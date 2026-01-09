Rzeczpospolita
Wydarzenia
Po spotkaniu Donalda Tuska z Karolem Nawrockim. Czego dotyczyła rozmowa?

Zakończyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem. Jak przekazał wcześniej rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz - miało być poświęcone m.in. kwestiom bezpieczeństwa i rozmowom prowadzonym na rzecz pokoju w Ukrainie. Po spotkaniu rzecznik prezydenta powiedział, że spotkanie „przebiegło w konstruktywnej, merytorycznej atmosferze”.

Aktualizacja: 09.01.2026 15:14 Publikacja: 09.01.2026 13:33

Premier Donald Tusk po przyjeździe na spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim w Pałacu Prezydencki

Premier Donald Tusk po przyjeździe na spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim w Pałacu Prezydenckim w Warszawie

Foto: PAP/Albert Zawada

Bartosz Lewicki

Po wtorkowym szczycie „koalicji chętnych” w Paryżu, premier Donald Tusk informował, że porozmawia z prezydentem „o tym, jaka jest rola dla prezydenta, a jaka dla rządu w procesie mającym zapewnić Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa po zawieszeniu broni”. Zarówno prezydent, jak i premier uczestniczą w rozmowach światowych przywódców dotyczących Ukrainy. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, pytany o spotkanie, powiedział, że „to dobra decyzja ze strony pana premiera, że o takie spotkanie poprosił”.

Czytaj więcej

Jakie obietnice bezpieczeństwa otrzyma Ukraina po wstrzymaniu walk?
Polityka
Po spotkaniu w Paryżu. Europa nie odda Ukrainy

Po zakończeniu rozmów rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że „spotkanie dotyczyło przede wszystkim kwestii związanych z pokojem na Ukrainie”, ale Donald Tusk i Karol Nawrocki „rozmawiali także o współpracy, co jest rzeczą oczywistą, w kwestiach najbardziej istotnych dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, czyli o kwestiach bezpieczeństwa”. - Tu zarówno pan premier jak i pan prezydent mają takie samo zdanie, wyrażane zresztą wielokrotnie publicznie. Rzeczypospolita stanowi wschodnią flankę NATO, graniczy z Ukrainą, która toczy wojnę z najeźdźcą, Federacją Rosyjską - dodał Leśkiewicz. 

Spotkanie „w konstruktywnej, merytorycznej atmosferze”

- To spotkanie przebiegło w konstruktywnej, merytorycznej atmosferze, obaj panowie określili swoje zadania w zakresie uczestnictwa w negocjacjach dotyczących pokoju na Ukrainie. Ten format, który obejmuje bezpośrednie rozmowy z naszym sojusznikiem amerykańskim, z najważniejszym sojusznikiem w Pakcie Północnoatlantyckim, z prezydentem Donaldem Trumpem, to domena działań pana prezydenta Karola Nawrockiego, natomiast udział w "koalicji chętnych", rozmowy na poziomie europejskim, to domena premiera Donalda Tuska. O tym też mówił pan prezydent Karol Nawrocki obejmując urząd 6 sierpnia ubiegłego roku. Ten format pozostaje w domenie pana premiera Donalda Tuska – wyjaśnił rzecznik prezydenta.

- Pan prezydent i pan premier podczas rozmowy, która trwała ponad godzinę, rozmawiali o tych 20 punktach pokoju na Ukrainie, o tym, co jest w tej chwili "na stole", o tym, jakie mają wobec tego wątpliwości, w jaki sposób dalej prowadzić rozmowy dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie. Potwierdzili zgodnie, że nic o "Ukrainie bez Ukrainy" i pokój musi zostać zawarty na takich warunkach, na jakie zgodzi się Ukraina – przekazał. 

Leśkiewicz dodał, że „pan prezydent po raz kolejny mówił o tym, że Federacji Rosyjskiej nie należy ufać, że (Władimirowi) Putinowi nie należy ufać, że w negocjacjach pokojowych należy zwracać uwagę nie tylko na gesty i słowa Putina, ale na to co Putin i Federacja rosyjska rzeczywiście robią”.

Rozmowa „przede wszystkim o sytuacji międzynarodowej”

Również rzecznik rządu Adam Szłapka, mówiąc w środę o planowanych tematach spotkania, stwierdził, że rozmowa prezydenta i premiera ma dotyczyć przede wszystkim sytuacji międzynarodowej i kwestii związanych z bezpieczeństwem. - Polityka bezpieczeństwa i polityka zagraniczna Polski musi być jedna i musi być ściśle koordynowana. Raczej powinniśmy wykorzystywać dobre relacje poszczególnych instytucji tak, żeby działo się to w interesie Polski – wyjaśnił Adam Szłapka.

Pod koniec grudnia Donald Tusk mówił, że liczy na pilne spotkanie z prezydentem. Podkreślił wówczas, że rząd i ośrodek prezydencki powinny – w interesie Polski – koordynować wszystkie swoje działania w wymiarze międzynarodowym, tym bardziej że w najbliższym czasie mogą się ważyć decyzje w sprawie Ukrainy. Szef rządu mówił też, że polecił szefowi MON Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi i koordynatorowi służb specjalnych Tomaszowi Siemoniakowi, by spotkali się z prezydentem celem zakończenia konfliktu o nominacje na stopnie oficerskie dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Do tych rozmów ma dojść w przyszłym tygodniu.

Na rozwiązanie czeka też kwestia nominacji ambasadorskich. Według szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza, do spotkania między obozem prezydenta i przedstawicielami MSZ może dojść w styczniu.

Leśkiewicz dodał, że „w trakcie spotkania nie podejmowano kwestii dotyczących spraw bieżących, polityki krajowej”.

Tuż przed rozmową z Donaldem Tuskiem Karol Nawrocki zawetował trzy ustawy

W piątek, tuż przed rozmową z premierem Kancelaria Prezydenta RP zawiadomiła, że Karol Nawrocki zawetował trzy ustawy, m.in. dotyczącą nowelizacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, umożliwiającą blokowanie nielegalnych treści w internecie. 

Czytaj więcej

Prezydent Karol Nawrocki
Prawo w Polsce
Kolejne weta prezydenta Karola Nawrockiego. „Są granice, których przekroczyć nie wolno”

W tle spotkania rolniczy protest po zgodzie ambasadorów UE na umowę z krajami Mercosuru

Zgoda ambasadorów daje przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen zielone światło na podpisanie umowy, budzącej protesty rolników w całej Europie. Umowa przewiduje obniżenie ceł dla producentów rolnych z państw Mercosuru. 

Czytaj więcej

Policjanci stoją obok traktorów, podczas gdy rolnicy protestują przeciwko umowie o wolnym handlu mię
Handel
Jest decyzja Unii Europejskiej w sprawie umowy z Mercosurem

W piątek w Warszawie odbywa się protest rolników, skierowany - jak wyjaśnił przewodniczący OPZZ Rolników Sławomir Izdebski - przeciw umowie z Mercosurem oraz dotychczasowej polityce rządu wobec wsi i rolnictwa.

Ogólnopolski protest rolników w Warszawie przeciwko umowie UE–Mercosur oraz przeciwko polityce rządu

Ogólnopolski protest rolników w Warszawie przeciwko umowie UE–Mercosur oraz przeciwko polityce rządu wobec wsi i rolnictwa

Foto: PAP/Paweł Supernak

Źródło: rp.pl

Osoby Donald Tusk Karol Nawrocki
