Czechy wstrzymują się z zakupem rakiet dla Ukrainy. W tle afera korupcyjna

Wołodymyr Zełenski i Andrij Jermak
Śledztwo przeprowadzone przez Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) uderza w prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, ponieważ wśród osób, które miały być zaangażowane w „wypranie” co najmniej 100 milionów dolarów jest Timur Mindycz, współzałożyciel wytwórni filmowej Kwartał 95 i bliski przyjaciel ukraińskiego prezydenta.
Mindycz uciekł z kraju, zanim doszło do przeszukania jego domu i biura w Kijowie. O planowanych działaniach służb miał zostać ostrzeżony. Z publikowanych informacji wynika, że Mindycz przekroczył samochodem granicę z Polską, a później samolotem odleciał do Izraela.
Czeska inicjatywa „Dar dla Putina” odsunęła plany zakupu pocisków rakietowych Flamingo, na które zebrała 12,5 miliona koron.
– Obecnie rozwiązujemy ten problem. Szukamy alternatywy i wciąż z nimi negocjujemy – powiedział portalowi iDNES.cz Dalibor Dědek, założyciel inicjatywy „Dar dla Putina”. Zebrane miliony nadal znajdują się na koncie inicjatywy i nie zostały przekazane firmie Fire Point, która produkuje pociski Flamingo.
Dědek przekazał, że najsłynniejsza czeska zbiórka broni dla armii ukraińskiej stanęła w miejscu, gdy otrzymano informacje o producencie od ukraińskiego wywiadu wojskowego HUR.
– Działamy bardzo ostrożnie i mamy tam bardzo dobre kontakty. W tym przypadku pieniądze zebraliśmy bardzo szybko, ale istniały poważne wątpliwości, czy zostaną one przeznaczone na wybrany przez nas cel. Dlatego ich nie wykorzystaliśmy i teraz szukamy odpowiedniej alternatywy – wyjaśnił znany biznesmen z Jablonca.
Pierwsze doniesienia o rakiecie Flamingo pojawiły się w sierpniu tego roku i od razu wywołały sensację. Z Kijowa napływały informacje, że różowa rakieta o płaskiej trajektorii lotu może razić cele oddalone nawet o trzy tysiące kilometrów i teoretycznie może zagrozić Moskwie lub Petersburgowi.
Jednocześnie jednak pojawiły się również wątpliwości. Wynikały one głównie z faktu, że rakieta została wyprodukowana przez firmę Fire Point, która z małej firmy filmowej przekształciła się w odbiorcę ogromnych kontraktów wojskowych i, według ukraińskich mediów, była kontrolowana przez Timura Mindycza.
Fundacja „Dar dla Putina” ogłosiła zbiórkę funduszy na rakietę w październiku po śmierci Dany Drábovej, wieloletniej szefowej Państwowego Urzędu Bezpieczeństwa Jądrowego. 12,5 miliona koron potrzebnych na rakietę nazwaną DANA 1 zebrano w niecałe 48 godzin, a w zeszłym tygodniu przedstawiciele inicjatywy osobiście obejrzeli różową rakietę na Ukrainie.
Jednym z przedstawicieli inicjatywy, którzy zrobili sobie zdjęcie z rakietą, jest Martin Ondráček. Przyznaje on teraz, że wokół rakiety narosło zbyt wiele emocji, dezinformacji i niepewności, a wciąż nie ma 100 proc. pewności, czy rzeczywiście lata i potrafi precyzyjnie trafić w cel.
Ponadto, jak mówi, zrozumiała jest „pewna niechęć” do wydawania pieniędzy na tę konkretną rakietę, ponieważ istnieje realne podejrzenie, że producent jest powiązany z ludźmi wokół Andrija Jermaka.
„Alternatywą do wykorzystania zgromadzonych pieniędzy jest zakup kolejnej rakiety, najprawdopodobniej od innego producenta. Ale być może jeszcze ważniejsze jest pytanie, czy cała sprawa Flamingo może zniechęcić Czechów do dalszej pomocy Ukrainie” – pisze Idnes.cz.
Ondráček jest jednak przekonany, że do tego nie dojdzie.
– Jeśli ktokolwiek wyjdzie w tej historii na idiotę, to będę to ja – mówi. – Bo to ja zostałem sfotografowany z rakietą. Nie ludzie, którzy się do tego przyczynili. Nadal mamy ich pieniądze na naszym koncie. Gwarantujemy, że wydamy je na coś, co do czego będziemy mieli 100 proc. pewności, że przyniesie korzyści naszej sprawie – zapewnił.
