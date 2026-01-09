Rzeczpospolita
Wydarzenia
Premier Donald Tusk o umowie z Mercosur: Ktoś nie dowiózł

Ktoś się chyba zobowiązał, że przekona panią premier Giorgię Meloni do zmiany zdania, powoływał się na przyjaźń i nie dowiózł - tak premier Donald Tusk skomentował przyjęcie przez UE umowę z Mercosur.

Publikacja: 09.01.2026 16:16

Protest polskich rolników w Warszawie, 9 stycznia

Foto: Reuters

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jaką decyzję o umowie z Mercosur podjęła Unia Europejska?
  • Które państwa członkowskie UE sprzeciwiły się umowie handlowej z Mercosur?
  • Jakie zobowiązania i działania podjął szef polskiego rządu w sprawie Mercosur?
  • W jaki sposób prezydent Karol Nawrocki próbował wpłynąć na decyzję Włoch w sprawie umowy?
  • Jakie skutki i reakcje wywołało porozumienie handlowe UE-Mercosur w Europie?

W piątek 9 stycznia Unia Europejska podjęła decyzję o zakończeniu 20-letnich negocjacji i podpisaniu umowy z Mercosur – Wspólnym Rynkiem Południa, najsilniejszą organizacją gospodarczą w Ameryce Łacińskiej.

Na posiedzeniu Coreper – spotkaniu ambasadorów państw członkowskich UE w ramach Komitetu Stałych Przedstawicieli (kluczowego organu Rady UE) – państwa członkowskie udzieliły zgody na podpisanie umowy z Mercosurem. 

Rada UE zatwierdziła umowę handlową z państwami Mercosur wraz z klauzulą ochronną. Będzie uruchamiana, gdy ceny produktów wrażliwych w Unii spadną o 5 proc.

W piątek 9 stycznia ambasadorowie państw członkowskich UE w Brukseli przegłosowali umowę. Przeciw byli przedstawiciele Polski, Francji, Irlandii, Węgier i Austrii – zabrakło jednak mniejszości blokującej, która wymaga co najmniej czterech państw reprezentujących 35 proc.  ludności UE. Kluczowe okazało się stanowisko Włoch, które ostatecznie nie zagłosowały przeciwko.

Czytaj więcej

Ogólnopolski protest rolników przeciwko umowie z Mercosur, 30 bm. przed Podkarpackim Urzędem Wojewód
Rolnictwo
Polscy rolnicy nie chcą umowy z krajami Mercosuru. Protesty na drogach

Premier Donald Tusk uderza w Karola Nawrockiego

Szef rządu podczas konferencji po spotkaniu z prezydentem Nawrockim podkreślił, że  stanowisko Polski wobec Mercosuru pozostaje niezmienne i nie ma przestrzeni do dalszych negocjacji. - W tej sprawie wszystko zostało powiedziane - dodał.

Stwierdził też, że polski rząd, głosując przeciwko umowie Mercosur, wywiązał się ze swoich zobowiązań. Do Polski przyłączyło się kilku sojuszników w tej kwestii, ale to nie wystarczyło. 

- Ktoś nie dowiózł - skwitował Tusk. 

Czytaj więcej

Francuscy rolnicy blokują Paryż w proteście przeciw umowie UE z Mercosurem
Komentarze
Bogusław Chrabota: Popieram umowę Unii Europejskiej z Mercosurem

Prezydent Nawrocki i próba przekonania premier Włoch

Donald Tusk uderzył tym samym w prezydenta RP. Karol Nawrocki już jesienią ubiegłego roku deklarował, że przekona premier Włoch Giorgię Meloni do zagłosowania przeciwko umowie.

Nawrocki rozmawiał z szefową włoskiego rządu podczas swojej wizyty we Włoszech we wrześniu ubiegłego roku. Po zakończeniu spotkania stwierdził, że „były pewne sygnały” świadczące o tym, że Meloni  wsłuchuje się w głos takich państw jak Polska.

W piątek, po przyjęciu umowy, rzecznik prezydenta Nawrockiego Rafał Leśkiewicz ocenił, że  jest to „bez wątpienia wina rządzących”, ponieważ nie byli w stanie zbudować blokującej mniejszości, a teraz obarczają odpowiedzialnością prezydenta.

Leśkiewicz stwierdził też, że prezydent rozmawiał wcześniej w sprawie odrzucenia umowy także z prezydentem Emmanuelem Macronem i „w wyniku tych rozmów” Francuzi zagłosowali przeciwko podpisaniu tej umowy.

Czytaj więcej

Minister rolnictwa Hiszpanii Luis Planas (środek z lewej) i minister rolnictwa Francji Annie Genevar
Gospodarka
Walka o Mercosur. KE sypnęła pieniędzmi na WPR i nawozy by uspokoić rolników

Naciski cypryjskiej prezydencji UE

W czwartek 8 stycznia wieczorem wybuchł skandal wokół umowy handlowej UE-Mercosur. Cypryjska prezydencja Rady UE, pod naciskiem Komisji Europejskiej, wycofała z pakietu dokumentów deklarację mówiącą, że porozumienie nie może wejść w życie tymczasowo bez zatwierdzenia przez Parlament Europejski.

- To prawdziwy skandal - powiedział unijny dyplomata dziennikarzom RMF FM. Decyzja ta oznacza, że umowa może zacząć obowiązywać zaraz po jej podpisaniu w poniedziałek 12 stycznia w Paragwaju, całkowicie pomijając europosłów.

- Towary z Mercosuru de facto będą mogły zacząć płynąć do Unii od wtorku, gdy tylko ostatni kraj Mercosuru zatwierdzi umowę - alarmują dyplomaci.

Czytaj więcej

Ogólnopolski protest rolników w Warszawie. Rolnicy protestują przeciwko umowie UE–Mercosur oraz prze
Publicystyka
Aleksandra Pilarczyk: To nie rolnicy powinni protestować przeciw umowie z Mercosurem, ale europejscy konsumenci

Protesty w całej Europie

Setki traktorów przybyły na rogatki Warszawy z całej Polski - niektórzy rolnicy pokonali ponad 500 km, jadąc ciągnikiem nawet 20 godzin. Mimo temperatury odczuwalnej sięgającej -20°C, tysiące rolników wyszło na ulice stolicy w "Marszu Gwiaździstym".

Francuscy rolnicy wjechali w czwartek rano traktorami do centrum Paryża, gromadząc się u stóp Wieży Eiffla i w rejonie Łuku Triumfalnego - mimo zakazu wydanego przez prefekturę policji. Francja, jako największy producent rolny w UE, w ostatnich dniach wprowadziła nawet zakaz importu produktów, przy których użyto pięciu pestycydów zabronionych w Unii.

Protesty przeciwko Mercosurowi odbyły się także w grudniu 2025 roku w Brukseli (18 grudnia - demonstracja przerosła w gwałtowne starcia z policją) oraz w całej Polsce (30 grudnia - protesty w 170 miejscach). W Kielcach rolnicy protestują nieprzerwanie od 18 grudnia pod Urzędem Wojewódzkim, przedłużając strajk do 20 stycznia

Źródło: rp.pl

