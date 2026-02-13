Reklama
Donald Tusk o głosowaniu ws. SAFE: Maski opadły, to wrogowie niepodległości

Po tym jak Sejm, wbrew głosom prawicowej opozycji, przyjął ustawę dotyczącą instrumentu pożyczkowego SAFE, w ramach którego Polska ma otrzymać 43,7 mld euro niskooprocentowanej pożyczki z UE na wzmocnienie obronności, premier Donald Tusk napisał: „to już nie jest opozycja, to są wrogowie polskiej niepodległości”.

Publikacja: 13.02.2026 10:44

Sejm zagłosował za ustawą umożliwiającą realizację programu SAFE

Foto: PAP

Artur Bartkiewicz

„Maski opadły. PiS i Konfederacja zagłosowały przeciwko programowi SAFE, czyli przeciw bezpieczeństwu Polski, przeciw nowoczesnej armii, przeciw polskiemu przemysłowi zbrojeniowemu. To już nie jest opozycja, to są wrogowie polskiej niepodległości” - napisał w serwisie X Tusk. 

„To poparcie dla większego bezpieczeństwa Polski i rozwoju polskich sił zbrojnych. To #MuremZaPolskimMundurem w praktyce” - napisał wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL. 

Za ustawą zagłosowało 236 posłów – wszyscy uczestniczący w głosowaniu posłowie koalicji rządzącej (KO, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy), a także wszyscy posłowie koła Razem i dwoje posłów niezrzeszonych – Izabela Bodnar (w przeszłości była członkiem klubu Polski 2050) oraz Marcin Józefaciuk (w przeszłości klub KO). 

Posłowie zagłosują nad projektem wdrażającym program SAFE
Modernizacja Sił Zbrojnych
SAFE przyjęty przez Sejm. Co zrobi prezydent?

Przeciw byli wszyscy uczestniczący w głosowaniu posłowie PiS (179) z wyjątkiem jednego posła tego klubu, który się wstrzymał (był to Paweł Jabłoński, były wiceszef MSZ). 

Program SAFE

Program SAFE

Foto: PAP

Przeciw byli też wszyscy posłowie Konfederacji uczestniczący w głosowaniu (14), wszyscy posłowie Konfederacji Korony Polskiej (3), dwóch posłów koła Demokracji Bezpośredniej (Krzysztof Ardanowski i Jarosław Sachajko, pozostali posłowie tego koła – Paweł Kukiz i Tomasz Rzymkowski wstrzymali się od głosu), przeciw był też poseł niezrzeszony Marek Jakubiak. 

Czym jest program SAFE?

Program SAFE to unijny instrument, w ramach którego 150 mld euro w postaci nisko oprocentowanych pożyczek ma trafić do krajów UE na zakupy sprzętu wojskowego, w dużej mierze produkowanego w Europie. Program ma wspierać państwa UE we wzmacnianiu ich potencjału obronnego, a także zmniejszać ich uzależnienie od uzbrojenia z USA. Łącznie do udziału w programie zgłosiło się 19 państw członkowskich. Polska, która wnioskowała o dofinansowanie 139 projektów na kwotę 43,7 mld euro, jest największym beneficjentem programu. 

Pożyczki mają być oprocentowane na nieco ponad 3 proc., spłata pożyczki ma być objęta 10-letnią karencją, a długość jej spłacania to 45 lat. Rząd zapewnia, że 80 proc. środków z SAFE trafi do polskiego przemysłu obronnego. Ze środków tych ma być budowana m.in. Tarcza Wschód.

Od głosu wstrzymała się posłanka niezrzeszona Paulina Matysiak.

Dzień wcześniej na koncie w serwisie X Jarosława Kaczyńskiego, prezesa PiS, pojawił się w wpis, w którym czytamy, że „pożyczki z SAFE nie są dodatkowymi środkami na obronność”. „Mają zastąpić część już istniejących funduszy. Wejście w ten program w takim kształcie to wieloletnie finansowe uzależnienie się od katalogu produktów, który został wskazany przez Komisję Europejską. To tak naprawdę uniemożliwienie prawidłowego rozwoju Sił Zbrojnych RP” - czytamy we wpisie, w którym jako główne zarzuty wobec programu wskazano objęcie go zasadą warunkowości (która umożliwia wstrzymanie wypłat z powodu np. łamania zasad praworządności przez państwo członkowskie) oraz „brak ustawowych gwarancji, że pieniądze trafią do polskiego przemysłu zbrojeniowego”. 

Czy Karol Nawrocki może zawetować ustawę ws. SAFE?

Ustawa trafi teraz do Senatu. Po przyjęciu jej przez parlament będzie musiała zostać podpisana przez prezydenta. Na razie nie jest jasne, czy prezydent podpisze ustawę, czy zdecyduje się na weto wobec niej. Program SAFE był jednym z punktów środowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Rafał Leśkiewicz, rzecznik Kancelarii Prezydenta, po posiedzeniu Rady poinformował, że w Pałacu Prezydenckim rozpoczęły się prace nad poprawkami do ustawy dotyczącej programu SAFE, które prowadzą szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki oraz szef BBN Sławomir Cenckiewicz. Poprawki mają dotyczyć warunków udzielenia pożyczki, a także kwestii związanych z „transparentnością i skutecznością mechanizmów antykorupcyjnych” oraz „zdolności polskich sił zbrojnych, a także polskiego przemysłu do realizacji tak ogromnego programu, jakim jest SAFE”.

Źródło: rp.pl

