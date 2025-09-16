W Sejmie procedowane są obecnie dwie ustawy – jedna o zawodzie psychoterapeuty, druga o zawodzie psychologa. Obie budzą ogromne emocje. Z czego to wynika? Bo moja pierwsza refleksja była taka, że jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze.

W czwartek odbyło się posiedzenie podkomisji ds. rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zawodzie psychologa. Właściwie obnażyliśmy tam prawdziwe intencje. To, co wcześniej było komunikowane – piękne słowa o ochronie pacjentów – okazało się de facto chronieniem interesu, ale zdecydowanie nie pacjentów. W czwartek padło wprost to, o co w tym wszystkim chodzi i o co pani pyta – chodzi o pieniądze, szybkie uprawnienia bez szkolenia. W projekcie ustawy o zawodzie psychologa wpisano, że psycholog może prowadzić psychoterapię w przypadku nabycia przez niego uprawnień psychoterapeuty na podstawie odrębnych przepisów. A takich przepisów dla sektora prywatnego po prostu nie ma. Są dla NFZ. Jeżeli absolwent psychologii będzie miał czytelnie postawione wymogi, żeby zdobyć uprawnienia do prowadzenia psychoterapii, to oznacza, że będzie musiał ponieść też koszty związane ze szkoleniem, superwizją oraz uzyskaniem certyfikatu. Nie będzie mógł prowadzić psychoterapii wyłącznie na podstawie dyplomu magistra psychologii. Podczas czwartkowej dyskusji na podkomisji w Sejmie studentka SWPS – prywatnej uczelni, powiedziała, że kiedy rozpoczynała studia, obowiązywała ustawa z 2001 roku i w tamtym stanie prawnym psychoterapia była wpisana w zakres wykonywania zawodu psychologa i studenci nie mieli żadnych obaw co do swojej przyszłości zawodowej. „Przez ponad 20 lat czekaliśmy na nową ustawę, wierząc, że przyniesie ona nam jako przyszłym psychologom większą stabilność i poczucie bezpieczeństwa. Niestety to właśnie zaproponowane rozwiązanie, czyli wykreślenie tego punktu, zamiast wzmacniać naszą pozycję i poczucie bezpieczeństwa, wprowadziło ogromny niepokój” – dodała. Nie wiem, dlaczego nikt nie powiedział studentom, że zawód psychoterapeuty wymaga kolejnego szkolenia.

Brzmi to jak przepychanki między dwoma grupami zawodowymi.

To nie o psychologów czy psychoterapeutów tu chodzi. To jest kwestia bezpieczeństwa pacjentów, których zdrowie jest zagrożone, jeżeli za proces psychoterapii zabierze się ktoś, kto odpowiedniego przygotowania nie ma. Naraża to też samych psychologów, od których kierownik mógłby wymagać usług przekraczających ich kwalifikacje. Chodzi o regulacje na przyszłość, a to, co było, to dyskusja nad kształtem przepisów przejściowych.

Problem w tym, że na rynku prywatnym nie było dotychczas żadnych regulacji dotyczących tego, kto może nazywać się psychoterapeutą. Tak naprawdę każdy może podawać się za psychoterapeutę – zdarzało się nawet, że taksówkarze wpisywali w ofercie, że prowadzą psychoterapię, aby uniknąć VAT. Nie istnieje żadne prawo, które by to regulowało, a przecież 80 proc. osób korzysta z psychoterapii na rynku prywatnym. Dlatego zadaliśmy pani minister Agnieszce Dziemianowicz-Bąk pytanie: skąd osoba na podstawie proponowanych przez nich przepisów idąca do gabinetu prywatnego ma wiedzieć, czy trafia do psychologa, czy do kogoś, kto posiada uprawnienia do wykonywania zawodu psychoterapeuty? Jak Ministerstwo rozumie ten zapis i czego będzie się wymagać od magistrów psychologii, również tych z dyplomem Collegium Humanum? Pani minister odpowiedziała, że dla sektora prywatnego nie umie odpowiedzieć na to pytanie i że to wymaga odrębnych przepisów.

Ma to uregulować ustawa o zawodzie psychoterapeuty, której projekt przewiduje utworzenie rejestru psychoterapeutów. Jednak przy pracach nad tą regulacją również nie uniknęliście państwo sporu, tym razem w środowisku samych psychoterapeutów.

Jeżeli mówimy o „sporze”, to ja bym to ujęła trochę inaczej. Mamy jedno stowarzyszenie – PTTPB (Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej – red.) przeciwko ponad 40 innym, które wypracowały wspólne stanowisko. Trudno więc mówić o sporze. Oczywiście są pewne niuanse, ale generalnie, jeśli chodzi o kwestię samorządu psychoterapeutów, parytety podejść psychoterapeutycznych i podstawy merytoryczne, to jesteśmy zgodni. A jedno stowarzyszenie twierdzi, że tylko ono jest ważne. Warto też podkreślić, że nie chodzi tu o całe stowarzyszenie, ale o pewną grupę, która zasiada teraz w jego zarządzie. SWPS prowadzi największą w kraju prywatną szkołę psychoterapii. Ta szkoła ma akredytację Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej PTTPB. To zresztą ta sama uczelnia, z ramienia której występowała podczas podkomisji wspomniana wcześniej studentka. Jeśli więc pytamy, gdzie są duże pieniądze – to nie w szkołach, które mają małe, 15-osobowe grupy i mozolnie prowadzą szkolenia podyplomowe na żywo, stawiając wysokie wymagania, ale na uczelniach prywatnych, gdzie prowadzi się liczne kursy, często online. Proszę mi wierzyć, ludzie rzadko garną się do szkolenia, które wymaga np. 500 godzin własnej terapii. To gigantyczny wysiłek, więc tam naprawdę nie ma „łatwych” pieniędzy. Ustawa o zawodzie psychoterapeuty wprowadza wysokie standardy szkolenia dla całego rynku psychoterapii, ale to żadna nowość. Są one zgodne z tym, czego oczekuje się od psychoterapeutów NFZ.