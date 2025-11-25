Federacja Przedsiębiorców Polskich, Urząd Zamówień Publicznych oraz Rzeczpospolita zapraszają na:

BEZPŁATNE WARSZTATY DLA SPECJALISTÓW DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Data: 27 listopada 2025 r., godz. 10:00   

Miejsce: Centrum Giełdowe, Warszawa (ul. Książęca 4)

Co zyskasz, biorąc udział?

Ekspercką wiedzę – wystąpią m.in.

Agnieszka Olszewska (Prezes UZP),

Grzegorz Lang (Dyrektor ds. prawnych FPP) 

Jolanta Sergot-Kowalska (uznany szkoleniowiec i biegła sądowa).

Praktyczne wskazówki – jak radzić sobie z wyzwaniami w zamówieniach publicznych w ochronie zdrowia,

Networking – wymiana doświadczeń z ekspertami i praktykami branży,

Aktualna wiedza merytoryczna – najnowsze interpretacje, przykłady i rekomendacje ekspertów.

Bezpłatny udział - rozwój kompetencji bez kosztów

Zgłosić swój udział można już dziś: (liczba miejsc ograniczona!) news@federacjaprzedsiebiorcow.pl

