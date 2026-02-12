Reklama
Czy prezydent Karol Nawrocki zawetuje ustawę o SAFE? Po RBN rozgrywka przenosi się do Sejmu

Ponad trzy i pół godziny dyskusji o finansowaniu zakupów wojskowych z programu SAFE na posiedzeniu RBN było zdecydowanie najbardziej merytoryczną i najdłuższą częścią obrad. Decyzja prezydenta Karola Nawrockiego w tej sprawie może być jedną z najważniejszych w tym roku.

Publikacja: 12.02.2026 16:00

Zbigniew Bogucki, Karol Nawrocki, Sławomir Cenckiewicz

Foto: PAP

Michał Kolanko

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie kluczowe decyzje stoją przed prezydentem w sprawie ustawy o SAFE?
  • Jakie tematy zdominowały obrady Rady Bezpieczeństwa Narodowego?
  • Dlaczego program SAFE budzi kontrowersje na polskiej scenie politycznej?
  • Jakie są możliwe skutki ewentualnego konfliktu z Brukselą związane z programem SAFE?
  • Jakie są punkty sporne między rządem a prezydentem w kwestii Rady Pokoju?
  • Na czym polega znaczenie SAFE w kontekście nadchodzących kampanii parlamentarnych?

Środowe posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego (RBN) było najdłuższym jej spotkaniem w ostatnich latach. Wzięło w nim udział ok. 30 osób. Najważniejsi politycy w Polsce rozmawiali o programie SAFE, Radzie Pokoju oraz zarzutach o kontakty towarzysko-biznesowe z Rosjanką Swietłaną Czestnych wobec marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Z tych trzech spraw najważniejsza merytorycznie i politycznie jest sprawa SAFE – w grę wchodzą miliardy euro dla przemysłu zbrojeniowego. To jej poświęcona była większa część spotkania. 12 lutego rząd przyjął ustawę wdrażającą SAFE i powołującą do życia tzw. Finansowy Instrument Zwiększenia Bezpieczeństwa (FIZB). Projekt jest już w Sejmie, jeśli zostanie przyjęty przez parlament trafi na biurko prezydenta. 

Czy Karol Nawrocki ustawę podpisze? Jak wynika z naszych rozmów oraz samych deklaracji prezydenckich ministrów w Pałacu Prezydenckim panuje przekonanie, że chociaż posiedzenie RBN pozwoliło usystematyzować wiedzę w tej sprawie, to nie rozwiało jeszcze wszystkich wątpliwości głowy państwa.  – Ostateczna decyzja w tej sprawie będzie zależeć od wyjaśnienia tychże wątpliwości oraz ostatecznego kształtu ustawy – usłyszeliśmy. 

SAFE jak KPO? Jakie wątpliwości w kwestii tego programu ma prawica?

Dyskusja o SAFE na RBN dotyczyła szczegółów programu – od definicji polskich firm w nim uczestniczących, oprocentowania pożyczek, wpływu na modernizację armii i inne programy zbrojeniowe, w tym te związane ze sprzętem kupowanym w USA. Jak wynika z naszych informacji (szczegóły obrad nie są jawne) była to najbardziej merytoryczna rozmowa ze wszystkich trzech tematów, które pojawiły się na środowym posiedzeniu RBN. Na pytania ze strony Pałacu odpowiadali szeroko m.in. wicepremier i szef MON Kosiniak-Kamysz, minister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka odpowiedzialna w rządzie za program, minister finansów Andrzej Domański oraz minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. 

Na prawicy pojawiają się jednak wątpliwości, dotyczące nie tylko samego kształtu programu, ale też tego, czy w przyszłości nie może on stać się zarzewiem konfliktu z Brukselą tak, jak to było w przypadku Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Gdyby bowiem doszło po wyborach w 2027 r. do zmiany władzy, prawicę niepokoi potencjalna możliwość blokowania środków z przyczyn politycznych. 

Niektórzy politycy publicznie podkreślają, że debata o Radzie Pokoju również była merytoryczna. Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak stwierdził po rozmowach, że „odbyła się poważna, wieloaspektowa dyskusja. Nikt po niej nie ma prawa udawać, że nie wie o co innym chodzi”. Oświadczył też, że w trzecim punkcie – zarzutów wobec Włodzimierza Czarzastego – debata była „jałowa”. Premier Tusk w omawianiu trzeciego punktu w ogóle nie wziął udziału, a sam marszałek Czarzasty w mediach społecznościowych stwierdził, że „ustawka się nie udała”, a w sprawach SAFE i Rady Pokoju rozmowy były „ważne”. 

Stanowiska rządu i prezydenta w sprawie Rady Pokoju wciąż są rozbieżne. Przedstawiciele Pałacu Prezydenckiego publicznie zwracają uwagę, że w sensie formalnym nie ma uchwały rządu w tej sprawie, mimo wtorkowej wypowiedzi premiera, że Polska na razie nie weźmie udziału w pracach organizacji powołanej do życia przez Donalda Trumpa. Już 19 lutego ma odbyć się inauguracyjne posiedzenie Rady Pokoju w Waszyngtonie. Ministrowie Kancelarii Prezydenta, jak np. Zbigniew Bogucki mówią o „europocentryzmie” rządu, jeśli chodzi o relacje z USA w ogóle.

SAFE trafił do Sejmu. Będzie robocza współpraca na linii rząd–Pałac? 

Po posiedzeniu RBN ze strony Pałacu Prezydenckiego padły zapowiedzi dalszych rozmów z rządem. – Ustaliliśmy później, przy pożegnaniu z panią minister Sobkowiak, że będziemy kontynuowali już taki, można powiedzieć, dwustronny dialog. Mamy wątpliwości. Apeluję o to, żeby się nie śpieszyć z tą ustawą – powiedział w środę w trakcie konferencji prasowej szef BBN prof. Sławomir Cenckiewicz. Jak dodał, Pałac Prezydencki będzie „aktywnie” uczestniczył w pracach legislacyjnych nad ustawą. Co ciekawe, sprawę ewentualnego weta prezydenta poruszył rano w swoim wystąpieniu premier Donald Tusk.  – Mam nadzieję, że te wątpliwości czy grymasy niechęci, które pojawiły się w czasie tej dyskusji nie są wstępem do weta – stwierdził. 

SAFE jest na tyle ważnym tematem, że wszystkie partie parlamentarne muszą w jego sprawie zająć stanowisko. Zarówno podczas głosowania, jak i później, jeśli np. prezydent ustawę zawetuje, a Sejm będzie chciał weto prezydenckie obalić. Tu kluczowe mogą okazać się m.in. głosy Konfederacji. Z naszych rozmów wynika, że na posiedzeniu RBN trudno było wywnioskować, jakie było jej stanowisko – Konfederację reprezentowali wicemarszałek Bosak i poseł Bartłomiej Pejo. Ale łatwo zauważyć, że np. poseł Przemysław Wipler z Nowej Nadziei mocno akcentuje wątpliwości ws. braku przejrzystości wydawania środków z SAFE. Dla wszystkich jedno jest pewne: decyzje ws. SAFE w Sejmie i decyzja prezydenta będą też tematem kampanii parlamentarnej w 2027, gdy program ma być już w kolejnym etapie wykonania. 

Źródło: rp.pl

Osoby Władysław Kosiniak-Kamysz Karol Nawrocki SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka
e-Wydanie
