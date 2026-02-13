„Maski opadły. PiS i Konfederacja zagłosowały przeciwko programowi SAFE, czyli przeciw bezpieczeństwu Polski, przeciw nowoczesnej armii, przeciw polskiemu przemysłowi zbrojeniowemu. To już nie jest opozycja, to są wrogowie polskiej niepodległości” - napisał w serwisie X Tusk.

„To poparcie dla większego bezpieczeństwa Polski i rozwoju polskich sił zbrojnych. To #MuremZaPolskimMundurem w praktyce” - napisał wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL.

Za ustawą zagłosowało 236 posłów – wszyscy uczestniczący w głosowaniu posłowie koalicji rządzącej (KO, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy), a także wszyscy posłowie koła Razem i dwoje posłów niezrzeszonych – Izabela Bodnar (w przeszłości była członkiem klubu Polski 2050) oraz Marcin Józefaciuk (w przeszłości klub KO).