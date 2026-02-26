Konrad Imiela
Gdyby nie było we mnie odwagi, chyba nie uprawiałbym sztuki. Natomiast w tym przypadku to dyrekcja Teatru Syrena zaproponowała mi realizację spektaklu. To był świadomy zamysł, aby tę historię pokazał ktoś niezwiązany z Warszawą, dla kogo nie są tak sentymentalnie istotne miejsca w stolicy, będące świadectwem działalności prezydenta Starzyńskiego. Opowiadam bardziej o człowieku, a nie o polityce czy architekturze.
Od razu powiem, że przygotowuję się do realizacji musicalu o Tadeuszu Kościuszce w Teatrze Muzycznym Capitol, w którym podjęliśmy już wiele prób podejmowania istotnych problemów społecznych, udowadniania, że musical nie jest tylko zabawą. Dlatego spodobała mi się propozycja zrobienia musicalu o Starzyńskim, ale dopiero, gdy przeczytałem do końca jego biografię autorstwa Grzegorza Piątka. Czytając początkowe rozdziały myślałem, że nie podejmę się tego zadania.
Stefan Starzyński był bohaterem bardzo przewidywalnym, karierowiczem wiernym jednej opcji politycznej i marszałkowi Piłsudskiemu. Długo nie mogłem znaleźć więc własnego klucza, bo czym innym jest bohater atrakcyjny historycznie, a czym innym atrakcyjny teatralnie. Dopiero w ostatnich rozdziałach, tych wojennych, znalazłem dla siebie impuls. Bo Starzyński był osobowością skrajnie introwertyczną, szorstki w kontaktach, a swoich pracowników trzymał bardzo krótko.
Nie radził sobie też w wystąpieniach publicznych. Nagle taka osobowość została przez historię postawiona w roli przywódcy ogromnego miasta, który ma ludzi zmobilizować i tchnąć w nich ducha walki. Potem był oskarżony o to, że za późno Warszawę poddał, mógł uniknąć ogromnych zniszczeń i śmierci wielu ludzi. Do tego kilka miesięcy przed wybuchem wojny zmarła jego ukochana żona. Wyobraziłem sobie jego bagaż psychiczny w październiku 1939 r., po kapitulacji Warszawy i w początkach niemieckiej okupacji, mając świadomość, że zdecydował o pozostaniu i o tym, że dla niego nie ma szczęśliwego zakończenia. Zresztą po śmierci żony Pauliny mówił, iż życie dla niego straciło sens. Został w ratuszu, by na rozmaite sposoby dbać o warszawiaków i o to, by ich morale nie upadło całkowicie.
To prawda i postanowiłem akcję spektaklu zamknąć w ostatniej nocy przed pojawieniem się w jego biurze dwóch oficerów Gestapo, którzy zaprosili go na rozmowę z szefem okupacyjnych władz Warszawy. Od tego momentu nikt już Stefana Starzyńskiego nie widział.
Tak, ale po kapitulacji Starzyński poprosił go, by był przy nim cały czas, ponieważ Lorentz świetnie mówił po niemiecku. Zamieszkali w ratuszu, zresztą willa Starzyńskiego na Mokotowie uległa zniszczeniu. Podejrzewam, że musieli ze sobą ciągle rozmawiać, więc był również towarzyszem tej ostatniej nocy. Dla mnie jest to więź przyjacielska, bo rzeczywistość wojenna musi powodować innego rodzaju relacje między ludźmi, którzy blisko ze sobą współpracują i są skazani na bycie razem. W spektaklu Lorentz jest więc powiernikiem Stefana Starzyńskiego.
Można tak powiedzieć, ale noc 26-27 października 1939 r. jest dla mnie ważna w kontekście zbliżających się Zaduszek oraz tradycji nakazującej naszym wielkim bohaterom walczyć do ostatniej kropli krwi. To sytuacja bardzo romantyczna, z cieniem Konrada z „Dziadów”. Taka postać pojawi się w spektaklu, będą teksty Mickiewicza. Ta noc służy przywołaniu romantycznych głosów, choć też jest pretekstem do wspomnień, do spotkania z rodzicami, z pierwszą żoną, ale i ze Studnickim, najzagorzalszym krytykiem prezydenta Starzyńskiego. Pojawi się łącząca dwa wątki rzeźbiarka Ludwika Nitschowa, autorka pomnika Syreny warszawskiej, który powstał z inicjatywy Starzyńskiego, ale i jego pomnika. Projekt zrobiła w 1964 r. i przekonywała władze Warszawy do jego realizacji, co udało się dopiero w latach 80.
