„Rzecz w tym". Andrzej Zybała: Polska 2050? To chyba koniec

Kryzys w Polsce 2050 zaczął się po przegranej kampanii prezydenckiej Szymona Hołowni i nie ma szans na odwrócenie — uważa prof. Andrzej Zybała. Politolog wskazuje na brak programu, abdykację lidera i rosnącą polaryzację.

W rozmowie z Bogusławem Chrabotą w podcaście „Rzecz w tym" politolog prof. Andrzej Zybała nie pozostawia złudzeń: Polska 2050 jako projekt polityczny dobiega końca. Analiza przyczyn tej porażki prowadzi przez krajobraz polskiej sceny politycznej, na której coraz trudniej o miejsce dla umiarkowanego centrum.

Kryzys zaczął się w kampanii prezydenckiej

Kiedy zaczęły się problemy? „Być może kampania prezydencka, już wtedy" — wskazuje prof. Zybała. Szymon Hołownia miał spore oczekiwania, które nie zostały spełnione. Później było gorzej — tajne spotkania z liderami PiS-u, okres nieobecności. „To znamionowało, że coś się z nim dzieje, a jak z nim, to i w zasadzie z partią" — zauważa politolog.

​Kluczowym błędem było odrzucenie teki wicepremiera. „To jest ewenement w polskiej polityce, że człowiek mógł objąć tak wysokie stanowisko" i z tego zrezygnował — podkreśla Zybała. Hołownia okazał się „romantycznym liderem", który nie sprawdził się w codziennej polityce wymagającej budowania struktur i układania się z grupami interesu.

Partia bez programu i elektoratu

Czy Polska 2050 miała w ogóle szansę? Prof. Zybała wskazuje na fundamentalne problemy. Po pierwsze — brak wyrazistego programu. „W sensie programowym trudno powiedzieć", czym różniła się partia, bo „od Sasa do Lasa" — od libertarianina Ryszarda Petru po polityków nastawionych na regulacje.