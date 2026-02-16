– Jeżeli chodzi o sprawę programu SAFE, to ona ma dwa aspekty. Ten, który wydaje się oczywisty – pieniądze. Podobno na dobrych warunkach, chociaż ich nie znamy. Drugi, który jest już zupełnie inny i on zdecydował o naszym głosowaniu, to po pierwsze zasada warunkowości. W gruncie rzeczy sprowadza się do tego, „jak rządzą ci, których my chcemy, czyli jak Berlin chce, to tak, jak rządzą inni, to nie”. To jest rzecz absolutnie nie do przyjęcia. To jest jeden z mechanizmów, który stworzono po to, żeby przede wszystkim odepchnąć nas, znaczy Europę, ale przede wszystkim w tym momencie Polskę, od Stanów Zjednoczonych, od tych bardzo dużych możliwości koreańskich, co byłoby dla nas bardzo szkodliwe. (...) Krótko mówiąc, nie wszystko złoto, co się świeci. Plan niemiecki jest coraz jaśniej, już wprost formułowany przez obecnego kanclerza Merza, plan przywództwa niemieckiego w Europie – mówił.

– To już 15 lat temu było, kiedy minister Sikorski wzywał do tego przywództwa. Mamy pod tym względem radykalnie odmienne poglądy. Niemcy są ostatnim krajem w Europie, który powinien dążyć do przywództwa, bo po pierwsze doprowadził do drugiej wojny światowej, a przedtem miał wielki udział w doprowadzeniu do pierwszej, nie rozliczył się, nie ukarał zbrodniarzy. Było zobowiązanie, że zostaną ukarani ze strony Niemców. Oczywiście niewykonane po pierwszej wojnie światowej, ale to było nic w porównaniu z tym, co było po drugiej. Nie ukarano, stworzono taki mechanizm prawny, żeby ci nawet oczywiści zbrodniarze winni śmierci, mogli dalej np. być sędziami czy odgrywać ważne role – kontynuował.

Jarosław Kaczyński: Takie państwo jak Niemcy powinno siedzieć w kącie i przepraszać, że żyje

– Po drugie nie wypłacili reparacji. Wielu państwom, ale przede wszystkim Polsce one się należały. To jest państwo postnazistowskie. Tak to trzeba określić. Tak jak Polska niestety ciągle w niemałej mierze za sprawą Czarzastego, jest tutaj dobrym przykładem, jest państwem postkomunistycznym. Takie państwo powinno siedzieć w kącie i przepraszać, że żyje – mówił prezes PiS.

– Unia Europejska dzisiaj jest pod decydującym wpływem Niemców. Każdy Polak, który chce iść tą stroną, nawiązuje do takich tradycji, których ja bym tutaj wolał nie przypominać. Alternatywą (dla SAFE – red.) jest normalne zaciąganie zwykłych, na komercyjnych zasadach kredytów, bez tych wszystkich ograniczeń. Ile jest warta polska niepodległość? Nawet gdyby to było 30 miliardów różnicy, to co, to tyle jest warta polska niepodległość? Polska niepodległość nie ma ceny. Dlatego nawet jeżeli byśmy mieli trochę więcej zapłacić, to to jest nieporównanie bardziej opłacalne dla Polski, dla przyszłości, także osobistej pomyślności Polaków, polskich rodzin niż to, co jest nam proponowane. Proponowana nam jest Polska pod niemieckim butem. My ten niemiecki but odrzucamy – dodał Kaczyński.