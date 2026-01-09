Premier Donald Tusk o umowie z Mercosur: Ktoś nie dowiózł

Nawrocki rozmawiał z szefową włoskiego rządu podczas swojej wizyty we Włoszech we wrześniu ubiegłego roku. Po zakończeniu spotkania stwierdził, że „były pewne sygnały” świadczące o tym, że Meloni wsłuchuje się w głos takich państw jak Polska.

W piątek, po przyjęciu umowy, rzecznik prezydenta Nawrockiego Rafał Leśkiewicz ocenił, że jest to „bez wątpienia wina rządzących”, ponieważ nie byli w stanie zbudować blokującej mniejszości, a teraz obarczają odpowiedzialnością prezydenta.

Leśkiewicz stwierdził też, że prezydent rozmawiał wcześniej w sprawie odrzucenia umowy także z prezydentem Emmanuelem Macronem i „w wyniku tych rozmów” Francuzi zagłosowali przeciwko podpisaniu tej umowy.

Naciski cypryjskiej prezydencji UE

W czwartek 8 stycznia wieczorem wybuchł skandal wokół umowy handlowej UE-Mercosur. Cypryjska prezydencja Rady UE, pod naciskiem Komisji Europejskiej, wycofała z pakietu dokumentów deklarację mówiącą, że porozumienie nie może wejść w życie tymczasowo bez zatwierdzenia przez Parlament Europejski.

- To prawdziwy skandal - powiedział unijny dyplomata dziennikarzom RMF FM. Decyzja ta oznacza, że umowa może zacząć obowiązywać zaraz po jej podpisaniu w poniedziałek 12 stycznia w Paragwaju, całkowicie pomijając europosłów.