Ostatnie wiele mówi się o tym, że może zabraknąć pieniędzy na leczenie pacjentów. Co jednak zrobić, żeby pacjenci rzadziej potrzebowali leczenia?

Niestety, żyjemy w takiej strefie klimatycznej, w której regularnie występują dwa sezony infekcyjne w roku. Dodatkowo mamy do czynienia ze starzejącym się społeczeństwem oraz społeczeństwem mało aktywnym. W związku z tym z roku na rok rośnie odsetek osób z nadwagą i otyłością. Nasz tryb życia staje się coraz bardziej siedzący, co nie sprzyja zdrowiu. Dlatego warto zastanowić się, jak go zmienić i które elementy zmodyfikować, aby dać sobie szansę na bycie zdrowszym.

Kluczową rolę odgrywa aktywność fizyczna. Bardzo ważne są również kwestie dietetyczne – powinniśmy się odpowiednio odżywiać. Wszystko to powinno prowadzić do poprawy naszego zdrowia. Mamy badania, które to potwierdzają. Zresztą nie tylko my – w literaturze naukowej znajduje się wiele publikacji dowodzących, że zmiana stylu życia oraz wprowadzenie regularnej aktywności fizycznej, przekłada się na poprawę zdrowia społeczeństw; a społeczeństwa bardziej aktywne, częściej i regularniej uprawiające sport, są zdrowsze i żyją dłużej.

Wszystko jest w naszych rękach. Możemy sprawić, że będziemy zdrowsi, a dzięki temu rzadziej będziemy musieli korzystać z opieki medycznej. W efekcie możliwa będzie lepsza alokacja środków na ochronę zdrowia – właśnie na te sytuacje, które faktycznie wymagają interwencji lekarza, a nie na te, którym można zapobiec.

Na kim powinien spoczywać ciężar edukowania społeczeństwa o korzyściach wynikających z dbania o zdrowie? To rola rządu, NFZ czy może pracodawców?

Wszystkie podmioty zaangażowane w system ochrony zdrowia powinny być w tym zakresie aktywne. Nie bez znaczenia jest jednak rola pracodawców, ponieważ duża część społeczeństwa to osoby pracujące. Pracodawca ma obowiązek dbać o zdrowie pracowników, m.in. w ramach medycyny pracy. Jeśli dodatkowo zechce zainwestować w edukację zdrowotną i zapewnienie pracownikom dostępu do dobrej, skoordynowanej opieki medycznej, z pewnością przyczyni się to do poprawy ich zdrowia.

W Medicoverze od wielu lat analizujemy dane, by wiedzieć, z jakimi wyzwaniami medycznymi się mierzymy, ale też by doskonalić i dostosowywać nasze usługi do tych wyzwań. W tym roku publikujemy dziesiątą odsłonę raportu „Praca, zdrowie, ekonomia”, w którym przedstawiamy największe problemy zdrowotne w populacji osób pracujących. Grupa badanych jest bardzo duża – obejmuje ponad 0,5 mln pracowników. Dzięki temu dane, które uzyskujemy, są reprezentatywne, a problemy zdrowotne obserwowane w tej grupie odzwierciedlają sytuację całej populacji. Niestety, obserwujemy niepokojące zjawiska: nadwagę, otyłość, brak aktywności fizycznej oraz coraz częstsze problemy ze zdrowiem psychicznym. To właśnie te problemy najczęściej identyfikujemy. Znacząco rośnie też liczba zwolnień lekarskich związanych z tymi dolegliwościami.

Co ma tu do powiedzenia pracodawca?

Pracodawca, który zapewnia pracownikom dostęp do dobrej, skoordynowanej opieki medycznej, umożliwia im szybszy powrót do zdrowia w przypadku choroby. Z drugiej strony, wprowadzenie programów wellbeingowych i rozwiązań obejmujących np. pakiety sportowe powiązane z opieką medyczną – co również oferujemy w Medicoverze – sprawia, że pracownicy są zdrowsi. Nasze badania i raporty pokazują, że takie działania przynoszą korzyści nie tylko pracownikom, lecz i pracodawcom: spada absencja chorobowa, rośnie efektywność, a przedsiębiorstwa są w stanie generować większe przychody i zyski.

