Środowe posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego (RBN) było najdłuższym jej spotkaniem w ostatnich latach. Wzięło w nim udział ok. 30 osób. Najważniejsi politycy w Polsce rozmawiali o programie SAFE, Radzie Pokoju oraz zarzutach o kontakty towarzysko-biznesowe z Rosjanką Swietłaną Czestnych wobec marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Z tych trzech spraw najważniejsza merytorycznie i politycznie jest sprawa SAFE – w grę wchodzą miliardy euro dla przemysłu zbrojeniowego. To jej poświęcona była większa część spotkania. 12 lutego rząd przyjął ustawę wdrażającą SAFE i powołującą do życia tzw. Finansowy Instrument Zwiększenia Bezpieczeństwa (FIZB). Projekt jest już w Sejmie, jeśli zostanie przyjęty przez parlament trafi na biurko prezydenta.

Czy Karol Nawrocki ustawę podpisze? Jak wynika z naszych rozmów oraz samych deklaracji prezydenckich ministrów w Pałacu Prezydenckim panuje przekonanie, że chociaż posiedzenie RBN pozwoliło usystematyzować wiedzę w tej sprawie, to nie rozwiało jeszcze wszystkich wątpliwości głowy państwa. – Ostateczna decyzja w tej sprawie będzie zależeć od wyjaśnienia tychże wątpliwości oraz ostatecznego kształtu ustawy – usłyszeliśmy.

SAFE jak KPO? Jakie wątpliwości w kwestii tego programu ma prawica?

Dyskusja o SAFE na RBN dotyczyła szczegółów programu – od definicji polskich firm w nim uczestniczących, oprocentowania pożyczek, wpływu na modernizację armii i inne programy zbrojeniowe, w tym te związane ze sprzętem kupowanym w USA. Jak wynika z naszych informacji (szczegóły obrad nie są jawne) była to najbardziej merytoryczna rozmowa ze wszystkich trzech tematów, które pojawiły się na środowym posiedzeniu RBN. Na pytania ze strony Pałacu odpowiadali szeroko m.in. wicepremier i szef MON Kosiniak-Kamysz, minister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka odpowiedzialna w rządzie za program, minister finansów Andrzej Domański oraz minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.