Skład Zespołu Sterującego Programu Teatr wygląda następująco: dr Martyna Groth, Anna Pajęcka, prof. Małgorzata Budzowska, dr Zofia Smolarska-Korkmaz, dr Hubert Michalak i Dominik Nowak. To ta komisja pozbawiła ministerialnych dotacji kilka najważniejszych festiwali, wśród których są Międzynarodowy Festiwal Boska Komedia w Krakowie, Międzynarodowy Festiwal Kontakt w Toruniu, Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje” w Katowicach i Festiwal Konfrontacje Teatralne w Lublinie. Pieniędzy nie otrzymała również nowa inicjatywa Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi Nowe Narracje.

Wykładowczynie wykluczają festiwale w uniwersyteckich ośrodkach

Można mówić o całkowitym wykluczeniu, ponieważ wspomnianym festiwalom nie okrojono dotacji, tylko nie przyznano ani jednej złotówki. Taką cenzurę ekonomiczną stosowano w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy.

Zastanawiające jest też to, że osoby wchodzące w skład komisji to również wykładowczynie uniwersytetów i Akademii Teatralnej – zastanawiające, ponieważ wykluczyły z dotacji festiwale w ważnych ośrodkach uniwersyteckich: Krakowie, Katowicach, Toruniu i Lublinie. Festiwale o ogólnokrajowym znaczeniu i europejskiej, a nawet światowej renomie.

Dr Martyna Groth to badaczka i dydaktyczka. Kuratorka wystaw, badaczka zainteresowana relacjami transdyscyplinarnymi teatr–sztuki wizualne–media awangardą, nauczaniem sztuki oraz sztuką ziemi. Wykładowczyni Akademii Teatralnej w Warszawie. Współpracuje z Instytutem Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Uniwersytetem SWPS. Członkini Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata.