Czym będzie „marszałkowskie weto”. Europosłanka Lewicy wyjaśnia

Marszałek Włodzimierz Czarzasty pokazał, jako wicemarszałek Sejmu, że jest kulturalny, grzeczny, ale stanowczy - mówiła w rozmowie z RMF FM europosłanka Nowej Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus.

Publikacja: 24.11.2025 07:36

Joanna Scheuring-Wielgus

Joanna Scheuring-Wielgus

Foto: EP, materiały prasowe

Artur Bartkiewicz

Scheuring-Wielgus była pytana o orędzie Włodzimierza Czarzastego, które nowy marszałek Sejmu wygłosił 21 listopada. Czarzasty mówił wówczas m.in., że „prezydent reprezentuje, rząd rządzi”. – Włodzimierz Czarzasty sprawnie zarysował, kto za co odpowiada w państwie polskim. To takie przypomnienie prezydentowi – oceniła. 

Joanna Scheuring-Wielgus: Włodzimierz Czarzasty nie pozwoli na debaty nad projektami antyunijnymi i antypolskimi

– Konstytucja Konstytucja mówi jasno, kto jakie funkcje pełni i co powinien robić – dodała europosłanka Nowej Lewicy. – Myślę, że ten komunikat został odczytany w Pałacu Prezydenckim. Ale czy zrozumiany? Zobaczymy – podsumowała.

W orędziu Czarzasty mówił też, że zamierza stosować „marszałkowskie weto” wobec szkodliwych projektów legislacyjnych służących populizmowi i rozregulowaniu zasad funkcjonowania państwa. W związku z tym, że ani konstytucja, ani regulamin Sejmu nie przewidują takiej instytucji, Scheuring-Wielgus była pytana, jak takie „marszałkowskie weto” miałoby wyglądać w praktyce. 

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty
Polityka
Pierwsze orędzie marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego: To będą dwa lata dobre dla Polski

– Ja to weto marszałkowskie widzę w ten sposób... Oczywiście nie ma o tym w konstytucji, ale (marszałek Czarzasty) powiedział o tym dlatego, że są zakusy, by wrzucać do Sejmu ustawy, które są antyunijne i antypolskie. Gdyby coś takiego się zdarzyło, decyzja marszałka Czarzastego będzie jedna – nie będzie takiej debaty – wyjaśniła europosłanka Nowej Lewicy. 

Czy to Czarzasty będzie jednoosobowo decydował, które projekty nie powinny być przedmiotem debaty w Sejmie? – Decyzje które podejmuje marszałek Czarzasty zawsze są przedyskutowane w najróżniejszych gronach. Mówimy o poważnym człowieku, który przestrzega konstytucji i który będzie reagował, jeśli będzie taka potrzeba, na populistyczne debaty – odparła. 

 Hołownia był świetny, jeśli chodzi o organizację Sejmu, ale politycznie popełnił kolosalne błędy

Joanna Scheuring-Wielgus, europosłanka Nowej Lewicy

Na pytanie, czy Czarzasty, jako marszałek, nie będzie bardziej stanowczy wobec posłów opozycji niż marszałek Szymon Hołownia, np. wyłączając im mikrofony, Scheuring-Wielgus odparła, że obecny marszałek Sejmu „pokazał jako wicemarszałek, że jest kulturalny, grzeczny, ale stanowczy”. – Na pewno nie będzie takim marszałkiem jak Elżbieta Witek. Jak znam Włodzimierza Czarzastego, rozsądnie stanowczo, ale zgodnie z prawem będzie to marszałkowanie przebiegało – dodała. 

Europosłanka Nowej Lewicy mówiła też, że marszałek Czarzasty „jest gwarantem tego, że nie będzie żadnych nocnych spotkań z Jarosławem Kaczyńskim”. – My jesteśmy gwarancją stabilności tej koalicji – dodała.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Czy to oznacza, że zdaniem Scheuring-Wielgus Czarzasty będzie lepszym marszałkiem niż Szymon Hołownia (który po wyborach prezydenckich spotkał się z prezesem PiS w prywatnym mieszkaniu Adama Bielana)? – Hołownia był świetny, jeśli chodzi o organizację Sejmu, ale politycznie popełnił kolosalne błędy. Ja sobie nie wyobrażam, że ktokolwiek z nas, z Lewicy spotyka się w zaciszu mieszkań PiS i omawia jakieś kwestie z Jarosławem Kaczyńskim – odparła europosłanka. 

Joanna Scheuring-Wielgus o planie Donalda Trumpa: Propozycja Rosji dla Europy ponad naszymi głowami

Scheuring-Wielgus pytano też o 28-punktowy plan pokojowy dla Rosji i Ukrainy. – Najbardziej szokujące jest to, że pojawia się w tym planie informacja na temat Polski – stwierdziła (chodzi o 9 punkt planu, w którym pojawiło się stwierdzenie, że w Polsce stacjonować będą europejskie myśliwce). 

– Nie może być tak, że ponad naszymi głowami ktoś decyduje, co się będzie w naszym kraju działo. Mnie niepokoi to, że nikt z nas nie wiedział o tym, że rozmawia się o naszym kraju, przygotowując plan pokojowy dla Ukrainy – podkreśliła europosłanka Nowej Lewicy. 

Komentując kształt planu w jego pierwotnej wersji, którą w piątek ujawnił portal Axios, europosłanka stwierdziła, że zawiera on „wszystkie punkty, o które walczył Władimir Putin przez ostatnie trzy lata”. – To jest propozycja rosyjska dla Europy ponad naszymi głowami. Tu muszą być stanowcze reakcje – dodała. 

Źródło: rp.pl

