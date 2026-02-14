Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Artur Bartkiewicz: PiS, SAFE i Niemcy. Czy interes Berlina musi być sprzeczny z interesem Warszawy?

PiS, głosując przeciw programowi SAFE, wskazuje nie tylko na niewygodną dla siebie zasadę warunkowości, ale i na to że jest on korzystny dla Niemiec. Czy jednak musi to automatycznie oznaczać coś złego dla Polski?

Publikacja: 14.02.2026 16:43

Poseł PiS Marek Suski (P) i przewodniczący KP PiS Mariusz Błaszczak (L) na sali obrad Sejmu

Poseł PiS Marek Suski (P) i przewodniczący KP PiS Mariusz Błaszczak (L) na sali obrad Sejmu

Foto: PAP/Tomasz Gzell

Artur Bartkiewicz

Spór o program SAFE wykracza poza rytualny polityczny spór między rządzącymi a opozycją. PiS nie sprzeciwia się temu unijnemu instrumentowi tylko dlatego, że chce włożyć kij w szprychy rządowi Donalda Tuska. Nie jest też oczywiście tak – jak pisze sam premier – że PiS głosuje „przeciw bezpieczeństwu Polski”. Istotą problemu jest to, że PiS widzi zagrożenie tam, gdzie rząd widzi szansę.

Spór o SAFE. Z czego wynika sprzeciw PiS?

Postawa PiS wynika z głębokiej nieufności wobec UE, a przede wszystkim wobec Niemiec, które według PiS używają Unii Europejskiej do podporządkowania sobie Europy. Z tej perspektywy SAFE, który niewątpliwie pogłębia europejską integrację w wymiarze tak istotnym jak polityka obronności i bezpieczeństwa, który wiąże beneficjentów silnie ze Wspólnotą poprzez zależność o charakterze finansowym, jest według PiS zagrożeniem. PiS traktuje bowiem procesy zachodzące w UE jako grę o sumie zerowej. Jeśli więc Niemcy korzystają na SAFE dwojako – po pierwsze pogłębiając integrację, a po drugie przejmując część tych środków poprzez zamówienia dla niemieckiego przemysłu zbrojeniowego – to znaczy, że inni (patrz Polska) muszą tracić. Ergo, trzeba podstawić im nogę.

Czytaj więcej

Michał Szułdrzyński: Ambasadorowie, SAFE i rozbiór Polski. O co chodzi w kolejnej wojnie PiS
Komentarze
Michał Szułdrzyński: Ambasadorowie, SAFE i rozbiór Polski. O co chodzi w kolejnej wojnie PiS

SAFE służy Niemcom, ale służy też Polsce

Sęk w tym, że sama idea UE zakłada, że stosunki między jej członkami nie muszą opierać się na grze o sumie zerowej. Unia Europejska zakłada bowiem istnienie ponadnarodowego, europejskiego interesu, którego realizacja służy wszystkim członkom. W przypadku SAFE tak właśnie jest. Czy pogłębienie integracji służy Niemcom? Niewątpliwie. Ale służy też Polsce – bo w warunkach nowego koncertu mocarstw Europa musi działać jak jeden organizm, albo zostanie rozegrana, a jej członkom pozostanie wybór patrona. Czy wzmocnienie niemieckiego przemysłu obronnego służy Polsce? To nieco bardziej złożona kwestia, ale w obecnej sytuacji może służyć, pod warunkiem, że równolegle będziemy zwiększać potencjał własnego przemysłu (czemu program SAFE też ma służyć). Rozwój polskiego przemysłu obronnego jest korzyścią oczywistą. A jaką korzyść Polska może czerpać z rozwoju niemieckiego przemysłu obronnego? Tu wracamy do koncepcji paneuropejskiego interesu.

Czytaj więcej

Posłowie zagłosują nad projektem wdrażającym program SAFE
Modernizacja Sił Zbrojnych
SAFE przyjęty przez Sejm. Co zrobi prezydent?
Reklama
Reklama

W historii relacji polsko-niemieckich często interesy obu stron były sprzeczne, ale obecnie stoimy po tej samej stronie cywilizacyjnego starcia, mierząc się z tym samym zagrożeniem ze strony imperialnej Rosji. W takim układzie ewentualne wpadnięcie Polski w rosyjskie szpony zwiększa bezpośrednio zagrożenie sąsiednich Niemiec – ergo mają one interes w tym, by swoim potencjałem wzmacniać obronność Polski (tu w grę wchodzi nie tylko paneuropejski interes, ale nawet egoistyczny interes narodowy Niemiec). Ba, Niemcy mają w tym, by Polska była w stanie stawić opór Rosji interes większy niż USA – bo dla tych drugich Polska w rosyjskiej strefie wpływów nie stanowi egzystencjalnego zagrożenia, jak dla Niemiec, które przy takim scenariuszu mają Rosję u swoich granic. Nota bene, dlatego Polska musi wzmacniać europejski filar bezpieczeństwa – bo gdy będzie on odpowiednio mocny, da gwarancję jeszcze stabilniejszą niż amerykański. Amerykanie mogą opuścić Europę, Europa Europy raczej nie opuści.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Prawo i Sprawiedliwość (PiS) Służby Mundurowe Wojsko Unia Europejska (UE) Miejsca Polska Regiony Europa Niemcy Osoby Donald Tusk Sejm
Michał Szułdrzyński: Ambasadorowie, SAFE i rozbiór Polski. O co chodzi w kolejnej wojnie PiS
Komentarze
Michał Szułdrzyński: Ambasadorowie, SAFE i rozbiór Polski. O co chodzi w kolejnej wojnie PiS
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Prezes PiS Jarosław Kaczyński i prezydent RP Karol Nawrocki
Komentarze
Marek Kutarba: SAFE – czego boi się Jarosław Kaczyński?
Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego
Komentarze
Bogusław Chrabota: Raport o stanie światowej polityki jest świetnym komentarzem do posiedzenia RBN
Prezydent Karol Nawrocki
Komentarze
Jacek Nizinkiewicz: Co wydarzyło się na RBN? Karol Nawrocki wdał się w niepotrzebną bijatykę
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Materiał Promocyjny
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama