zobowiązania”

Aktualizacja: 15.10.2025 22:21 Publikacja: 15.10.2025 21:57
Samochód Czerwonego Krzyża przewożący ciała zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy od czasu ataku z 7 października 2023 r.
Foto: REUTERS/Dawoud Abu Alkas
W środę Hamas poinformował, że przekazał Izraelowi szczątki wszystkich zmarłych zakładników, do których miał dostęp. W enklawie od piątku obowiązuje zawieszenie broni, które jest elementem realizacji pierwszego etapu planu pokojowego przygotowanego przez Donalda Trumpa.
Czytaj więcej
Na ulicach miast w zrujnowanej Strefie Gazy znów pojawili się uzbrojeni członkowie Hamasu. Prezyd...
Jak poinformowano, „Ruch Oporu wypełnił swoje zobowiązania wynikające z umowy, przekazując wszystkich izraelskich więźniów znajdujących się w jego rękach, a także ciała, do których miał dostęp”. „Jeśli chodzi o pozostałe ciała, ich odzyskanie i wydobycie wymaga szeroko zakrojonych działań oraz specjalistycznego sprzętu. Dokładamy wszelkich starań, aby zamknąć tę sprawę” – dodano.
Izraelskie siły zbrojne (IDF) podały, że do miejsca przekazania w północnej Strefie Gazy – by odebrać ciała dwóch zakładników z Hamasu – zmierza konwój pojazdów Czerwonego Krzyża. Trumny przewiezione mają zostać do oddziałów izraelskiego wojska w Strefie Gazy, gdzie odbędzie się ceremonia ku ich pamięci. Ciała zostaną później przetransportowane do instytutu medycyny sądowej Abu Kabir w Tel Awiwie w celu identyfikacji.
Izraelskie wojsko po raz kolejny zaznaczyło, że „Hamas jest zobowiązany do przestrzegania porozumienia i podjęcia niezbędnych wysiłków w celu zwrócenia ciał pojmanych”.
We wtorek Hamas przekazał Izraelowi ciała kolejnych czterech zakładników uprowadzonych w czasie ataku z 7 października 2023 r., którzy zginęli w niewoli. Do przekazania kolejnych ciał doszło po tym, gdy Tel Awiw zagroził zmniejszeniem o połowę liczby ciężarówek z pomocą humanitarną, które wjeżdżają do Strefy Gazy, by ukarać Hamas za naruszenie porozumienia obejmującego wydanie Izraelowi ciał 28 zakładników. 20 żyjących zakładników wróciło do Izraela 13 października – tego samego dnia Izrael wypuścił blisko 2 tys. Palestyńczyków ze swoich więzień, w tym 250 osób odsiadujących wyroki dożywocia.
We wtorek – po raz pierwszy od wejścia w życie zawieszenia broni – izraelska armia otworzyła ogień do Palestyńczyków w Strefie Gazy, którzy mieli przekroczyć linię, za którą wycofały się izraelskie jednostki w enklawie, co uznano za złamanie zasad porozumienia. W wyniku otwarcia ognia w mieście Gaza zginęło pięciu Palestyńczyków. Jeden Palestyńczyk zginął, a jeden został ranny w wyniku izraelskiego ataku z powietrza w rejonie Chan Junus. W związku z tymi atakami Hamas oskarżył Izrael o złamanie porozumienia o zawieszeniu broni.
– Rozbroją się, rozumiecie mnie? – mówił Trump dziennikarzom, dodając, że proces ten wymaga czasu. – Rozmawiałem z Hamasem i powiedziałem: rozbroicie się, prawda? Tak, rozbroimy się. To mi odpowiedzieli – przekonywał amerykański prezydent.
Rozbrojenie Hamasu jest jednym z elementów 20-punktowego planu pokojowego Trumpa dla Strefy Gazy, na który strona palestyńska jak dotąd się nie zgodziła. Plan przewiduje też, że Hamas nie będzie odgrywał roli w rządzeniu powojenną Strefą Gazy.
Czytaj więcej
Wojna w Strefie Gazy może się wreszcie skończyć. I to mniej więcej w drugą rocznicę ataku Hamasu...
Izraelski premier Beniamin Netanjahu wielokrotnie podkreślał, że wojna nie może się skończyć, dopóki Hamas się nie rozbroi i nie odda kontroli nad Gazą. W rozmowie z CBS News Netanjahu przypomniał, że zgodnie z planem pokojowym Trumpa Hamas musi się rozbroić albo „rozpęta się piekło”. – Po pierwsze, Hamas musi złożyć broń. A po drugie, chcemy mieć pewność, że w Gazie nie ma fabryk broni. Że nie ma przemytu broni do Gazy. Że doszło do demilitaryzacji – mówił izraelski premier. Netanjahu wyraził przy tym nadzieję, że do rozbrojenia Hamasu dojdzie w pokojowy sposób. – Z pewnością jesteśmy gotowi, by to zrobić – zapewnił.
Mieszkańcy Strefy Gazy, na których powołuje się Reuters, twierdzą, że Hamas jest coraz bardziej widoczny w enklawie, a jego członkowie pojawiają się wzdłuż dróg, którymi transportowana jest pomoc humanitarna. Rozmówcy z Hamasu przekazali agencji Reutera, że organizacja nie będzie tolerować naruszania porządku w Gazie i będzie zwalczać kolaborantów, uzbrojonych szabrowników oraz handlarzy narkotyków.
Atak Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku
Foto: PAP
Obowiązujące od 10 października zawieszenie broni ma być pierwszym krokiem do zakończenia wojny w Strefie Gazy, która rozpoczęła się od niespodziewanego ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 r.. W ataku tym zginęło ok. 1 200 osób, a 251 zostało uprowadzonych do Strefy Gazy jako zakładnicy. W operacji odwetowej Izraela zginęło co najmniej 67 tys. osób, z czego większość – jak podkreśla strona palestyńska – stanowili cywile. Tysiące kolejnych ofiar konfliktu mogą nadal znajdować się pod gruzami w niemal całkowicie zniszczonej przez działania militarne Izraela enklawie. Od momentu wejścia w życie porozumienia o zawieszeniu broni spod gruzów wydobyto już ok. 250 ciał – podaje strona palestyńska.
Zniszczenia w Strefie Gazy
Foto: PAP
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W środę Hamas poinformował, że przekazał Izraelowi szczątki wszystkich zmarłych zakładników, do których miał dostęp. W enklawie od piątku obowiązuje zawieszenie broni, które jest elementem realizacji pierwszego etapu planu pokojowego przygotowanego przez Donalda Trumpa.
Rosyjska armia już w najbliższym czasie może się powiększyć o kolejne kilkaset tysięcy ludzi. Władimir Putin szy...
Sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych Pete Hegseth zapowiedział, że „potężna siła ognia” trafi na Ukrainę dzięki...
Donald Trump cały czas sugeruje, że przekaże ukraińskiej armii pociski dalekiego zasięgu. Eksperci uważają, że b...
Na ulicach miast w zrujnowanej Strefie Gazy znów pojawili się uzbrojeni członkowie Hamasu. Prezydent USA Donald...
Izraelska armia poinformowała o otwarciu ognia w północnej części Strefy Gazy w związku z pojawieniem się podejr...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas