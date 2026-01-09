Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Sejm uchwalił ustawę o zawodzie psychologa

Sejm uchwalił ustawę o zawodzie psychologa oraz samorządzie zawodowym psychologów. Ustawa określa katalog świadczeń psychologicznych oraz zasady uzyskiwania prawa do wykonywania zawodu psychologa. Ustanawia też rejestr psychologów.

Publikacja: 09.01.2026 17:48

Posłowie na sali obrad Sejmu

Posłowie na sali obrad Sejmu

Foto: PAP/Marcin Obara

Dorota Gajos-Kaniewska

Za przyjęciem ustawy było 241 posłów, przeciw - 9, a wstrzymało się aż 191. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Rząd: psychologa będzie można zweryfikować

Jak twierdzi rząd, uchwalenie ustawy, która ma kompleksowo uregulować warunki wykonywania zawodu psychologa,  to fundamentalna zmianą na rynku świadczeń psychologicznych.  Nowe przepisy mają być krokiem w kierunku podniesienia jakości udzielanych świadczeń, zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających ze wsparcia, a także zadbania o interesy psychologów i psycholożek.   

Ustawa ma zastąpić ustawę z 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. „To dla nas oczywiste, że osoba tytułująca się jako lekarz, ukończyła wymagające studia, specjalizacje, przeszła wszystkie wymagane etapy na drodze do miejsca, w którym udzielane nam są świadczenia medyczne. Możemy to zweryfikować. Niestety, w przypadku wsparcia psychologicznego nie mamy dzisiaj takiej pewności. Obowiązująca obecnie ustawa nie zabezpiecza interesów osób, które korzystają lub chciałyby skorzystać ze wsparcia psychologicznego” - przekonuje rząd. 

Czytaj więcej

(fot. ilustracyjna)
Rynek zdrowia
Anna Grzelka: W sporze o psychoterapię chodzi przede wszystkim o pacjentów

Co się zmieni w zawodzie psychologa

Ustawa o zawodzie psychologa oraz samorządzie zawodowym psychologów przede wszystkim wprowadza katalog świadczeń psychologicznych. Wiadomo, że nie będzie w nim psychoterapii. Poprawkę partii Razem, która ją do katalogu wprowadzała, odrzucono na etapie prac w sejmowych komisjach.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Psychologowie z własnym samorządem i karami. Resort proponuje zmiany
Ochrona zdrowia
Psychologowie z własnym samorządem i karami. Resort proponuje zmiany

Ustawa określa zasady uzyskiwania prawa do wykonywania zawodu psychologa oraz prowadzenia rejestru psychologów i samorządu zawodowego psychologów. Poza tym wprowadza  procedury uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodu psychologa dla osób z Unii Europejskiej oraz uznawania równoważności dyplomów i tytułów uzyskanych poza Unią Europejską. Nowo uchwalone przepisy przewidują kary za psychologa mimo braku prawa do wykonywania zawodu. 

"My wszyscy, nasi bliscy, nasze dzieci, sąsiedzi, współpracownicy – zasługujemy na to, żeby w sytuacji trudnej, kryzysowej mieć pewność, że jeżeli zwracamy się po wsparcie psychologiczne, to jest ono udzielane przez specjalistę, przez osobę wykwalifikowaną, gwarantującą najwyższe standardy wykonywanych usług, że osoba, która podaje się za psychologa, rzeczywiście psychologiem jest – mówiła ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w czasie pierwszego czytania projektu ustawy.

 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Zdrowie Medycyna Psychologia psycholog
Od 7 stycznia 2026 r. zaczną obowiązywać zmiany w podatku od spadków i darowizn
Podatki
Od 7 stycznia nowe zasady rozliczania podatku od spadków i darowizn
Jedna z ważniejszych zmian wchodzącej w życie nowelizacji dotyczy odwołań od decyzji o pozwoleniu na
Nieruchomości
Trudniej będzie zablokować sąsiadowi budowę. Wchodzą w życie nowe przepisy
Podwyżka abonamentu RTV od stycznia 2026. Ile wyniosą opłaty?
Prawo dla Ciebie
Abonament RTV w górę. Tyle zapłacimy w 2026 r.
Zmiany w harmonogramie wypłat 800 plus w styczniu 2026. Kiedy rodzice otrzymają przelewy z ZUS?
Praca, Emerytury i renty
Kiedy wypłaty 800 plus w styczniu 2026? Zmiany w terminach przelewów
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
SN: Współwłaściciel nie ma prawa żądać całego odszkodowania za czynsz
Nieruchomości
SN: Współwłaściciel nie ma prawa żądać całego odszkodowania za czynsz
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama