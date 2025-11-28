Wyrok ws. filmu z Biedronki. Kto przeprosi prezydent Gdańska?

Aktualizacja: 28.11.2025 19:01 Publikacja: 28.11.2025 18:08
Aleksandra Dulkiewicz
Foto: Urząd Miejski w Gdańsku
Fragment nagrania z kamery monitoringu w jednym ze sklepów Biedronki trafił do mediów społecznościowych w 2019 r., prawdopodobnie za sprawą pracownicy Biedronki, która dostała nagranie od jednego z ochroniarzy sklepu. Na filmie widać jak Aleksandra Dulkiewicz w towarzystwie trzech ochroniarzy kupuje alkohol i dwie butelki coli.
Cała sytuacja miała miejsce niecałe dwa miesiące po zabójstwa prezydenta Pawła Adamowicza. Pod nagraniem pojawiło się wiele niepochlebnych komentarzy i sugestii dotyczących nadużywania alkoholu przez Aleksandrę Dulkiewicz.
Prezydent Dulkiewicz uznała, że publikacja materiału miała poważne konsekwencje dla jej wizerunku oraz wpłynęła na jej życie prywatne i publiczne. Zażądała od sieci handlowej Jeronimo Martins i obsługującej ją firmy ochroniarskiej przeprosin oraz zadośćuczynienia w wysokości 10 tys. zł, a także zapłaty 50 tys. zł na cel społeczny. Z podobnym roszczeniem wystąpił także asystent społeczny prezydent Gdańska, a dziś urzędnik magistratu, Michał Wlazło.
Pełnomocnicy Jeronimo Martins i firmy ochroniarskiej bronili się, tłumacząc m.in., że dostęp do nagrań jest ściśle kontrolowany. Roszczenia uznali za bezzasadne i zawyżone.
W piątek Sąd Okręgowy w Gdańsku uznał, że Jeronimo Martins nie ponosi odpowiedzialności za wyciek nagrania z monitoringu i oddalił powództwo przeciw właścicielowi Biedronki. Natomiast firmie ochroniarskiej nakazał publikację przeprosin, m.in. w „Rzeczpospolitej", dla Aleksandry Dulkiewicz i drugiego powoda. Firma ta ma również zapłacić po 5 tys. zł zadośćuczynienia wraz z odsetkami oraz 10 tys. zł na cel społeczny.
Jak informuje „Dziennik Bałtycki”, w uzasadnieniu wyroku sąd wskazał, że upublicznione nagranie było tak oczywiste w swoim przekazie, że nie wywoływało wątpliwości, iż zakup alkoholu nie miał związku z pełnieniem przez Aleksandrę Dulkiewicz funkcji publicznych, w szczególności politycznych czy społecznych, ani działalnością publiczną.
- Sąd uznał, iż pozwany Jeronimo Martins Polska S.A. nie odpowiada za działania swojej pracownicy. Wykorzystała ona tylko wiedzę o pobycie prezydent miasta w sklepie sieci Biedronka oraz znajomość z pracownikiem ochrony. Działała ona jako osoba prywatna, poza zakresem swoich obowiązków służbowych, wobec czego jej pracodawca nie ponosił odpowiedzialności za jej czyny – powiedział „Dziennikowi Bałtyckiemu” sędzia Mariusz Kaźmierczak z Sądu Okręgowego w Gdańsku.
Wyrok nie jest prawomocny.
Źródło: rp.pl
