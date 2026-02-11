Po posiedzeniu RBN. Bogucki o Radzie Pokoju: Nadal nie znamy stanowiska rządu

Aktualizacja: 11.02.2026 21:45 Publikacja: 11.02.2026 20:19
Od lewej: Sławomir Cenckiewicz, Marcin Przydacz, Zbigniew Bogucki
Foto: PAP/Radek Pietruszka
Sześć godzin trwało posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, zwołane przez prezydenta Karola Nawrockiego.
Po jego zakończeniu przebieg rozmów prezydenccy ministrowie: szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, sekretarz stanu Marcin Przydacz i szef BBN Sławomir Cenckiewicz.
Bogucki zauważył, że czas trwania posiedzenia wyraźnie dowodzi, jak potrzebna była ta dyskusja i „jak celna była decyzja prezydenta Rzeczypospolitej Karola Nawrockiego o tym, żeby zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego”.
Szef Kancelarii Prezydenta podkreślił, że wokół programu SAFE pojawiło się wiele pytań, na które — jego zdaniem — rząd początkowo nie odpowiadał, ale w trakcie dyskusji zaczął przedstawiać szczegóły. Zapewniał, że działania prezydenta nie są wymierzone w rząd, lecz wynikają z potrzeby podjęcia odpowiedzialnej decyzji dotyczącej podpisania ustawy. Dodał, że głowa państwa wciąż analizuje dokument i czeka na pełne informacje.
Czytaj więcej
- Rząd w tej sprawie nie będzie aktywny jeśli chodzi o posiedzenie RBN - zapowiedział Donald Tusk...
Jeszcze przed rozpoczęciem RBN minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz informował, że rząd przyjął ustawę wdrażającą unijny program SAFE i że pierwsze środki z tego mechanizmu mogą trafić do Polski już w marcu.
Odnosząc się do pomysłu Rady Pokoju, Bogucki mówił o szerokiej wymianie argumentów, lecz ocenił, że stanowisko rządu nie zostało jednoznacznie przedstawione. Zaznaczył, że zgodnie z konstytucyjnym porządkiem inicjatywa w tej sprawie należy do rządu, natomiast rola prezydenta pojawia się na etapie ewentualnej ratyfikacji.
Bogucki mówił też o wątpliwościach dotyczących poświadczeń bezpieczeństwa marszałka Sejmu. Szef kancelarii prezydenta podkreślał, że nie chodzi o personalny spór, lecz o kwestie związane z bezpieczeństwem państwa i dostępem do informacji niejawnych. Zapowiedział, że kancelaria będzie zwracać się do koordynatora służb specjalnych o dodatkowe wyjaśnienia w tej sprawie.
Czytaj więcej
– Jak mały wchodzi do baru, to musi rzucić się z pięściami na największego – mówi polityk Lewicy,...
Głos zabrał również prezydencki minister Marcin Przydacz, który ocenił, że dyskusja była długa i szczegółowa, a uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań i przedstawiania swoich stanowisk. Zwrócił jednak uwagę, że część przedstawicieli obozu rządowego opuszczała obrady jeszcze w ich trakcie, mimo że – jak mówił – dotyczyły one decyzji o znaczeniu strategicznym, obejmujących wielomiliardowe wydatki na obronność, relacje transatlantyckie oraz kwestie bezpieczeństwa informacji niejawnych.
Marcin Przydacz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP i szef Biura Polityki Międzynarodowej, skrytykował postawę szefa MSZ podczas omawiania ewentualnego przystąpienia Polski do Rady Pokoju Trumpa. - Nie dowiedzieliśmy się niestety w żaden sposób, jakie negatywne, potencjalne konsekwencje odmowy wejścia do Rady Pokoju przewiduje Ministerstwo Spraw Zagranicznych - stwierdził.
Zarzucił, że w dyskusji na ten temat pojawiły się ze strony Radosława Sikorskiego – poza „częściowymi argumentami” - złośliwości i kpiny, a „nie jest to odpowiedni format do prezentacji tego typu argumentacji przez szefa polskiej dyplomacji”. - Ale spuśćmy na to zasłonę milczenia - mówił.
Czytaj więcej
W obecnej sytuacji geopolitycznej zmiana Rady Bezpieczeństwa Narodowego w organ wewnętrznej wojny...
Przydacz, były podsekretarz stanu w MSZ za rządów PiS, uważa, że obecna władza powtarza stanowiska innych rządów europejskich, nie biorąc pod uwagę interesu Polski.
- Raczej, cytując poetę, przyświeca rządowi taka idea papugi narodów- mówił.
Ocenił też, że rząd w kontaktach z e Stanami Zjednoczonymi przejawia daleko posunięty „europocentryzm”.
- Rząd patrzy przede wszystkim na świat przez pryzmat Europy, europejskich sojuszników i ogląda się na to, co i jak poważne państwa europejskie będą robiły w danej sprawie - powiedział Przydacz
W długim wystąpieniu przed rozpoczęciem obrad głowa państwa wypunktowała tematy, o jakich chce rozmawiać. Były to kwestie związane z pożyczką zaciąganą na realizację programu SAFE oraz z zaproszeniem Polski do tworzonej przez Donalda Trumpa Rady Pokoju. Trzeci temat to wyjaśnienie działalności służb państwowych w sprawie „wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu” Włodzimierza Czarzastego.
– Każda z tych spraw dotyczy innego wymiaru bezpieczeństwa Rzeczpospolitej, ale wszystkie łączy jeden wspólny mianownik: suwerenność decyzyjna państwa oraz zaufanie obywateli do instytucji Rzeczypospolitej, które mają dać im realne a nie pozorne bezpieczeństwo – powiedział Nawrocki.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
- Amerykanie tutaj zostają i nie sprzedają Polski w ramach dealu (między) (Donaldem) Trumpem a (Władimirem) Puti...
Już ponad 40 tys. podpisów w sprawie organizacji referendum odwołującego prezydenta Krakowa, Aleksandra Miszalsk...
Po prawie czterech godzinach posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, zwołane przez prezydenta Karola Nawrock...
– Na czele Sejmu stoi człowiek, który nie chce się poddać, pod rygorem odpowiedzialności karnej, weryfikacji prz...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas