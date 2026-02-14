Poseł PiS Marek Suski (P) i przewodniczący KP PiS Mariusz Błaszczak (L) na sali obrad Sejmu
Spór o program SAFE wykracza poza rytualny polityczny spór między rządzącymi a opozycją. PiS nie sprzeciwia się temu unijnemu instrumentowi tylko dlatego, że chce włożyć kij w szprychy rządowi Donalda Tuska. Nie jest też oczywiście tak – jak pisze sam premier – że PiS głosuje „przeciw bezpieczeństwu Polski”. Istotą problemu jest to, że PiS widzi zagrożenie tam, gdzie rząd widzi szansę.
Postawa PiS wynika z głębokiej nieufności wobec UE, a przede wszystkim wobec Niemiec, które według PiS używają Unii Europejskiej do podporządkowania sobie Europy. Z tej perspektywy SAFE, który niewątpliwie pogłębia europejską integrację w wymiarze tak istotnym jak polityka obronności i bezpieczeństwa, który wiąże beneficjentów silnie ze Wspólnotą poprzez zależność o charakterze finansowym, jest według PiS zagrożeniem. PiS traktuje bowiem procesy zachodzące w UE jako grę o sumie zerowej. Jeśli więc Niemcy korzystają na SAFE dwojako – po pierwsze pogłębiając integrację, a po drugie przejmując część tych środków poprzez zamówienia dla niemieckiego przemysłu zbrojeniowego – to znaczy, że inni (patrz Polska) muszą tracić. Ergo, trzeba podstawić im nogę.
Czytaj więcej
Wpis ambasadora RFN o programie SAFE rozpalił polską prawicę, która mówi o zagrożeniu suwerennośc...
Sęk w tym, że sama idea UE zakłada, że stosunki między jej członkami nie muszą opierać się na grze o sumie zerowej. Unia Europejska zakłada bowiem istnienie ponadnarodowego, europejskiego interesu, którego realizacja służy wszystkim członkom. W przypadku SAFE tak właśnie jest. Czy pogłębienie integracji służy Niemcom? Niewątpliwie. Ale służy też Polsce – bo w warunkach nowego koncertu mocarstw Europa musi działać jak jeden organizm, albo zostanie rozegrana, a jej członkom pozostanie wybór patrona. Czy wzmocnienie niemieckiego przemysłu obronnego służy Polsce? To nieco bardziej złożona kwestia, ale w obecnej sytuacji może służyć, pod warunkiem, że równolegle będziemy zwiększać potencjał własnego przemysłu (czemu program SAFE też ma służyć). Rozwój polskiego przemysłu obronnego jest korzyścią oczywistą. A jaką korzyść Polska może czerpać z rozwoju niemieckiego przemysłu obronnego? Tu wracamy do koncepcji paneuropejskiego interesu.
Czytaj więcej
Sejm przyjął ustawę dotyczącą instrumentu pożyczkowego SAFE, w ramach którego mamy pożyczyć ponad...
W historii relacji polsko-niemieckich często interesy obu stron były sprzeczne, ale obecnie stoimy po tej samej stronie cywilizacyjnego starcia, mierząc się z tym samym zagrożeniem ze strony imperialnej Rosji. W takim układzie ewentualne wpadnięcie Polski w rosyjskie szpony zwiększa bezpośrednio zagrożenie sąsiednich Niemiec – ergo mają one interes w tym, by swoim potencjałem wzmacniać obronność Polski (tu w grę wchodzi nie tylko paneuropejski interes, ale nawet egoistyczny interes narodowy Niemiec). Ba, Niemcy mają w tym, by Polska była w stanie stawić opór Rosji interes większy niż USA – bo dla tych drugich Polska w rosyjskiej strefie wpływów nie stanowi egzystencjalnego zagrożenia, jak dla Niemiec, które przy takim scenariuszu mają Rosję u swoich granic. Nota bene, dlatego Polska musi wzmacniać europejski filar bezpieczeństwa – bo gdy będzie on odpowiednio mocny, da gwarancję jeszcze stabilniejszą niż amerykański. Amerykanie mogą opuścić Europę, Europa Europy raczej nie opuści.
Wpis ambasadora RFN o programie SAFE rozpalił polską prawicę, która mówi o zagrożeniu suwerenności i niemieckich...
Dlaczego PiS chce blokować unijne pieniądze? Jarosław Kaczyński panicznie boi się mechanizmu warunkowości, który...
„Wobec zniszczenia” – to tytuł ogłaszanego co roku w przeddzień obrad Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa r...
Rada Bezpieczeństwa Narodowego nie okazała się sukcesem prezydenta Karola Nawrockiego, który nie znalazł porozum...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas