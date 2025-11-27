Reklama
Karol Nawrocki podpisał jedenaście ustaw, zawetował dwie. Czego dotyczą?

Prezydent Karol Nawrocki zawetował dwie ustawy. Wśród nich znalazła się ustawa o opodatkowaniu fundacji rodzinnej, którą eksperci krytykowali m.in. na łamach „Rzeczpospolitej”.

Publikacja: 27.11.2025 20:57

Praga, Czechy, 24.11.2025. Prezydent RP Karol Nawrocki wygłasza wykład w Auli Patriotycznej Uniwersytetu Karola

Foto: Albert Zawada/PAP

Jan Skoumal

– Na moim biurku znajduje się obecnie dwadzieścia pięć kolejnych ustaw, wymagających rozstrzygnięcia. Dziś podpisałem jedenaście ustaw, a dwie postanowiłem zawetować – przekazał prezydent w oświadczeniu opublikowanym w czwartkowy wieczór.

O jakich dokładnie ustawach mowa? Które ustawy zostaną zwrócone do Sejmu przez głowę państwa?

Prezydent Karol Nawrocki podpisał jedenaście ustaw. „Nie stawiam oporu wobec projektów rządowych”

Jak podkreślił prezydent, „wśród zaakceptowanych ustaw pojawiają się dwie, które mają szczególne znaczenie”.

– Pierwszą z nich są zmiany w prawie o ruchu drogowym. To dobry kierunek, który podnosi poziom bezpieczeństwa na polskich drogach poprzez zabezpieczenie najmłodszych uczestników ruchu drogowego, wprowadzenie okresu próbnego dla nowych kierowców, czy podwyższenie kar dla piratów drogowych. To narzędzia, które realnie mogą przyczynić się do ograniczenia liczby wypadków, zwłaszcza tych najtragiczniejszych, i które wzmacniają ochronę dzieci na drodze – stwierdził Nawrocki.

O projekcie, przyjętym w październiku, pisaliśmy już na łamach rp.pl. Zakłada on m.in. jazdę rowerem i hulajnogą elektryczną poniżej 16 roku życia wyłącznie w kasku, możliwość wyrobienia prawa jazdy przez 17-letnich kierowców, a także możliwość utraty uprawnień do kierowania pojazdem za zbyt szybką jazdę poza obszarem zabudowanym.

– Podpisałem również ustawę podwyższającą podatki dla banków. Nie może być tak, że obciążenia podatkowe podnosi statystyczny obywatel lub niewielkie przedsiębiorstwo, podczas gdy korporacje zagraniczne albo duże instytucje finansowe uzyskują rekordowe zyski. W ostatnich latach banki osiągnęły ponadprzeciętne zyski. Uznałem więc, że zasadne jest skierowane większej części tych zysków na rzecz państwa, szczególnie w obliczu rosnących potrzeb, m.in. związanych z finansowanie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej i rozbudowy naszych sił zbrojnych – 

O tym projekcie również pisaliśmy w rp.pl. Zakłada on wzrost stawki CIT dla banków, wraz z jednoczesnym lekkim obniżeniem tzw. podatku bankowego. 

– Jak państwo widzą, nie stawiam oporu wobec projektów rządowych czy zgłaszanych przez posłów, jeśli wpływają one na poprawę sytuacji Polaków – dodał Nawrocki. – W wielu przypadkach sam spotykam się z przedstawicielami grup społecznych, aby wysłuchać ich stanowiska. Rozmawialiśmy w kancelarii prezydenta m.in. z samorządowcami, przedstawicielami sektora energetycznego, Rzecznikiem Praw Dziecka czy z przewoźnikami autobusowymi. Decyzje dotyczące ustaw mają realny wpływ na życie obywateli. Podejmuję je z należytą starannością i wyłącznie w oparciu o interes Polski i Polaków.

Oprócz wskazanych dwóch ustaw, prezydent podpisał także kolejne dziewięć. Są to:

  • Ustawa z dnia 5 listopada 2025 r. o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych (nr druku sejmowego 1627)
  • Ustawa z dnia 17 października 2025 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym (nr druku sejmowego 1107)
  • Ustawa z dnia 17 października 2025 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (nr druku sejmowego 1634)
  • Ustawa z dnia 17 października 2025 r. o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 1638)
  • Ustawa z dnia 17 października 2025 r. o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych (nr druku sejmowego 1649)
  • Ustawa z dnia 17 października 2025 r. o ratyfikacji Umowy o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony, sporządzonej w Hanoi dnia 30 czerwca 2019 r. (nr druku sejmowego 1747)
  • Ustawa z dnia 5 listopada 2025 r o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 1839)
  • Ustawa z dnia 5 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (nr druku sejmowego 1824)
  • Ustawa z dnia 6 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (nr druku sejmowego 1826)

Dwa weta Karola Nawrockiego. Jedną z zawetowanych ustaw eksperci krytykowali m.in. na łamach „Rzeczpospolitej”

– Jako prezydent mam konstytucyjny obowiązek podejmowania decyzji wobec każdej ustawy uchwalonej przez parlament. Podejmuję je z pełnym poczuciem odpowiedzialności wobec wszystkich Polaków, szczególnie opierając się na moich deklaracjach i zobowiązaniach, składanych przed wyborem na prezydenta, i ostatecznie popartych przez ponad dziesięć i pół miliona Polaków – stwierdził Karol Nawrocki.

Jak przekazał, dwie ustawy które trafiły na jego biurko zostały zawetowane.

– Pierwszą z nich jest nowelizacja Kodeksu wyborczego, która przewidywała liberalizację zasad głosowania korespondencyjnego. Co do zasady, działania na rzecz szerokiego udziału obywateli w wyborach są słuszne, jednak obecna w ustawie nierejestrowana wysyłka pakietów wyborczych za granicę rodzi poważne ryzyko, bo uzależnia ten proces od jakości usług operatorów pocztowych wielu państw. W obecnym świecie, w którym zagrożenia hybrydowe. W obecnym świecie, w którym zagrożenia hybrydowe i ingerencje w proces wyborczy są realne, brak pełnej kontroli na procesem głosowania jest poważnym i niedopuszczalnym ryzykiem, którego nie możemy podjąć – argumentował prezydent.

Druga ustawa, zawetowana przez prezydenta, zakładała opodatkowanie fundacji rodzinnych. W opublikowanym dziś na łamach „Rzeczpospolitej” tekście radca prawny Joanna Sarkowicz i prawnik Zbigniew Stalmach krytykowali przyjęte w niej rozwiązania.

– W naszej ocenie, omawiane „ciche zaostrzenie przepisów” sprawia wrażenie, jakby było podejmowane wyłącznie po to, aby zapewnić pozorne poczucie bezpieczeństwa fiskalnego z uwagi na wizerunek zagranicznych spółek transparentnych kojarzących się organom z agresywną optymalizacją podatkową – pisali autorzy. – Nowelizacja w obecnym brzmieniu to zbyt daleko idący krok projektodawcy, który w miejsce tworzenia stabilnego otoczenia prawnego dla nowej instytucji prawnej, znacząco osłabia elastyczność i konkurencyjność polskich fundacji rodzinnych.

Podobnego zdania na temat nowelizacji jest, jak się okazuje, prezydent Nawrocki.

– Powodem weta jest sprzeciw wobec odejścia od umowy, którą państwo zawarło z Polakami, wprowadzając tę ustawę. Gdy ta instytucja (fundacji rodzinnej - przyp. red) była tworzona, ustawodawca zapewnił, że zasady ich funkcjonowania nie ulegną zmianie przez okres trzech lat. Tymczasem, przedstawiona nowelizacja wprowadzała po niespełna dwóch latach niekorzystne zmiany w opodatkowaniu już założonych fundacji, do których rodziny przekazały swoje aktywa. To naruszenie zasady zaufania do państwa, którego jedynym powodem był i pozostaje fatalny stan finansów publicznych – stwierdził prezydent.

Źródło: rp.pl

