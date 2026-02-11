Po posiedzeniu RBN. Bogucki o Radzie Pokoju: Nadal nie znamy stanowiska rządu

Jeszcze przed rozpoczęciem RBN minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz informował, że rząd przyjął ustawę wdrażającą unijny program SAFE i że pierwsze środki z tego mechanizmu mogą trafić do Polski już w marcu.

Bogucki: Nadal nie wiemy, jakie jest stanowisko rządu ws. Rady Pokoju

Odnosząc się do pomysłu Rady Pokoju, Bogucki mówił o szerokiej wymianie argumentów, lecz ocenił, że stanowisko rządu nie zostało jednoznacznie przedstawione. Zaznaczył, że zgodnie z konstytucyjnym porządkiem inicjatywa w tej sprawie należy do rządu, natomiast rola prezydenta pojawia się na etapie ewentualnej ratyfikacji.

Bogucki mówił też o wątpliwościach dotyczących poświadczeń bezpieczeństwa marszałka Sejmu. Szef kancelarii prezydenta podkreślał, że nie chodzi o personalny spór, lecz o kwestie związane z bezpieczeństwem państwa i dostępem do informacji niejawnych. Zapowiedział, że kancelaria będzie zwracać się do koordynatora służb specjalnych o dodatkowe wyjaśnienia w tej sprawie.

Przydacz: Nie wiadomo, jakie konsekwencje odmowy przystąpienia do Rady Pokoju przewiduje MSZ

Głos zabrał również prezydencki minister Marcin Przydacz, który ocenił, że dyskusja była długa i szczegółowa, a uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań i przedstawiania swoich stanowisk. Zwrócił jednak uwagę, że część przedstawicieli obozu rządowego opuszczała obrady jeszcze w ich trakcie, mimo że – jak mówił – dotyczyły one decyzji o znaczeniu strategicznym, obejmujących wielomiliardowe wydatki na obronność, relacje transatlantyckie oraz kwestie bezpieczeństwa informacji niejawnych.