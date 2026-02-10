Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego Lewica obrała strategię skoncentrowaną na publicznych atakach na prezydenta Karola Nawrockiego?

Jakie działania podejmuje Lewica w ramach swojej strategii?

Jakie są kluczowe elementy tej strategii i jakie są jej potencjalne cele?

W jaki sposób konflikt z prezydentem jest wykorzystywany przez Lewicę do kreowania wizerunku?

Jakie są reakcje i ewentualne skutki obu stron konfliktu?

Jak eksperci i politycy oceniają skuteczność tej strategii w kontekście długofalowych celów Lewicy?

„W związku z otrzymanym zaproszeniem na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego zwracam się z wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad o dodatkowy punkt w brzmieniu: wyjaśnienie charakteru kontaktów prezydenta Karola Nawrockiego ze środowiskami pseudokibiców oraz osobami powiązanymi z przestępczością zorganizowaną, wyjaśnienie przeszłej pracy prezydenta w charakterze ochrony w Grand Hotel Sopot” – napisał przed planowanym na środę posiedzeniem RBN szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec. Jego pismo trafiło do szefa prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Sławomira Cenckiewicza i jest to tylko jedna z wielu pozycji na długiej liście kuksańców, jakie w ostatnich tygodniach wymierzyli prezydentowi marszałek Włodzimierz Czarzasty i cała Nowa Lewica.

Na tej liście są nie tylko oficjalne wystąpienia i pisma, ale nawet zdjęcia Karola Nawrockiego w bikini czy aplikacja odliczająca czas do końca prezydentury. A niektórzy politycy lewicy mówią prosto: to przemyślana strategia. – Znaleźliśmy świętego Graala. Dzięki atakom na Nawrockiego wykreowaliśmy się na główną partię antyprezydencką, a Włodka na wice–Tuska. Prosty pomysł i stary świat: jak mały wchodzi do baru, to musi rzucić się z pięściami na największego. To najlepszy lewar – mówi anonimowo jeden z polityków Lewicy.

Czarzasty mocno atakował Nawrockiego od miesięcy, jednak ostatnio następuje eskalacja

Zapowiedź tej strategii widać było już po wyborach prezydenckich. W lipcu ubiegłego roku Czarzasty, nie przebierając w słowach, ogłosił, że nie ma zamiaru spotykać się z prezydentem elektem. – Dlatego że mam dystans do prezydenta elekta, mówiłem to i chcę być konsekwentny. Ktoś musi być do cholery konsekwentny! – oświadczył nerwowym tonem. A używanie wulgaryzmów pod adresem Nawrockiego to u Czarzastego nie pierwszyzna, bo np. przed drugą turą mówił o nim w TVN24, że jako prezydent „g...no by wywalczył dla Polski”.



