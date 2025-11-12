Polscy pracownicy coraz bardziej chorzy

Aktualizacja: 12.11.2025 15:47 Publikacja: 12.11.2025 15:13
Raport „Praca. Zdrowie. Ekonomia 2025”, przygotowany przez Medicover i oparty na danych dotyczących 600 tys. pracowników, pokazuje, że problemy zdrowotne Polaków narastają, a ich skutki coraz mocniej odbijają się na rynku pracy. W 2024 r. dystres psychiczny odczuwało 57 proc. kobiet i 61 proc. mężczyzn. Z kolei najbardziej narażone na niego są osoby w wieku 20–29 lat (61 proc.) oraz seniorzy powyżej 65. roku życia (64 proc.).
Młodzi pracownicy to grupa, która wymaga szczególnego zaopiekowania – podkreślają eksperci. Ponad 40 proc. z nich ma nadwagę lub otyłość, 30 proc. – podwyższony cholesterol, a niemal co piąty podwyższone ciśnienie krwi. – Z tych danych wynika, że my musimy mieć – kiedy planujemy profilaktykę – tę grupę pod lupą – mówił Artur Białkowski, dyrektor zarządzający Pionem Usług Biznesowych Medicover.
Jeszcze kilka lat temu zaburzenia psychiczne w miejscu pracy były tematem tabu. Dziś liczby mówią same za siebie. W ciągu dwóch lat liczba osób z rozpoznanym epizodem depresyjnym wzrosła o 4 proc., a liczba dni zwolnień lekarskich związanych z tą diagnozą aż o 29 proc. W przypadku zaburzeń lękowych wzrost liczby rozpoznań sięga 35 proc., a liczby dni wolnych – niemal 90 proc.
Dystres, czyli stan silnego napięcia emocjonalnego, dotyczy dziś ponad połowy pracowników. Psycholodzy nie mają wątpliwości: winne są tempo życia, nadmiar obowiązków, niepewność ekonomiczna i cyfrowe przebodźcowanie. Praca coraz częściej przenika się z życiem prywatnym, a granica między jednym a drugim praktycznie znika.
Raport firmy Medicover pokazuje, że nawet niewielka, ale regularna aktywność fizyczna może przynieść zaskakująco dobre efekty. W badaniu Zdrowa Odwaga, które objęło 240 pacjentów w wieku 35+, wprowadzono roczny program edukacyjno-ruchowy. Uczestnicy, czyli osoby z nadwagą i podwyższonymi czynnikami ryzyka, już po 12 miesiącach odnotowali poprawę kondycji fizycznej, spadek bólu pleców o 68 proc. oraz mniejsze ryzyko chorób sercowo-naczyniowych o 13 proc. – Średnio każdy z uczestników zyskał rok życia w dobrym zdrowiu – podsumował Paweł Żochowski, dyrektor Departamentu Medycznego Medicover.
Eksperci przypominają, że nawet prosty, codzienny ruch – spacer, rower, ćwiczenia rozciągające – ma znaczenie. – Wystarczy pół godziny dziennie. Nie musimy biegać maratonów. Liczy się systematyczność – dodaje Żochowski. Tymczasem z raportu wynika, że aż 66 proc. pracowników wciąż nie spełnia minimalnych norm aktywności WHO. Najczęściej tłumaczą się brakiem czasu, zmęczeniem po pracy i kosztami zajęć sportowych.
Pandemia sprawiła, że wielu z nas przeniosło biuro do domu. Z początku wydawało się to rozwiązaniem idealnym, ponieważ pozwalało przeznaczyć więcej czasu dla rodziny czy redukowało stres związany z dojazdami. Jednak z biegiem miesięcy pojawiły się nowe dolegliwości. – Praca zdalna przekłada się na zwiększoną liczbę problemów z bólami pleców, w ogóle z układem ruchu – zauważa Artur Białkowski. – W domu często siedzimy czy pracujemy w takich warunkach, które nie wspierają niestety naszego zdrowia, mimo tego, że się tak może wydawać – dodaje. Jednocześnie, jak zaznacza Joanna Makowiecka-Gatza, prezes zarządu Pracodawców RP, praca zdalna daje więcej czasu na rozwijanie pasji.
Eksperci zwracają uwagę, że młodzi dorośli pracują pod ogromną presją. Wchodzą w dorosłość w czasach kryzysu gospodarczego, inflacji i niepewności zawodowej. Często pracują po godzinach, kosztem snu i odpoczynku, a ich dieta ogranicza się do kawy, fast foodów i energii w puszce.
Raport jasno pokazuje, że dostęp do lekarza odpowiada tylko za około 20 proc. czynników wpływających na zdrowie. Pozostałe 80 proc. to styl życia, środowisko i warunki społeczne. Oznacza to, że nawet najlepsza opieka medyczna nie zastąpi codziennych decyzji o tym, co jemy, jak śpimy i czy się ruszamy.
Co ciekawe, kobiety rzadziej korzystają z obiektów sportowych, choć deklarują taką samą chęć do aktywności jak mężczyźni. Bariery? Brak czasu, koszty i niska pewność siebie.
Eksperci podkreślają, że kluczowa jest profilaktyka – i to zaczynająca się wcześnie. Prof. Marta Wiszniewska, zastępca dyrektora ds. medycznych Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera, przypomina, że coraz częściej na oddziały kardiologiczne trafiają trzydziestolatkowie po pierwszym incydencie sercowym. Prof. Wiszniewska wskazuje, że wiele osób przychodzi na obowiązkowe badania z przekonaniem, że „przecież nic im nie jest”. Dopiero tam dowiadują się, że mają zbyt wysokie ciśnienie, cholesterol czy glukozę. – To moment, w którym możemy jeszcze zareagować, zanim będzie za późno – tłumaczy.
Coraz częściej mówi się, że zdrowie pracowników powinno być częścią strategii gospodarczej, a nie tylko HR-owej. Eksperci postulują wprowadzenie ulg podatkowych dla firm inwestujących w profilaktykę i aktywność fizyczną. – W krajach nordyckich, gdzie wprowadzono preferencyjne stawki podatkowe na sport, trzykrotnie więcej osób regularnie ćwiczy – zauważa Białkowski.
Zdrowie pracowników to nie wydatek, lecz inwestycja, która się zwraca – w niższej absencji, wyższej produktywności i lepszym samopoczuciu całych zespołów.
