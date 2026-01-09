Aktualizacja: 09.01.2026 18:44 Publikacja: 09.01.2026 17:48
Za przyjęciem ustawy było 241 posłów, przeciw - 9, a wstrzymało się aż 191. Teraz ustawą zajmie się Senat.
Jak twierdzi rząd, uchwalenie ustawy, która ma kompleksowo uregulować warunki wykonywania zawodu psychologa, to fundamentalna zmianą na rynku świadczeń psychologicznych. Nowe przepisy mają być krokiem w kierunku podniesienia jakości udzielanych świadczeń, zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających ze wsparcia, a także zadbania o interesy psychologów i psycholożek.
Ustawa ma zastąpić ustawę z 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. „To dla nas oczywiste, że osoba tytułująca się jako lekarz, ukończyła wymagające studia, specjalizacje, przeszła wszystkie wymagane etapy na drodze do miejsca, w którym udzielane nam są świadczenia medyczne. Możemy to zweryfikować. Niestety, w przypadku wsparcia psychologicznego nie mamy dzisiaj takiej pewności. Obowiązująca obecnie ustawa nie zabezpiecza interesów osób, które korzystają lub chciałyby skorzystać ze wsparcia psychologicznego” - przekonuje rząd.
Ustawa o zawodzie psychologa oraz samorządzie zawodowym psychologów przede wszystkim wprowadza katalog świadczeń psychologicznych. Wiadomo, że nie będzie w nim psychoterapii. Poprawkę partii Razem, która ją do katalogu wprowadzała, odrzucono na etapie prac w sejmowych komisjach.
Ustawa określa zasady uzyskiwania prawa do wykonywania zawodu psychologa oraz prowadzenia rejestru psychologów i samorządu zawodowego psychologów. Poza tym wprowadza procedury uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodu psychologa dla osób z Unii Europejskiej oraz uznawania równoważności dyplomów i tytułów uzyskanych poza Unią Europejską. Nowo uchwalone przepisy przewidują kary za psychologa mimo braku prawa do wykonywania zawodu.
"My wszyscy, nasi bliscy, nasze dzieci, sąsiedzi, współpracownicy – zasługujemy na to, żeby w sytuacji trudnej, kryzysowej mieć pewność, że jeżeli zwracamy się po wsparcie psychologiczne, to jest ono udzielane przez specjalistę, przez osobę wykwalifikowaną, gwarantującą najwyższe standardy wykonywanych usług, że osoba, która podaje się za psychologa, rzeczywiście psychologiem jest – mówiła ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w czasie pierwszego czytania projektu ustawy.
