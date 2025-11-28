Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego czeska inicjatywa „Dar dla Putina” wstrzymała zakup rakiety Flamingo dla Ukrainy?

Śledztwo przeprowadzone przez Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) uderza w prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, ponieważ wśród osób, które miały być zaangażowane w „wypranie” co najmniej 100 milionów dolarów jest Timur Mindycz, współzałożyciel wytwórni filmowej Kwartał 95 i bliski przyjaciel ukraińskiego prezydenta.

Mindycz uciekł z kraju, zanim doszło do przeszukania jego domu i biura w Kijowie. O planowanych działaniach służb miał zostać ostrzeżony. Z publikowanych informacji wynika, że Mindycz przekroczył samochodem granicę z Polską, a później samolotem odleciał do Izraela.

Czechy wstrzymują się z zakupem rakiety

Czeska inicjatywa „Dar dla Putina” odsunęła plany zakupu pocisków rakietowych Flamingo, na które zebrała 12,5 miliona koron.

– Obecnie rozwiązujemy ten problem. Szukamy alternatywy i wciąż z nimi negocjujemy – powiedział portalowi iDNES.cz Dalibor Dědek, założyciel inicjatywy „Dar dla Putina”. Zebrane miliony nadal znajdują się na koncie inicjatywy i nie zostały przekazane firmie Fire Point, która produkuje pociski Flamingo.