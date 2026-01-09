Za przyjęciem ustawy było 241 posłów, przeciw - 9, a wstrzymało się aż 191. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Reklama Reklama

Rząd: psychologa będzie można zweryfikować

Jak twierdzi rząd, uchwalenie ustawy, która ma kompleksowo uregulować warunki wykonywania zawodu psychologa, to fundamentalna zmianą na rynku świadczeń psychologicznych. Nowe przepisy mają być krokiem w kierunku podniesienia jakości udzielanych świadczeń, zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających ze wsparcia, a także zadbania o interesy psychologów i psycholożek.

Ustawa ma zastąpić ustawę z 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. „To dla nas oczywiste, że osoba tytułująca się jako lekarz, ukończyła wymagające studia, specjalizacje, przeszła wszystkie wymagane etapy na drodze do miejsca, w którym udzielane nam są świadczenia medyczne. Możemy to zweryfikować. Niestety, w przypadku wsparcia psychologicznego nie mamy dzisiaj takiej pewności. Obowiązująca obecnie ustawa nie zabezpiecza interesów osób, które korzystają lub chciałyby skorzystać ze wsparcia psychologicznego” - przekonuje rząd.

Co się zmieni w zawodzie psychologa

Ustawa o zawodzie psychologa oraz samorządzie zawodowym psychologów przede wszystkim wprowadza katalog świadczeń psychologicznych. Wiadomo, że nie będzie w nim psychoterapii. Poprawkę partii Razem, która ją do katalogu wprowadzała, odrzucono na etapie prac w sejmowych komisjach.