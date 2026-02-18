Mirosław Oczkoś, pytany o ustawę wdrażającą unijny program SAFE, ocenił, że spór wokół niej jest dla Prawa i Sprawiedliwości wyjątkowo niewygodny. Jego zdaniem prezydent Karol Nawrocki nie zdecyduje się w tej sprawie na otwartą konfrontację z rządem. – On tej ustawy nie zawetuje. Raczej ją podpisze i skieruje do Trybunału Konstytucyjnego – mówił. Według rozmówcy Jacka Nizinkiewicza gra PiS i prezydenta toczy się więc nie wokół samego projektu, lecz wokół sposobu wyjścia z politycznej pułapki. – Tam trwa walka o to, żeby znaleźć jakikolwiek listek figowy albo poprawkę, która pozwoli to przepchnąć – stwierdził.
Oczkoś zwracał uwagę, że problem PiS z SAFE polega nie na samej treści programu, lecz na tym, jak trudno jest go zakwestionować w oczach własnych wyborców. – Bardzo trudno jest wytłumaczyć nawet własnym wyznawcom, dlaczego nie chcą pieniędzy dla polskiej armii – powiedział. W jego ocenie Konfederacja może pozwolić sobie na prosty sprzeciw, natomiast dla PiS projekt stał się „gorącym kartoflem”, z którym nie bardzo wiadomo, co zrobić.
Gość programu „Rzecz o polityce” odnosił się także do argumentów o „niemieckim bucie” – o którym przekonywał Jarosław Kaczyński, apelując do prezydenta o weto ws. SAFE – i rzekomym transferze środków z tego programu do niemieckiego biznesu. Jak przekonywał, tego typu narracja trafia wyłącznie do najbardziej twardego elektoratu i jest powieleniem schematu, który już wcześniej nie przyniósł oczekiwanych rezultatów. – Ta „niemiecka nuta” to w gruncie rzeczy zwielokrotnienie dawki, która nie zadziałała w wyborach w 2023 roku – mówił, dodając, że wykonywanie tych samych ruchów z nadzieją na inny efekt jest „naiwne”. Sam program, jego zdaniem, da się opisać jasno i bez ideologii, natomiast narracja z odnoszeniem się do Niemiec jest „po prostu zbyt skomplikowana do wytłumaczenia”.
– PiS jest w trudnej sytuacji, bo zalicytował bardzo wysoko, natomiast nie ma kart, mówiąc językiem Donalda Trumpa, żeby zagrać – powiedział Oczkoś. – Przecież Trump osobiście powiedział: podnoście swoją obronność, wydawajcie więcej pieniędzy na własną obronność. (...) Naprawdę PiS jest w trudnej sytuacji, żeby na tym ugrać, bo tam nie ma z czego grać – stwierdził
W rozmowie wielokrotnie powracał wątek Stanów Zjednoczonych i Trumpa, który – jak zauważał Oczkoś – coraz częściej staje się dla polskiej prawicy obciążeniem, a nie politycznym atutem. Podkreślał, że „Polacy coraz mniej utożsamiają Trumpa z Ameryką”, a jednocześnie „rośnie przekonanie, że nie można na nim polegać”. W jego ocenie budowanie strategii wokół jednej postaci jest zawsze ryzykowne, a w przypadku Trumpa – „podwójnie ryzykowne”.
Oczkoś krytycznie oceniał próby porównywania Trumpa do Ronalda Reagana. Jak mówił, nietrafione są argumenty tych, którzy próbują budować taką analogię, ponieważ Reagan „ma bardzo silny, pozytywny mit”, a Trump coraz częściej sprawia wrażenie polityka niepoważnego. – Nie powiem, że pajaca, ale trudno traktować poważnie człowieka, który zrywa relacje z Kanadą, grozi 200-proc. cłami i budzi się z okrzykiem „chcę Nobla” – stwierdził. Dodał, że nawet osoby przychylne Trumpowi zaczynają się zastanawiać, „czy Trump to na pewno »Ameryka plus«”.
Oczkoś zwracał uwagę na brak stabilności i przewidywalności po stronie amerykańskiej także w kontekście Rady Pokoju, wskazując, że nawet sojusznicy Trumpa nie mają pewności, czy projekt, który dziś firmuje prezydent USA, jutro nie zostanie przez niego porzucony. Według eksperta ds. wizerunku decyzja Karola Nawrockiego o nieuczestniczeniu w posiedzeniu inauguracyjnym Rady Pokoju jest w tej sytuacji prostą kalkulacją. – Więcej by stracił, gdyby tam poleciał, niż nie lecąc – mówił, zaznaczając, że udział w wydarzeniu, które mogłoby się okazać „zjazdem ludzi raczej nic nieznaczących”, niósłby więcej ryzyk niż korzyści.
Oczkoś wskazywał, że podpisanie ustawy SAFE i skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego może być próbą wyjścia z tej sytuacji bez otwartego konfliktu – także wobec administracji amerykańskiej. – Adam Bielan czy Dominik Tarczyński może powiedzieć otoczeniu Trumpa: „u nas nie ma systemu prezydenckiego, tylko rządzi rząd”. I może to gdzieś dotrze. Powie: „chciałem, no ale wiecie, jak jest” – dodał.
