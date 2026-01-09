Po spotkaniu Donalda Tuska z Karolem Nawrockim. Czego dotyczyła rozmowa?

Po wtorkowym szczycie „koalicji chętnych” w Paryżu, premier Donald Tusk informował, że porozmawia z prezydentem „o tym, jaka jest rola dla prezydenta, a jaka dla rządu w procesie mającym zapewnić Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa po zawieszeniu broni”. Zarówno prezydent, jak i premier uczestniczą w rozmowach światowych przywódców dotyczących Ukrainy. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, pytany o spotkanie, powiedział, że „to dobra decyzja ze strony pana premiera, że o takie spotkanie poprosił”.

Po zakończeniu rozmów rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że „spotkanie dotyczyło przede wszystkim kwestii związanych z pokojem na Ukrainie”, ale Donald Tusk i Karol Nawrocki „rozmawiali także o współpracy, co jest rzeczą oczywistą, w kwestiach najbardziej istotnych dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, czyli o kwestiach bezpieczeństwa”. - Tu zarówno pan premier jak i pan prezydent mają takie samo zdanie, wyrażane zresztą wielokrotnie publicznie. Rzeczypospolita stanowi wschodnią flankę NATO, graniczy z Ukrainą, która toczy wojnę z najeźdźcą, Federacją Rosyjską - dodał Leśkiewicz.

Spotkanie „w konstruktywnej, merytorycznej atmosferze”

- To spotkanie przebiegło w konstruktywnej, merytorycznej atmosferze, obaj panowie określili swoje zadania w zakresie uczestnictwa w negocjacjach dotyczących pokoju na Ukrainie. Ten format, który obejmuje bezpośrednie rozmowy z naszym sojusznikiem amerykańskim, z najważniejszym sojusznikiem w Pakcie Północnoatlantyckim, z prezydentem Donaldem Trumpem, to domena działań pana prezydenta Karola Nawrockiego, natomiast udział w "koalicji chętnych", rozmowy na poziomie europejskim, to domena premiera Donalda Tuska. O tym też mówił pan prezydent Karol Nawrocki obejmując urząd 6 sierpnia ubiegłego roku. Ten format pozostaje w domenie pana premiera Donalda Tuska – wyjaśnił rzecznik prezydenta.

- Pan prezydent i pan premier podczas rozmowy, która trwała ponad godzinę, rozmawiali o tych 20 punktach pokoju na Ukrainie, o tym, co jest w tej chwili "na stole", o tym, jakie mają wobec tego wątpliwości, w jaki sposób dalej prowadzić rozmowy dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie. Potwierdzili zgodnie, że nic o "Ukrainie bez Ukrainy" i pokój musi zostać zawarty na takich warunkach, na jakie zgodzi się Ukraina – przekazał.