Zgodnie z wyliczeniami „FT”, w 2024 r. szefowa Europejskiego Banku Centralnego zarobiła łącznie 726 tys. euro. To o 56 proc. więcej niż wynikało z raportu rocznego banku (466 tys. euro). „Choć pełne wynagrodzenie Lagarde jest skromne w porównaniu z zarobkami prezesów dużych firm w UE, analiza ujawnia, jak ograniczona pozostaje przejrzystość ujawniania wynagrodzeń w EBC” – pisze gazeta.

Cytowany przez „Financial Times” niemiecki europoseł Fabio De Masi ustalenia gazety nazywa „skandalicznymi” i wytyka Lagarde, że prezes Deutsche Banku Christian Sewing udostępnia opinii publicznej bardziej szczegółowe informacje o swoim wynagrodzeniu, niż prezes EBC. De Masi wezwał też bank centralny strefy euro do przyjęcia standardu podobnego do europejskich przepisów dotyczących ujawniania wynagrodzeń spółek giełdowych. – Prezes EBC i najlepiej opłacany urzędnik UE powinni uosabiać złoty standard odpowiedzialności – powiedział.

Lagarde zarabia dużo więcej niż Powell

Według wyliczeń „FT”, Lagarde w 2024 r. otrzymała około 135 tys. euro w formie dodatkowych świadczeń, np. dodatku na mieszkanie. Zarobiła też około 125 tys. euro z tytułu zasiadania w Radzie Dyrektorów Banku Rozrachunków Międzynarodowych.