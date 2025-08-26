Aktualizacja: 27.08.2025 13:21 Publikacja: 26.08.2025 04:02
Foto: Krisztian Bocsi/Bloomberg
Ministerstwo Finansów planuje zmiany w opodatkowaniu sektora bankowego. W przyszłym roku stawka podatku dochodowego od korporacji CIT ma wzrosnąć z obecnych 19 proc. do 30 proc., w 2027 r. ma wynosić 26 proc., zaś począwszy od 2028 r. – 23 proc.
Nieco na osłodę resort proponuje też stopniową obniżkę stawki podatku od niektórych instytucji finansowych (tzw. podatku bankowego) – ale dopiero od 2027 r. – o 10 proc. i o 20 proc. (względem bieżącego roku) począwszy od 2028 r.
Foto: banki
Jak duże obciążenie oznaczają te propozycje dla sektora? Wiadomo, że najgorszy będzie pierwszy rok, gdy CIT nagle wzrośnie do 30 proc., a zmiany w podatku bankowym jeszcze nie zaczną obowiązywać. Sam resort finansów szacuje więc, że w przyszłym roku wpływy z CIT wzrosną aż ok. 6,5 mld zł. Dla porównania warto dodać, że w 2024 r. zapłacił 13,2 mld zł podatku dochodowego.
Łącznie zaś w okresie 10 lat budżet na tych zmianach ma zyskać 20 mld zł. – Będzie to stanowiło istotny udział sektora bankowego w finansowaniu wydatków budżetu państwa, w szczególności zwiększonych potrzeb w odniesieniu do wydatków na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia – uzasadnia Ministerstwo Finansów.
Czytaj więcej
Ministerstwo Finansów planuje podwyżkę stawki podatku dochodowego od banków – powiedział PAP wice...
Z kolei ze wstępnych szacunków Związku Banków Polskich wynika, że koszty fiskalne dla sektora mogą być nawet większe. – Rozwiązanie to generuje najwyższy koszt, na poziomie ponad 7 mld zł w 2026 r., a zatem w momencie, w którym spadki stóp procentowych przekładają się na obniżenie wyników finansowych banków – oceniają eksperci ZBP. W horyzoncie kolejnej dekady oznacza to wzrost kosztów o ponad 20,6 mld zł.
Z kolei z wyliczeń dla siedmiu największych banków giełdowych, przygotowanych przez Andrzeja Powierżę, analityka BM Citi Handlowego, wynika, że ich zysk w 2026 r. może być o 18 proc. niższy w stosunku do sytuacji, gdyby zmian w CIT nie było. Po uwzględnieniu również zmian w podatku bankowym, w 2027 r. zysk może być o 9 proc. niższy, a w 2028 r. i latach kolejnych – o ok. 3 proc. niższy.
Czytaj więcej
Rada Polityki Pieniężnej obniżyła na lipcowym posiedzeniu stopy procentowe o 25 punktów bazowych,...
Jeśli chodzi o poszczególne banki, trudno konkretnie szacować, ale wiadomo, że im większy podmiot, tym większą zapłaci dodatkową daninę. A sądząc po dotychczasowych wynikach, nowa propozycja MF najmocniej zaboli państwowe: PKO Bank Polski (który może pochwalić się największymi zyskami na rynku) i Bank Pekao. Piątkę kredytodawców o największych zarobkach domykają zaś Santander Bank Polska, ING Bank Śląski oraz obecnie (po wyjściu z problemów frankowych) – mBank.
Po ogłoszeniu najnowszych pomysłów przez Ministerstwo Finansów reakcja giełdy była jednoznacznie negatywna. I to z kilku powodów. Wiadomo, że im więcej zysków firm fiskus zgarnie do budżetu, tym mniej pozostaje do podziału dla akcjonariuszy. Wspomniane więc wcześniej 6,5-7 mld zł dodatkowych obciążeń w 2026 r. to mniej więcej o tyle mniejsza pula na dywidendy. – Przy czym jak będzie to wyglądać w poszczególnych bankach, będzie zależeć od ich indywidualnych strategii – zauważa Andrzej Powierża. Niektóre banki być może będą chciały zatrzymać więcej zysku w kapitałach, inne – być może będą nastawione na maksymalizowanie wypłaty.
Czytaj więcej
Mimo obniżonych stóp procentowych i wysokich rezerw na kredyty frankowe, bank BNP Paribas chwali...
Ucierpieć też mogą pośrednio sami klienci banków. Jak wskazuje część ekspertów możliwe, że ich reakcją będzie próba zrekompensowania sobie strat podatkowych poprzez zwiększenie przychodów z tytułu różnych opłat, prowizji czy nawet marż kredytowych.
Drugim powodem zaniepokojenia inwestorów jest to, że w propozycji MF nie chodzi o jednorazowy podatek od zysków nadzwyczajnych, tzw. windfall tax, ale o zwiększenie stawki podatku CIT już na stałe.
– Już wolałbym, żeby to był windfall profit tax, co byłoby oczywiście negatywnym rozwiązaniem dla sektora, ale przynajmniej przejściowym – komentuje Andrzej Powierża. – A tak mamy do czynienia ze zmianą systemową, czyli podwyżką obecnej 19-proc. stawki CIT, która bez zmian obowiązywała od kilkunastu lat, i to dla jednego sektora. W związku z tym pojawia się ryzyko, że w razie problemów budżetowych rząd będzie podnosił ten podatek, i to nie tylko dla banków, ale też dla innych branż. Moim zdaniem rośnie ogólna niepewność prowadzenia biznesu w Polsce – dodaje Powierża.
– Rozumiemy potrzeby budżetowe państwa, dostrzegamy konieczność wzrostu wydatków w tak istotnych obszarach publicznych jak obronność czy zdrowie. Jednak niezrozumiałe jest, że sektor bankowy ma być jedynym, który ma płacić taką opłatę solidarnościową, być obciążany dodatkową kontrybucją, choć wiele innych branż wykazuje większą rentowność i zyskowność – komentuje też dla nas Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich.
Szef ZBP dodaje, że propozycje MF odbiegają od rozwiązań stosowanych w innych krajach, gdzie rzeczywiście wprowadzono dodatkowe opodatkowanie banków w związku z ich lepszymi zyskami w efekcie wyższych stóp procentowych. Ale tam to rozwiązanie czasowe, ekstraordynaryjne typu „one-off-tax”.
– Podwyżka CIT dla jednej branży budzi wątpliwości konstytucyjne. Tworzy asymetrię rynkową, która obniża konkurencyjność sektora bankowego, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym – zaznacza też szef ZBP.
Jednocześnie podkreśla, że bankowcy będą w dialogu z Ministerstwem Finansów podczas prac legislacyjnych, starając się przedstawić powyższe argumenty. Dodatkowo ZBP chce również podnieść temat konstrukcji podatku bankowego i szkodliwej dla wszystkich podstawy tej daniny (tu opodatkowaniu podlegają aktywa bankowe, czyli głównie kredyty dla klientów).
– Obniżka tego podatku, jak proponuje MF, chociaż to ważny pierwszy krok w zakresie wsłuchania się w argumenty branży, nie spowoduje jednak, że pacjent przestanie być chory, bo dalej zostajemy z podstawą opartą o aktywa – podkreśla Tadeusz Białek.
Jednocześnie prezes ZBP przypomina, że banki są bardzo ważnym partnerem dla państwa. – Nie ma innej takiej branży, która w tak istotny sposób wspierałaby budżet i jego potrzeby – zaznacza Białek. Z jednej strony sektor jest największym płatnikiem do budżetu – w minionym roku było to aż 24,7 mld zł podatków i dywidend. Z drugiej strony – banki są największym nabywcą polskiego długu, obligacje skarbowe stanowią już około połowy ich aktywów, co jest największym wskaźnikiem wśród krajów UE.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Ministerstwo Finansów planuje zmiany w opodatkowaniu sektora bankowego. W przyszłym roku stawka podatku dochodowego od korporacji CIT ma wzrosnąć z obecnych 19 proc. do 30 proc., w 2027 r. ma wynosić 26 proc., zaś począwszy od 2028 r. – 23 proc.
Nieco na osłodę resort proponuje też stopniową obniżkę stawki podatku od niektórych instytucji finansowych (tzw. podatku bankowego) – ale dopiero od 2027 r. – o 10 proc. i o 20 proc. (względem bieżącego roku) począwszy od 2028 r.
Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że zwalnia ze stanowiska Lisę Cook, gubernatorkę Rezerwy Federalnej. Ona nie...
Jest nadzieja, że uda się wynegocjować traktat pokojowy korzystny dla Ukrainy, z sensownymi gwarancjami bezpiecz...
Ministerstwo Finansów planuje podwyżkę stawki podatku dochodowego od banków – powiedział PAP wiceminister finans...
Największy bank w Polsce zaskakuje wysokimi zyskami i ma nadzieję na kontynuację tego trendu, mimo wciąż dużego...
Do języka potocznego przeszło nieco romantyczne powiedzenie o tym, by może jednak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
Liderowi rynku bankowego w Polsce, PKO BP, nie przeszkadzają duże rezerwy na kredyty frankowe, ani obniżone stop...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas