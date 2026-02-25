Politycy strony rządowej podkreślają z kolei, że SAFE jest potrzebny naszym siłom zbrojnym. I najlepiej, by te pieniądze pojawiły się jak najszybciej. – Wojna za naszą granicą jest tu i teraz. Dozbrajać się potrzebujemy tu i teraz. To aż 180 mld złotych na zbrojenia teraz, nie za kilka lat. Wojskowi decydowali na co wydać te pieniądze. Będą pracowały w polskiej gospodarce. Zakłady zbrojeniowe mają szanse stać się najlepszymi w Europie. Wojsko chce i potrzebuje tych pieniędzy – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” minister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocnik rządu ds. SAFE.

Tusk o „zakutych łbach”. Kaczyński namawia do weta

Poprawki Senatu do ustawy wprowadzającej SAFE trafią, jak już wspomniano, w tym tygodniu do Sejmu. Później nad uchwaloną ustawą pochyli się prezydent, który zgodnie z Konstytucją będzie miał 21 dni na podjęcie w tej sprawie decyzji.

A budzi ona ogromne emocje. W poniedziałek premier Donald Tusk odwiedził Hutę Stalowa Wola (HSW), która ma być jednym z beneficjentów programu SAFE. „Dotarło, zakute łby?” – mówi premier w klipie zwracając uwagę na 20 mld zł, które trafią do HSW. Było to też nawiązanie do sobotniej konwencji PiS o bezpieczeństwie, która odbyła się właśnie w Stalowej Woli.

PiS (chociaż nie w całości) głosowało w Sejmie przeciwko projektowi.

Prezydent znajduje się więc pod presją z obydwu stron. Jego dylemat jest jeszcze bardziej wyraźny, gdy spojrzymy na szczegóły badania IBRiS dla „Rzeczpospolitej”. Wynika z nich, że 59 proc. wyborców opozycji (definiowanych jako PiS, Konfederacja oraz Partia Razem) jest za tym, by prezydent nie podpisywał ustawy. Z kolei co trzeci (33 proc.) opowiada się za tym, by ją podpisał. I odwrotnie: 92 proc. wyborców koalicji rządzącej jest za podpisem.