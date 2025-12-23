Dwucyfrowo rośnie eksport z krajów UE do "bliskiej zagranicy". Do Turcji wzrósł o 13 proc., do Ukrainy nawet o 20 proc. Szwajcaria zwiększyła zakupy o 9 proc. Spada natomiast eksport unijnej żywności na największy rynek świata, czyli do Chin. W tym wypadku 7 proc. spadek oznacza aż 799 mln euro różnicy w obrotach handlowych, gdzie wartość eksportu sięgnęła 10,6 mld euro – wynika z comiesięcznego raportu o unijnym handlu zagranicznym żywnością.

Brexit nie szkodzi, wojny handlowe tak

Brexit nie zaszkodził unijnemu eksportowi – głównym zewnętrznym klientem unijnej żywności pozostaje Wielka Brytania, z zakupami na poziomie 46,6 mld euro, niemal dwa razy wyższymi niż Stany Zjednoczone (24 mld euro) i cztery razy wyższymi niż zajmująca trzecie miejsce Szwajcaria (11 mld euro). Następne są Chiny (10,6 mld euro), Japonia (6,5 mld euro), Norwegia (5,5 mld euro), Turcja (4,9 mld euro), oraz Rosja, która według danych Eurostatu w tym roku do października kupiła unijną żywność wartą 4,7 mld euro. Ukraina kupiła zaś towary warte 3,5 mld euro, za to zaliczyła największy wzrost.

Największe spadki eksportu z UE notuje natomiast Nigeria – która obcięła zakupy w Europie o 31 proc. Mniej kupują też Chiny (a te spadki mogą jeszcze wzrosnąć w przyszłym roku w wyniku ich ceł antydumpingowych) i Rosja, które ograniczyły zakupy w Europie o 7 proc., Japonia – o 6 proc., USA o 3 proc.