Sejm przyjął ustawę o podwyżce CIT dla banków. Co zrobi prezydent?

W piątkowym głosowaniu za propozycją wyższych obciążeń dla sektora bankowego opowiedziało się 238 posłów, a 187, głównie z PiS, było przeciw.

Publikacja: 17.10.2025 11:24

Foto: Fotorzepa/ Urszula Lesman

Anna Cieślak-Wróblewska

W piątek Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych. Zakłada ona wzrost stawki CIT dla banków i jednoczesne lekkie obniżenie tzw. podatku bankowego.

Jaki podatek CIT zapłacą banki

Zgodnie z zapisami ustawy, od 2028 r. stawka podatku CIT dla sektora bankowego ma wynosić 23 proc. wobec 19 proc. obecnie, przy czym w 2026 r. stawka ta będzie wynosić 30 proc., a w 2027 r. – 26 proc. Z kolei podmioty rozpoczynające działalność, których przychody nie przekroczyły 2 mln euro, mają płacić docelowo stawkę 13 proc. wobec 9 proc. obecnie (w 2026 r. stawka ta ma wynosić 20 proc., a w 2027 r. – 16 proc.).

Ustawa przewiduje też obniżkę podatku od niektórych instytucji finansowych, czyli podatku bankowego. Stawka wynosząca obecnie 0,0366 proc. podstawy opodatkowania zostanie obniżona o ok. 10 proc. w 2027 r. – do poziomu 0,0329 proc. podstawy opodatkowania, a od 2028 r. łącznie o 20 proc. – do 0,0293 proc. podstawy opodatkowania.

Jak głosowali posłowie w sprawie podatku CIT

W głosowaniu 238 posłów opowiedziało się za nowelizacją ustawy, 187 było przeciw, a 18 wstrzymało się od głosu. Wcześniej Sejm odrzucił poprawki zgłoszone przez klub PiS, który chciał wyłączenia z podwyżki CIT-u banków spółdzielczych oraz SKOK-ów. Z kolei poprawki Klubu Parlamentarnego KP PSL Trzecia Droga (zmierzające do zastosowania dla banków spółdzielczych niższych stawek CIT) zostały wycofane.

Ustawa trafi teraz do Senatu, a później – do podpisu prezydenta. Jeśli prezydent ją podpisze, nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2026 r.

Dlaczego banki mają płacić wyższy CIT

Minister Finansów Andrzej Domański, autor propozycji wyższego CIT dla banków, uzasadniał ten pomysł względami sprawiedliwości społecznej. Sektor bankowy w okresie wyższych stóp procentowych notuje bardzo wysokie zyski, a finanse publiczne są pod presją dużych wydatków na obronność i zdrowie. Jeśli ustawa wejdzie w życie, dodatkowe wpływy do budżetu państwa wyniosą 6,6 mld zł w 2026 r., 4,7 mld zł w 2027 r. i 1-2 mld zł w latach kolejnych – szacuje MF.

Środowisko bankowe w opiniach do projektu podkreślało, że rozumie potrzeby budżetu, ale stanowczo sprzeciwia się trwałej podwyżce stawek CIT dla banków do 23 proc. z obecnych 19 proc., podczas gdy firmy i korporacje ze wszystkich innych branż mają płacić 19-proc. stawkę.