Chyba bardziej odbrązawiam, bo przyglądam się mu jako człowiekowi. Szukam tego, co się dzieje w jego głowie, jakie są jego emocje. Starałem się wyobrazić jego stan psychiczny tej ostatniej nocy.
Spektakl Teatru Syrena „Starzyński” jest zainspirowany biografią „Starzyński. Prezydent z pomnika” autorstwa Grzegorza Piątka. Wykorzystano fragmenty „Dziadów” Adama Mickiewicza, cytaty z przemówień Stefana Starzyńskiego oraz wypowiedzi Ludwiki Nitschowej z reportaży Polskiego Radia. Autorem i reżyserem musicalu jest Konrad Imiela, muzykę skomponował Grzegorz Rdzak, Na czele 12-osobowej obsady w roli prezydenta Stefana Starzyńskiego wystąpi Przemysław Glapiński. Premiera 28 lutego.
Mianowanym, a nie wybranym. Tak właśnie pisał o nim Studnicki, bo Starzyński nigdy nie wygrał wyborów na prezydenta Warszawy. Było to jego wielkim kompleksem. Mniemam też, że innym kompleksem były relacje z kobietami, lekko skażone pierwszym małżeństwem z Józią Starzyńską. Odeszła z innym mężczyzną, także politykiem Sylwestrem Wojewódzkim, który dawał jej więcej ciepła, a Stefan zajmował się ojczyzną. Dla mężczyzny wychowanego w kulcie wojskowości musiało to być mocne doświadczenie.
Opowiadamy o Stefanie Starzyńskim przy pomocy współczesnych środków inscenizacyjnych i używając nowoczesnej muzyki, która jest bardzo istotna, bo to przecież musical. Opowiadamy historię dla widzów, którzy dzisiaj przychodzą do teatru.
Jednym z powodów, dla którego zabrałem się za ten temat jest to, co od jakiegoś czasu znów nad nami wisi. Jesteśmy zagrożeni wojną, co do niedawna uważaliśmy za rzecz niemożliwą. Napięcia dzisiejszego świata przywołują atmosferę lat 30. XX wieku, a postać Stefana Starzyńskiego może nam przypominać Wołodymyra Zełenskiego i jego dylematy – aktora, który stanął na czele narodu ukraińskiego, nie przewidując, że będzie musiał go mobilizować do walki. Nie jestem zwolennikiem nachalnego uwspółcześniania, wierzę w inteligencję widza, który potrafi pewne rzeczy dostrzec. Tragedię antyczną traktującą o relacjach uniwersalnych też potrafimy odnieść do współczesności. Moim zdaniem zresztą teatr zawsze opowiada o współczesności, próbuje ją diagnozować.
Na pewno przełomowym momentem była przebudowa naszego teatru. To był bardzo skomplikowany proces, właściwie postawienie we Wrocławiu nowego teatru z nowymi możliwościami. Sukcesem jest też to, że udało nam się przekonać widzów do innego postrzegania teatru muzycznego, który opowiada o rzeczach istotnych, używając stylistyk niezwiązanych z musicalem. Czasem robimy utwory licencyjne z Broadwayu, ale mamy też pełną widownię na trudniejszych tytułach, na adaptacjach wielkiej literatury, wielkich filmów i to jest ogromna wartość. A teraz jesteśmy przed kolejnym ogromnym wyzwaniem, jakim jest musical o Tadeuszu Kościuszce.
Bo moim zdaniem jest bohaterem na dzisiejsze czasy ze swoim ukochaniem równości w takim samym stopniu jak wolności. Równość i tolerancja były dla Tadeusza Kościuszki bardzo istotne. Wyprzedził swoją epokę bez dwóch zdań.
W pierwszych dniach października. To będzie duży musical i zrealizujemy go w podobnym gronie twórców jak spektakl o Stefanie Starzyńskim.
Nie, ale dobrze, że pan go przywołał, bo w teatrze możemy brać się za „Hamleta”, gdy mamy Hamleta. Kiedy Teatr Syrena zaproponował mi temat Starzyńskiego, od razu zapytałem, czy może go zagrać Przemek Glapiński. Znamy się dobrze, współpracowaliśmy w Capitolu i wiedziałem, że nadaje się świetnie do tej roli. Zapraszam więc na Starzyńskiego w jego interpretacji.
