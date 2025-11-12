Polscy pracownicy coraz bardziej chorzy

Raport „Praca. Zdrowie. Ekonomia 2025”, przygotowany przez Medicover i oparty na danych dotyczących 600 tys. pracowników, pokazuje, że problemy zdrowotne Polaków narastają, a ich skutki coraz mocniej odbijają się na rynku pracy. W 2024 r. dystres psychiczny odczuwało 57 proc. kobiet i 61 proc. mężczyzn. Z kolei najbardziej narażone na niego są osoby w wieku 20–29 lat (61 proc.) oraz seniorzy powyżej 65. roku życia (64 proc.).

Młodzi pracownicy to grupa, która wymaga szczególnego zaopiekowania – podkreślają eksperci. Ponad 40 proc. z nich ma nadwagę lub otyłość, 30 proc. – podwyższony cholesterol, a niemal co piąty podwyższone ciśnienie krwi. – Z tych danych wynika, że my musimy mieć – kiedy planujemy profilaktykę – tę grupę pod lupą – mówił Artur Białkowski, dyrektor zarządzający Pionem Usług Biznesowych Medicover.

Psychicznie coraz słabsi

Jeszcze kilka lat temu zaburzenia psychiczne w miejscu pracy były tematem tabu. Dziś liczby mówią same za siebie. W ciągu dwóch lat liczba osób z rozpoznanym epizodem depresyjnym wzrosła o 4 proc., a liczba dni zwolnień lekarskich związanych z tą diagnozą aż o 29 proc. W przypadku zaburzeń lękowych wzrost liczby rozpoznań sięga 35 proc., a liczby dni wolnych – niemal 90 proc.

Dystres, czyli stan silnego napięcia emocjonalnego, dotyczy dziś ponad połowy pracowników. Psycholodzy nie mają wątpliwości: winne są tempo życia, nadmiar obowiązków, niepewność ekonomiczna i cyfrowe przebodźcowanie. Praca coraz częściej przenika się z życiem prywatnym, a granica między jednym a drugim praktycznie znika.

Aktywność fizyczna – lekarstwo na stres i choroby

Raport firmy Medicover pokazuje, że nawet niewielka, ale regularna aktywność fizyczna może przynieść zaskakująco dobre efekty. W badaniu Zdrowa Odwaga, które objęło 240 pacjentów w wieku 35+, wprowadzono roczny program edukacyjno-ruchowy. Uczestnicy, czyli osoby z nadwagą i podwyższonymi czynnikami ryzyka, już po 12 miesiącach odnotowali poprawę kondycji fizycznej, spadek bólu pleców o 68 proc. oraz mniejsze ryzyko chorób sercowo-naczyniowych o 13 proc. – Średnio każdy z uczestników zyskał rok życia w dobrym zdrowiu – podsumował Paweł Żochowski, dyrektor Departamentu Medycznego Medicover.