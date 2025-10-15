Aktualizacja: 15.10.2025 06:54 Publikacja: 15.10.2025 05:33
We wtorek wieczorem Hamas przekazał Izraelowi kolejne cztery ciała zakładników
Foto: REUTERS/Dawoud Abu Alkas
W czasie spotkania z dziennikarzami w Białym Domu Trump mówił, że jeśli Hamas nie rozbroi się, wówczas „zostanie rozbrojony”. – Rozbroimy ich i stanie się to szybko i, być może, brutalnie – stwierdził amerykański prezydent dzień po tym, jak w izraelskim Knesecie i w czasie szczytu pokojowego w egipskim Szarm el-Szejk ogłosił, że wojna w Strefie Gazy się zakończyła.
W enklawie od piątku obowiązuje zawieszenie broni, które jest elementem realizacji przez Izrael i Hamas pierwszego etapu planu pokojowego przygotowanego przez Donalda Trumpa. Jednak we wtorek, po raz pierwszy od wejścia w życie zawieszenia broni, izraelska armia otworzyła ogień do Palestyńczyków w Strefie Gazy, którzy mieli przekroczyć linię, za którą wycofały się izraelskie jednostki w enklawie, co uznano za złamanie zasad porozumienia. W wyniku otwarcia ognia w mieście Gaza zginęło pięciu Palestyńczyków. Jeden Palestyńczyk zginął, a jeden został ranny w wyniku izraelskiego ataku z powietrza w rejonie Chan Junus. W związku z tymi atakami Hamas oskarżył Izrael o złamanie porozumienia o zawieszeniu broni.
– Rozbroją się, rozumiecie mnie? – mówił Trump dziennikarzom dodając, że proces ten wymaga czasu. – Rozmawiałem z Hamasem i powiedziałem: rozbroicie się, prawda? Tak, rozbroimy się. To mi odpowiedzieli – przekonywał amerykański prezydent.
Rozbrojenie Hamasu jest jednym z elementów 20-punktowego planu pokojowego Trumpa dla Strefy Gazy, na który strona palestyńska jak dotąd się nie zgodziła. Plan przewiduje też, że Hamas nie będzie odgrywał roli w rządzeniu powojenną Strefą Gazy.
Plan pokojowy dla Strefy Gazy
Foto: PAP
Izraelski premier Beniamin Netanjahu wielokrotnie podkreślał, że wojna nie może się skończyć, dopóki Hamas się nie rozbroi i nie odda kontroli nad Gazą. W rozmowie z CBS News Netanjahu przypomniał, że zgodnie z planem pokojowym Trumpa Hamas musi się rozbroić albo „rozpęta się piekło”.
– Po pierwsze, Hamas musi złożyć broń. A po drugie, chcemy mieć pewność, że w Gazie nie ma fabryk broni. Że nie ma przemytu broni do Gazy. Że doszło do demilitaryzacji – mówił izraelski premier. Netanjahu wyraził przy tym nadzieję, że do rozbrojenia Hamasu dojdzie w pokojowy sposób. – Z pewnością jesteśmy gotowi, by to zrobić – zapewnił.
Tymczasem po wycofaniu się izraelskiej armii za ustaloną linię, co oznacza, że obecnie Izrael kontroluje ok. 50 proc. terytorium Strefy Gazy, na ulice zniszczonych miast w enklawie zaczęli wracać uzbrojeni członkowie Hamasu. We wtorek organizacja opublikowała nagranie, na którym jej członkowie przeprowadzają egzekucję ośmiu mężczyzn, klęczących na ziemi, z przepaskami na oczach, których określono mianem „kolaborantów i wyrzutków”. AFP podało, że Hamas prowadzi działania przeciwko „palestyńskim gangom i klanom” w Strefie Gazy.
Beniamin Netanjahu, premier Izraela
Trump wracając z Bliskiego Wschodu do USA, mówił dziennikarzom na pokładzie prezydenckiego samolotu Air Force One, że Hamas będzie odgrywał „ograniczoną rolę” w zapewnieniu bezpieczeństwa w Strefie Gazy przed realizacją drugiego etapu jego planu pokojowego.
Czytaj więcej
W otoczeniu wielu światowych przywódców prezydent USA Donald Trump ogłosił zakończenie wojny w St...
We wtorek Hamas przekazał Izraelowi ciała kolejnych czterech zakładników uprowadzonych w czasie ataku z 7 października 2023 roku, którzy zginęli w niewoli. Do przekazania kolejnych ciał doszło po tym, gdy Tel Awiw zagroził zmniejszeniem o połowę liczby ciężarówek z pomocą humanitarną, które wjeżdżają do Strefy Gazy, by ukarać Hamas za naruszenie porozumienia obejmującego wydanie Izraelowi ciał 28 zakładników. 20 żyjących zakładników wróciło do Izraela 13 października – tego samego dnia Izrael wypuścił blisko 2 tys. Palestyńczyków ze swoich więzień, w tym 250 osób odsiadujących wyroki dożywocia.
Mieszkańcy Strefy Gazy, na których powołuje się Reuters, twierdzą, że Hamas jest coraz bardziej widoczny w enklawie, a jego członkowie pojawiają się wzdłuż dróg, którymi transportowana jest pomoc humanitarna.
Rozmówcy z Hamasu przekazali agencji Reutera, że organizacja nie będzie tolerować naruszania porządku w Gazie i będzie zwalczać kolaborantów, uzbrojonych szabrowników oraz handlarzy narkotyków.
Zniszczenia w Strefie Gazy
Foto: PAP
Obowiązujące od 10 października zawieszenie broni ma być pierwszym krokiem do zakończenia wojny w Strefie Gazy, która rozpoczęła się od niespodziewanego ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku. W ataku tym zginęło ok. 1 200 osób, a 251 zostało uprowadzonych do Strefy Gazy jako zakładnicy. W operacji odwetowej Izraela zginęło co najmniej 67 tys. osób, z czego większość - jak podkreśla strona palestyńska – stanowili cywile. Tysiące kolejnych ofiar konfliktu mogą nadal znajdować się pod gruzami w niemal całkowicie zniszczonej przez działania militarne Izraela enklawie. Od momentu wejścia w życie porozumienia o zawieszeniu broni spod gruzów wydobyto już ok. 250 ciał – podaje strona palestyńska.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W czasie spotkania z dziennikarzami w Białym Domu Trump mówił, że jeśli Hamas nie rozbroi się, wówczas „zostanie rozbrojony”. – Rozbroimy ich i stanie się to szybko i, być może, brutalnie – stwierdził amerykański prezydent dzień po tym, jak w izraelskim Knesecie i w czasie szczytu pokojowego w egipskim Szarm el-Szejk ogłosił, że wojna w Strefie Gazy się zakończyła.
Izraelska armia poinformowała o otwarciu ognia w północnej części Strefy Gazy w związku z pojawieniem się podejr...
Według danych Sądu Najwyższego Rosji, w ciągu ostatnich pięciu lat liczba osób skazanych na konfiskatę majątku w...
W najbliższy piątek w Białym Domu najprawdopodobniej dojdzie do spotkania prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donal...
Rosyjski lider nie chce zrezygnować z podbicia Ukrainy, mimo że na własnym zapleczu ma coraz większe problemy go...
– Jedyne, czego powinniśmy się bać, to strach – powiedział gen. Roman Polko, komentując zamknięcie przez Estonię...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas