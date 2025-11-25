Aktualizacja: 25.11.2025 13:05 Publikacja: 25.11.2025 11:42
Federacja Przedsiębiorców Polskich, Urząd Zamówień Publicznych oraz Rzeczpospolita zapraszają na:
BEZPŁATNE WARSZTATY DLA SPECJALISTÓW DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Data: 27 listopada 2025 r., godz. 10:00
Miejsce: Centrum Giełdowe, Warszawa (ul. Książęca 4)
Co zyskasz, biorąc udział?
Ekspercką wiedzę – wystąpią m.in.
Agnieszka Olszewska (Prezes UZP),
Grzegorz Lang (Dyrektor ds. prawnych FPP)
Jolanta Sergot-Kowalska (uznany szkoleniowiec i biegła sądowa).
Praktyczne wskazówki – jak radzić sobie z wyzwaniami w zamówieniach publicznych w ochronie zdrowia,
Networking – wymiana doświadczeń z ekspertami i praktykami branży,
Aktualna wiedza merytoryczna – najnowsze interpretacje, przykłady i rekomendacje ekspertów.
Bezpłatny udział - rozwój kompetencji bez kosztów
Zgłosić swój udział można już dziś: (liczba miejsc ograniczona!) news@federacjaprzedsiebiorcow.pl
