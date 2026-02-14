Dlatego też w obozie PiS i prezydenckim uznano, że to idealna okazja, by się odegrać za potencjalne straty, gdy zarzucono prawicy ignorowania zachowania amerykańskiego ambasadora, które druga strona uznała za kpinę z polskiej suwerenności. – Skoro nam zarzucono zbytnią uległość wobec ambasadora USA, to teraz możemy się odegrać, przekonując, że ci, którzy głosowali za SAFE zrobili to pod dyktando ambasadora Niemiec, który specjalnie przyszedł do Sejmu, by „przypilnować” niemieckiego interesu. Granice groteski przebił – kompetentny skądinąd – prezydencki minister Marcin Przydacz parafrazując słynną pieśń Kaczmarskiego „Raport ambasadora”, w której przedstawiciel carycy donosił o przyjęciu przez Sejm aktu rozbioru Polski. Poezja to poezja, ale doprawdy porównywanie ustawy umożliwiającej skorzystanie przez Polskę z programu SAFE do rozbioru III RP, to już zbytnia licentia poetica.

Dlaczego PiS uważa, że wzmacnianie europejskich zdolności obronnych to ruch wrogi wobec Stanów Zjednoczonych?

Mój redakcyjny kolega Artur Bartkiewicz słusznie zauważył, że źródłem takiego patrzenia na SAFE przez PiS jest traktowanie Unii Europejskiej jako gry o sumie zerowej. Jeśli na kontraktach zbrojeniowych zyskają Niemcy, to Polska musi stracić. To prawda, ale problem jest jeszcze głębszy. PiS uważa jakiekolwiek wzmacnianie się Europy jako gest wrogi wobec USA. W imaginarium pisowca gwarantem naszego bezpieczeństwa są Stany Zjednoczone. One gwarantują nam bezpieczeństwo nie tylko przed Rosją, ale też przed… Niemcami.

Bycie dyplomatą w Polsce to stąpanie po polu minowym. Warto, by szefowie misji dyplomatycznych naszych kluczowych partnerów rozumieli to zawczasu, a nie dopiero, gdy już doprowadzą do niekontrolowanej eksplozji.

Gdy w Europie toczone są coraz poważniejsze dyskusje o tym, jak zapewnić bezpieczeństwo kontynentu po ewentualnym wycofaniu się USA, gdy snute są wizje większej niezależności od amerykańskiego parasola, PiS widzi w tym tylko zamach na polską suwerenność i gesty wrogości wobec amerykańskiego patrona. Przy takim pojmowaniu sprawy, stworzenie projektu wzmacniania europejskiej obronności nie jest wcale narzędziem zwiększania bezpieczeństwa wobec Rosji, ale staje się aktem kolejnego rozbioru Polski. A obecność na sejmowej dyskusji ambasadora Niemiec ma być wyłącznie tego dowodem.