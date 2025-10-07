Rodzina Schansmana pozwała Sbierbank na podstawie ustawy antyterrorystycznej, która pozwala obywatelom USA poszkodowanym w wyniku „aktu międzynarodowego terroryzmu” ubiegać się o odszkodowanie w prywatnych procesach cywilnych.

Sbierbank wykorzystywał amerykańską bankowość do wsparcia separatystów

W lutym Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych Drugiego Okręgu w Nowym Jorku orzekł, że Sbierbank nie ma prawa do immunitetu suwerennego, który ochroniłby go przed zarzutami, że wykorzystywał amerykański system bankowy do przekazywania pieniędzy od darczyńców wspieranej przez Rosję separatystycznej grupie tzw. Donieckiej Republice Ludowej (DRL).

Jak przypomina Reuters, ministerstwo finansów Rosji nabyło większościowy pakiet udziałów w Sbierbanku w 2020 r. Sbierbank stwierdził, że przysługuje mu domniemanie immunitetu jako „państwu obcemu” na mocy ustawy o immunitetach suwerennych państw obcych.

Rosjanie twierdzili w złożonej do Sądu Najwyższego apelacji, że sąd popełnił błąd, uznając, że Sbierbank prowadzi działalność gospodarczą, co uzasadnia wyjątek od immunitetu. Próbowali dowieść, że największy bank Rosji działalności gospodarczej nie prowadzi.

Czego się boi Sbierbank?

Bank tłumaczył apelację troską o… Stany Zjednoczone. Twierdził, że dopuszczenie do rozpatrzenia pozwów takich jak ten wytoczony przez rodzinę Schansmanów, mogłoby sprowokować odwet ze strony innych krajów, a nawet narazić Stany Zjednoczone na odpowiedzialność na mocy ustawy antyterrorystycznej za działania „grup bojowych”, które wspierają.