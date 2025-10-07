Rzeczpospolita
Ekonomia
Sąd w USA: Sbierbank może odpowiadać za współpracę z terrorystami z Doniecka

Sąd Najwyższy w USA nie rozpatrzy apelacji rosyjskiego Sbierbanku o oddalenie pozwu obywateli amerykańskich wobec banku. Strona powodowa twierdzi, że największy rosyjski bank współpracował z rosyjskimi separatystami z Doniecka oskarżonymi o zestrzelenie samolotu malezyjskich linii nad Ukrainą w 2014 roku. Od rosyjskiego pocisku zginęli wszyscy: 298 osób.

Publikacja: 07.10.2025 13:31

Siedziba Sbierbanku w Moskwie

Siedziba Sbierbanku w Moskwie

Foto: Bloomberg

Iwona Trusewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie było stanowisko Sądu Najwyższego USA w sprawie apelacji Sbierbanku?
  • Jaka jest rola rosyjskich separatystów z Doniecka w kontekście współpracy z Sbierbankiem?
  • Na jakiej podstawie rodzina jednego z poszkodowanych pozwała Sbierbank?

O szczegółach poniedziałkowej decyzji amerykańskiego Sądu Najwyższego informuje agencja Reutera. Sbierbank próbował zaskarżyć orzeczenie sądu niższej instancji, które pozwala rodzinie Quinna Shansmana, 18-letniego Amerykanina, ofierze katastrofy, pozwać bank kontrolowany przez Kreml.

Rosyjski Grad zestrzelił cywilny samolot nad Ukrainą

Samolot Malaysia Airlines MH17 lecący z Amsterdamu do Kuala Lumpur został zestrzelony rosyjską rakietą Grad ziemia-powietrze 17 lipca 2014 r. nad terytorium kontrolowanym przez DRL we wschodniej Ukrainie. Wszystkie 298 osób na pokładzie zginęło, w tym Schansman, który podróżował na rodzinne wakacje.

Czytaj więcej

Międzynarodowego zespół śledczy „JIT”
Polityka
Katastrofa MH17. Śledczy wskazali winę Władimira Putina

Rząd rosyjski zaprzeczył udziałowi w zdarzeniu. Ukraina wcześniej uznała DRL za organizację terrorystyczną, a Stany Zjednoczone nałożyły na tę grupę sankcje.

Rodzina Schansmana pozwała Sbierbank na podstawie ustawy antyterrorystycznej, która pozwala obywatelom USA poszkodowanym w wyniku „aktu międzynarodowego terroryzmu” ubiegać się o odszkodowanie w prywatnych procesach cywilnych.

Sbierbank wykorzystywał amerykańską bankowość do wsparcia separatystów

W lutym Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych Drugiego Okręgu w Nowym Jorku orzekł, że Sbierbank nie ma prawa do immunitetu suwerennego, który ochroniłby go przed zarzutami, że wykorzystywał amerykański system bankowy do przekazywania pieniędzy od darczyńców wspieranej przez Rosję separatystycznej grupie tzw. Donieckiej Republice Ludowej (DRL).

Czytaj więcej

Oto najbardziej zyskowna firma Rosji. Nie Rosnieft i nie Gazprom
Biznes
Oto najbardziej zyskowna firma Rosji. Nie Rosnieft i nie Gazprom

Jak przypomina Reuters, ministerstwo finansów Rosji nabyło większościowy pakiet udziałów w Sbierbanku w 2020 r. Sbierbank stwierdził, że przysługuje mu domniemanie immunitetu jako „państwu obcemu” na mocy ustawy o immunitetach suwerennych państw obcych.

Rosjanie twierdzili w złożonej do Sądu Najwyższego apelacji, że sąd popełnił błąd, uznając, że Sbierbank prowadzi działalność gospodarczą, co uzasadnia wyjątek od immunitetu. Próbowali dowieść, że największy bank Rosji działalności gospodarczej nie prowadzi.

Czego się boi Sbierbank?

Bank tłumaczył apelację troską o… Stany Zjednoczone. Twierdził, że dopuszczenie do rozpatrzenia pozwów takich jak ten wytoczony przez rodzinę Schansmanów, mogłoby sprowokować odwet ze strony innych krajów, a nawet narazić Stany Zjednoczone na odpowiedzialność na mocy ustawy antyterrorystycznej za działania „grup bojowych”, które wspierają.

Czytaj więcej

Władimir Putin i Denis Puszylin
Konflikty zbrojne
Przywódca separatystów spotkał się z Putinem. Prosił o broń, krytykował Merkel

Prawnicy Schansmanów wnieśli do Sądu Najwyższego o odrzucenie apelacji rosyjskiego banku. Argumentowali, że w sądach niższej instancji nie było wątpliwości, co do zakresu wyjątku dotyczącego działalności gospodarczej. Stwierdzili również, że Sbierbank nie jest „państwem obcym” w rozumieniu ustawy antyterrorystycznej. Sąd Najwyższy USA podzielił tę argumentację.

Źródło: rp.pl

Rosyjski Grad zestrzelił cywilny samolot nad Ukrainą

