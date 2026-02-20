Fragment książki Agaty Puścikowskiej „Lotniczka. Opowieść o Janinie Lewandowskiej”, która ukazała się nakładem wydawnictwa Znak, Kraków 2026

Janina do punktu zbornego na poznańskim Dworcu Zachodnim dotarła sprawnie. Gromadzili się tam cywile. Czekało też kilku kolegów z Aeroklubu Poznańskiego. Powitali się niezbyt wylewnie, po żołniersku, ale wszyscy czuli wzruszenie i powagę chwili. Oto zaczyna się czas, którego wszyscy się spodziewali – każdy jednak też błagał Pana Boga, by nie nastąpił. Teraz trzeba się było z nim zmierzyć.