25 min. 6 sek.

„Rzecz w tym”: PiS gubi radykalizacja? Kulisy wojny o duszę prawicy

PiS próbuje kopiować retorykę Grzegorza Brauna, a jednocześnie go krytykuje. Dla wyborców to niespójne – mówił publicysta Artur Bartkiewicz w podcaście „Rzecz w tym”.

Prawo i Sprawiedliwość notuje jeden z najsłabszych wyników sondażowych od lat. Czy strategia ścigania się na radykalizm z Konfederacją i Grzegorzem Braunem przynosi odwrotny skutek? Michał Szułdrzyński rozmawia z Arturem Bartkiewiczem o „suwpolizacji” PiS, wewnętrznej wojnie frakcji oraz scenariuszach na wybory 2027 r..

Najnowszy sondaż pokazuje, w jak trudnym momencie znalazł się PiS

Prawo i Sprawiedliwość znalazło się w trudnym momencie. Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski pokazuje, że różnica między KO a PiS sięga niemal 10 punktów procentowych. Jednocześnie rośnie poparcie dla ugrupowań jeszcze bardziej radykalnych po prawej stronie.

– Kiedy PiS zbliża się do 20 proc., to obie Konfederacje przekraczają te 20 proc.. To pokazuje, że elektorat prawicowy nie znika, lecz przesuwa się w stronę bardziej radykalnych ofert politycznych – zauważa Artur Bartkiewicz.

W PiS zapanowało przekonanie, że trzeba odpowiedzieć na sukces Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna ostrzejszym kursem. Jak mówi Bartkiewicz, w partii uznano, że musi być – bardziej brauniarskie od Brauna –. Efekt? Radykalizacja przekazu i powrót do konfrontacyjnej retoryki wobec Unii Europejskiej i Niemiec.