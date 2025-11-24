Scheuring-Wielgus była pytana o orędzie Włodzimierza Czarzastego, które nowy marszałek Sejmu wygłosił 21 listopada. Czarzasty mówił wówczas m.in., że „prezydent reprezentuje, rząd rządzi”. – Włodzimierz Czarzasty sprawnie zarysował, kto za co odpowiada w państwie polskim. To takie przypomnienie prezydentowi – oceniła.

Joanna Scheuring-Wielgus: Włodzimierz Czarzasty nie pozwoli na debaty nad projektami antyunijnymi i antypolskimi

– Konstytucja Konstytucja mówi jasno, kto jakie funkcje pełni i co powinien robić – dodała europosłanka Nowej Lewicy. – Myślę, że ten komunikat został odczytany w Pałacu Prezydenckim. Ale czy zrozumiany? Zobaczymy – podsumowała.

W orędziu Czarzasty mówił też, że zamierza stosować „marszałkowskie weto” wobec szkodliwych projektów legislacyjnych służących populizmowi i rozregulowaniu zasad funkcjonowania państwa. W związku z tym, że ani konstytucja, ani regulamin Sejmu nie przewidują takiej instytucji, Scheuring-Wielgus była pytana, jak takie „marszałkowskie weto” miałoby wyglądać w praktyce.

– Ja to weto marszałkowskie widzę w ten sposób... Oczywiście nie ma o tym w konstytucji, ale (marszałek Czarzasty) powiedział o tym dlatego, że są zakusy, by wrzucać do Sejmu ustawy, które są antyunijne i antypolskie. Gdyby coś takiego się zdarzyło, decyzja marszałka Czarzastego będzie jedna – nie będzie takiej debaty – wyjaśniła europosłanka Nowej Lewicy.