Dwucyfrowo rośnie eksport z krajów UE do "bliskiej zagranicy". Do Turcji wzrósł o 13 proc., do Ukrainy nawet o 20 proc. Szwajcaria zwiększyła zakupy o 9 proc. Spada natomiast eksport unijnej żywności na największy rynek świata, czyli do Chin. W tym wypadku 7 proc. spadek oznacza aż 799 mln euro różnicy w obrotach handlowych, gdzie wartość eksportu sięgnęła 10,6 mld euro – wynika z comiesięcznego raportu o unijnym handlu zagranicznym żywnością.
Brexit nie zaszkodził unijnemu eksportowi – głównym zewnętrznym klientem unijnej żywności pozostaje Wielka Brytania, z zakupami na poziomie 46,6 mld euro, niemal dwa razy wyższymi niż Stany Zjednoczone (24 mld euro) i cztery razy wyższymi niż zajmująca trzecie miejsce Szwajcaria (11 mld euro). Następne są Chiny (10,6 mld euro), Japonia (6,5 mld euro), Norwegia (5,5 mld euro), Turcja (4,9 mld euro), oraz Rosja, która według danych Eurostatu w tym roku do października kupiła unijną żywność wartą 4,7 mld euro. Ukraina kupiła zaś towary warte 3,5 mld euro, za to zaliczyła największy wzrost.
Największe spadki eksportu z UE notuje natomiast Nigeria – która obcięła zakupy w Europie o 31 proc. Mniej kupują też Chiny (a te spadki mogą jeszcze wzrosnąć w przyszłym roku w wyniku ich ceł antydumpingowych) i Rosja, które ograniczyły zakupy w Europie o 7 proc., Japonia – o 6 proc., USA o 3 proc.
Kakao grało główne skrzypce we wzroście wartości eksportu z UE do Wielkiej Brytanii i do Szwajcarii, z kolei eksport do Turcji wzrósł o 584 mln euro głównie ze względu na wyższy eksport nasion słonecznika, eksport na Ukrainę zapracował na wynik szeroką gamą produktów.
Eksport do USA spadł o 830 mln euro głównie ze względu na niższe ceny oliwy z oliwek oraz mniejszy eksport wina i napojów spirytusowych, zwłaszcza od lipca, czego powodem były wojny handlowe.
Jeśli spojrzymy na wzrost wartości eksportu poszczególnych towarów, to największy wzrost wartości – o 2,4 mld euro, czyli o 27 proc., zanotował eksport w kategorii kawy, herbaty, kakao i przypraw, głównie w wyniku 68-proc. wzrostu cen pasty kakaowej, masła i proszku oraz o 29 proc. wzrostu cen kawy. Eksport produktów mleczarskich wzrósł o 908 mln euro przez wyższe ceny sera i masła.
Eksport zbóż z UE spadł aż o 12 proc., czyli o 1,2 mld euro, choć od sierpnia przewyższył poziomy z 2024 r. Eksport oliwek i oliwy wzrósł pod względem ilości o 17 proc., ale z uwagi na spadek cen o jedną trzecią, wartość tego eksportu spadła o 17 proc. Spadł też eksport wina o 604 mln euro, znowu przez wojny celne z USA.
Ogółem październik 2025 r. był udany dla unijnych eksporterów, bo wartość eksportu produktów rolno-spożywczych z UE pobiła rekord z wynikiem 21,7 mld euro. Tym samym zanotowała 7 proc. skok z miesiąca na miesiąc i o 1 proc. w relacji rok doroku. Skumulowany eksport z Unii sięgnął w 2025 r. do października 199,4 mld euro, o 2 proc. więcej niż w 2024 r.
Z kolei import w październiku sięgnął 15,4 mld euro, co stanowi wzrost o 4 proc. w ujęciu miesięcznym, ale wynik ten jest o 5 proc. niższy niż przed rokiem. Skumulowany import za dziesięć miesięcy osiągnął 157,4 mld euro, 11 proc. więcej niż w roku poprzednim. Według analityków Komisji Europejskiej to efekt wysokich cen importowych, w szczególności kakao i kawy. Powodem do zadowolenia jest natomiast nadwyżka w handlu produktami rolno-spożywczymi, która w UE wzrosła w październiku o 18 proc. do 6,4 mld euro. To najlepszy wynik od ponad roku, o 19 proc. wyższy niż w październiku 2024 r.