Premiera raportu „Praca, zdrowie, ekonomia” nastąpi w listopadzie. Co już teraz możemy powiedzieć o wynikach badania?

Z roku na rok rośnie liczba osób z nadwagą i otyłością. Nieco lepiej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o niektóre parametry zdrowotne – np. średni poziom cholesterolu w całej populacji nieco się obniżył. To pozytywny sygnał, który pokazuje, że następuje pewna poprawa. Coraz więcej osób zaczyna też podejmować aktywność fizyczną, co jest dowodem na to, że działania pracodawców i pracowników – poparte danymi i pokazujące, że to naprawdę ma sens – zaczynają przynosić efekty. Dzięki temu mamy szansę w pewnym momencie odwrócić niekorzystne trendy, ponieważ zwiększona aktywność fizyczna będzie przekładała się również na spadek masy ciała. Dlatego powinniśmy aktywnie walczyć z nadwagą i otyłością wśród pracowników. Wciąż jednak pozostaje wiele wyzwań, z którymi musimy sobie radzić.

Nie zmienia się natomiast jedno – i to bardzo cieszy – że pracownicy objęci opieką Medicover, w porównaniu z populacją ogólną w Polsce, rzadziej chorują, a ich absencja chorobowa jest mniejsza. To przekłada się na realne oszczędności, które w tym roku, według raportu, wyniosą ok. 1700 zł na pracownika w skali roku. To znacząca kwota, a przeliczając ją na całą gospodarkę, mówimy już o naprawdę dużych oszczędnościach.

Jeśli pomnożyć tę kwotę przez liczbę wszystkich pracowników pod opieką Medicoveru, to o jakiej skali oszczędności jest mowa?

Przeprowadziliśmy analizę, w której wykorzystaliśmy dane dotyczące pracowników objętych naszą opieką, a następnie przeliczyliśmy je na całą populację osób pracujących w Polsce. Założyliśmy, że gdyby w skali kraju wdrożono podobny model opieki, cała gospodarka mogłaby odnieść porównywalne korzyści. Oszczędności, jakie mogłyby z tego wyniknąć, są naprawdę znaczące – to ok. 25 mld zł. Myślę, że w kontekście dyskusji o niedoborach finansowych w systemie ochrony zdrowia taka kwota mogłaby realnie przyczynić się do poprawy efektywności leczenia i zapewnienia lepszej opieki pacjentom wtedy, gdy jest ona naprawdę potrzebna.

Jakie programy proponuje Medicover, żeby podkreślić rolę pracodawcy w dbaniu o zdrowie pracowników?

W tym roku obchodzimy 30-lecie istnienia Medicover, firmy, która powstała w Polsce i od trzech dekad nieustannie pracuje nad tym, aby pacjenci byli dobrze zaopiekowani i zdrowsi. Oferujemy szeroki zakres usług medycznych, a od kilku lat wprowadziliśmy także ofertę usług sportowych. Przeprowadziliśmy badanie, które wykazało, że osoby z pewnymi ryzykami zdrowotnymi, uczestniczące przez 12 miesięcy w zajęciach sportowych zgodnie z zaleceniami WHO zdecydowanie poprawiły swoje zdrowie. Ryzyka zdrowotne zmniejszyły się istotnie, a absencja tych osób spadła o 36 proc. w porównaniu z grupą kontrolną. To pokazuje, jak duże znaczenie ma aktywność fizyczna w profilaktyce zdrowia. Dlatego łączymy programy sportowe z programami zdrowotnymi. Od zawsze wierzymy, że ruch jest kluczowym elementem profilaktyki zdrowotnej. W naszych poradniach staramy się, aby lekarze przepisywali sport „na receptę” – wtedy, gdy pacjent wykazuje ryzyka związane z brakiem aktywności fizycznej. Takie podejście wspieramy między innymi programem „Zdrowa OdWaga”. To badanie naukowe, które pokazuje pozytywny wpływ regularnej aktywności fizycznej na zdrowie naszych pacjentów.

