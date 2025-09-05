Aktualizacja: 05.09.2025 15:22 Publikacja: 05.09.2025 13:19
Już podczas prezydenckiej kampanii wyborczej Karol Nawrocki przekazał, że jeśli wygra wybory, pierwszym punktem jego pierwszej podróży zagranicznej będą Stany Zjednoczone, zaś drugim – Watykan. Zgodnie ze swoimi zapowiedziami, polski prezydent tuż po środowej wizycie w Białym Domu i rozmowie z Donaldem Trumpem, udał się do Stolicy Apostolskiej na spotkanie z papieżem.
Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą oraz dwójką dzieci przybyli do Watykanu, gdzie wzięli udział w audiencji u papieża Leona XIV. Na dziedzińcu świętego Damazego przed Pałacem Apostolskim parę prezydencką powitał regens Prefektury Domu Papieskiego ksiądz Leonardo Sapienza.
Nawrocki podczas audiencji u papieża Leona XIV zaprosił Ojca Świętego do Polski. Podarował także duchownemu obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. - Wypełniłem swoje zobowiązanie z kampanii. Najpierw pojechałem do Waszyngtonu, a potem do Watykanu by pochylić się nad grobem św. Jana Pawła II. Z papieżem rozmawialiśmy oczywiście o bezpieczeństwie. To było duże wyzwanie i duża przyjemność - powiedział Nawrocki podczas wizyty w Watykanie. - Oczywiście, zaprosiłem papieża do Polski – dodał. Podkreślił też, że przedłużył zaproszenie wysłane przez Andrzeja Dudę. - Uważam, że 2027 r. i rocznica objawień w Gietrzwałdzie będzie świetną datą. Zaproszenie jest oczywiście otwarte, papież może przyjechać kiedy chce – zaznaczył.
Prezydent stwierdził również, że papież Leon XIV „zna Polaków i rozumie Polskę”. - Zdaje sobie sprawę z presji migracyjnej z jaką mamy do czynienia – dodał.
Po prywatnej audiencji u papieża Leona XIV odbyła się wizyta w watykańskim Sekretariacie Stanu. Udział wziął w niej watykański sekretarz stanu kard. Pietro Parolin oraz abp Paul Gallagher, który jest sekretarzem ds. relacji z państwami i organizacjami międzynarodowymi, czyli szefem papieskiej dyplomacji. Watykan przekazał w komunikacie, że „podczas serdecznych rozmów” omówiono sytuację społeczno-polityczną w Polsce, zwracając szczególną uwagę na wartości, na których opiera się polskie społeczeństwo, oraz na potrzebę budowania konsensusu w obliczu wyzwań, jakie przed nim stoją.
Nawrocki przybył do Watykanu już w czwartek po południu. Pierwszy etap jego wizyty miał charakter duchowy – polityk wraz z rodziną przeszedł przez Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra, a następnie modlił się przy grobie św. Jana Pawła II i wraz z rodziną złożył na nim wieniec.
Nowego prezydenta w Watykanie powitał także bp Krzysztof Nykiel – regens Penitencjarii Apostolskiej – który w obecności prezydenta odmówił modlitwę do Ducha Świętego, która była szczególnie bliska św. Janowi Pawłowi II – podaje Vatican News. „Niech to papieskie dziedzictwo Ducha stanie się również inspiracją nie tylko do pogłębiania osobistej więzi z Panem Bogiem, ale szczególnym wsparciem z nieba dla jego świętej, światłej, pięknej i odważnej służby dla dobra naszej ukochanej Ojczyzny" - mówił bp Nykiel.
Po spotkaniu z papieżem Nawrocki spotkał się także w Kwirynale z prezydentem Włoch Sergiem Mattarellą. Jak podkreślił prezydent, Polska ma znakomite relacje z Włochami. - Pozostajemy głównymi partnerami gospodarczymi, rozmawialiśmy też o współpracy w Unii Europejskiej czy NATO. Przekazałem też pani premier, panu prezydentowi i papieżowi efekt moich rozmów z Donaldem Trumpem – powiedział polityk.
Wczoraj Nawrocki w Palazzo Chigi w Rzymie spotkał się zaś z premier Włoch Giorgią Meloni. Wśród tematów było bezpieczeństwo w kontekście agresywnej polityki rosyjskiej, a także umowa handlowa Unia Europejska–Mercosur.
Podczas konferencji prasowej Nawrocki zapytany został także, jak ocenia swój pierwszy miesiąc na urzędzie stanowisku. - Mój pierwszy miesiąc oceniam jako bardzo dobry. Mogą Państwo mieć pewność, że będę ciężko pracował dla Polski. I przez kolejne pięć lat będzie tak samo - zapewnił prezydent
