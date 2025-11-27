– Na moim biurku znajduje się obecnie dwadzieścia pięć kolejnych ustaw, wymagających rozstrzygnięcia. Dziś podpisałem jedenaście ustaw, a dwie postanowiłem zawetować – przekazał prezydent w oświadczeniu opublikowanym w czwartkowy wieczór.

O jakich dokładnie ustawach mowa? Które ustawy zostaną zwrócone do Sejmu przez głowę państwa?

Prezydent Karol Nawrocki podpisał jedenaście ustaw. „Nie stawiam oporu wobec projektów rządowych”

Jak podkreślił prezydent, „wśród zaakceptowanych ustaw pojawiają się dwie, które mają szczególne znaczenie”.

– Pierwszą z nich są zmiany w prawie o ruchu drogowym. To dobry kierunek, który podnosi poziom bezpieczeństwa na polskich drogach poprzez zabezpieczenie najmłodszych uczestników ruchu drogowego, wprowadzenie okresu próbnego dla nowych kierowców, czy podwyższenie kar dla piratów drogowych. To narzędzia, które realnie mogą przyczynić się do ograniczenia liczby wypadków, zwłaszcza tych najtragiczniejszych, i które wzmacniają ochronę dzieci na drodze – stwierdził Nawrocki.

O projekcie, przyjętym w październiku, pisaliśmy już na łamach rp.pl. Zakłada on m.in. jazdę rowerem i hulajnogą elektryczną poniżej 16 roku życia wyłącznie w kasku, możliwość wyrobienia prawa jazdy przez 17-letnich kierowców, a także możliwość utraty uprawnień do kierowania pojazdem za zbyt szybką jazdę poza obszarem zabudowanym.