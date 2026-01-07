Co przygotowała KE dla rolników? Nowe miliardy

Christophe Hansen, komisarz ds. rolnictwa wskazał, że krajowy i regionalny fundusz partnerstwa zapewni wydzieloną pulę 293,7 mld euro i da krajom prawo do zwiększania tych środków z własnych budżetów. Komisja zaproponowała też utworzenie sieci bezpieczeństwa „Unity” o wartości 6,3 mld euro, która podwaja obecną rezerwę kryzysową i ochroni rolników przed skutkami potencjalnego kryzysu rynkowego. Rolnicy będą mogli też skorzystać z możliwości otrzymania płatności kryzysowych. Komisja zaproponowała też, aby państwa już przy składaniu wstępnego planu od 2028 r. miały dostęp do dwóch trzecich środków na rolnictwo, które zwykle są dostępne dużo później. To kolejne 45 mld euro. – Nie zapominajmy też, że rolnictwo będzie też korzystało z europejskich funduszy na konkurencyjność - mówił Hansen, chodzi tu o warty 40 mld euro Europejski Fundusz Konkurencyjności i jego program badawczy dla biotechnologii, biogospodarki, zdrowia i rolnictwa.

Dzisiejsze propozycje to kontynuacja programów wdrożonych w ubiegłym roku. Komisja ogłosiła w omnibusie dotyczącym środowiska – dalszy dialog nad ramową dyrektywą wodną i dyrektywą nt. ochrony przyrody i dyrektywą azotanową, dyskusje z udziałem KE i rolników odbędą się w pierwszym kwartale 2026 r.

Kluczowe tanie nawozy. Dziś są droższe o 60 proc. niż w 2020

KE chce też zwiększać konkurencyjność europejskiego rolnictwa i chronić dochody rolników przez obniżenie cen nawozów. – Choć ceny się ustabilizowały, to nawozy kosztują ok 60 proc. więcej niż niż w 2020 r. i tego po prostu nie da się utrzymać – wskazywał Maroš Šefčovič, komisarz ds. handlu. Dlatego KE przygotowała na to dodatkowe rozwiązanie – zawiesi pozostałe cła na amoniak, mocznik i inne potrzebne nawozy. Zalety tego rozwiązania mają płynąć bezpośrednio do farmerów. Ten środek wejdzie w życie w 2026 r.

Bruksela będzie monitorować ceny nawozów, również przez nowo powołane obserwatorium nawozów. Chodzi tu o transparentność rynku i zwiększanie skali. – Unijne rolnictwo to już globalna potęga eksportowa. W 2024 nasz eksport osiągnął 235 mld euro. Dlatego utrzymanie otwartych rynków jest ważne. Umowy handlowe UE mają silny sens biznesowy i zapewniam, że obawy rolników nie są kwestią drugorzędną w naszej polityce handlowej – mówił Šefčovič.

– Jeśli można by jednym zdaniem podsumować to spotkanie, to byłoby to stwierdzenie, że sektor spożywczy jest ostatnią dziedziną w Europie, w której jesteśmy w dużej mierze samowystarczalni. Musimy to utrzymać – mówił Oliver Varhelyi, komisarz ds. zdrowia i dobrostanu zwierząt. W tym celu rolnicy muszą być mniej obciążeni, KE postanowiła więc – uprościć ich życie, przyspieszyć zatwierdzanie pestycydów, a także wprowadza zasadę, by usuwać starą substancję dopiero, gdy rolnicy mają realnie dostępną alternatywę. – Nowe pestycydy muszą też dużo szybciej docierać na rynek, obecnie opracowanie nowego środka zabiera 8-10 lat. To po prostu niedopuszczalne, dlatego chcemy przyspieszyć prace nad najbardziej zaawansowanymi naukowo i najmniej szkodliwymi dla środowiska – czyli środkami kontroli biologicznej. Będziemy wspierać działania legislacyjne, co oznacza szybsze procedury i niższe opłaty, dla małych firm ubiegających się o pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i łatwiejszy dostęp do alternatyw – mówił komisarz. Te i inne usprawnienia proceduralne powinny dać 1 mld euro oszczędności dla rolników, biznesu i zaczną działać jeszcze w pierwszym kwartale 2026 r.