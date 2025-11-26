Reklama
Nagroda dla Jerzego Staraka za tworzenie w Polsce krajowego ekosystemu biofarmaceutycznego

Podczas ceremonii wręczenia medali Alberta de Jaeger’a polskiej edycji konkursu Prix Galien Jerzy Starak został uhonorowany nagrodą Prix Galien Polska za zbudowanie rodzimego ekosystemu biofarmaceutycznego, który wzmacnia odporność lekową państwa i zwiększa jego strategiczne znaczenie.

Publikacja: 26.11.2025 17:28

Jerzy Starak

Jerzy Starak

Foto: mat. pres.

red. red.

Kapituła konkursu doceniła wieloletnie i konsekwentne dążenia prowadzące do stałego wzmacniania krajowych kompetencji w produkcji leków, rozwoju polskiej biotechnologii w zakresie opracowania, wytwarzania leków biologicznych i rozwoju badań naukowych.

Nagroda Prix Galien Polska jest świadectwem zdolności do zbudowania najważniejszych elementów infrastruktury systemu w Polsce. Są to – kluczowe dla bezpieczeństwa zdrowotnego i autonomii gospodarczej – własna produkcja substancji aktywnych (API) i leków, coraz silniejsze kompetencje biotechnologiczne oraz stabilne zaplecze naukowe. To one, między innymi, decydują o odporności państwa na kryzysy i o zdolności rozwijania i produkcji polskich leków.

– Budowanie spójnego ekosystemu biofarmaceutycznego to nie projekt jednej firmy. To długofalowa strategia, silna determinacja i mocne przekonanie, że tylko wspólne działanie nauki, przemysłu i państwa pozwoli Polsce być nie tylko odbiorcą, ale twórcą przyszłości medycyny. Tak buduje się niezależność naszego kraju – Jerzy Starak.

Uzasadnienie kapituły

Kapituła zwróciła uwagę na rolę firm tworzących ekosystem: Polpharmy jako filara podstawowej niezależności lekowej kraju, Rezon Bio jako ośrodka budującego krajowe kompetencje biotechnologiczne, JJP Biologics jako pioniera innowacyjnych przeciwciał monoklonalnych oraz Naukowej Fundacji Polpharmy, która systemowo wzmacnia kapitał intelektualny i rozwój kadr naukowych w Polsce.

Nagroda Prix Galien to jedno z najważniejszych międzynarodowych wyróżnień w dziedzinie innowacji medycznych. Uznawana jest za odpowiednik „medycznego Nobla”. Honoruje przełomowe odkrycia naukowe, technologie farmaceutyczne i rozwiązania, które realnie podnoszą jakość leczenia pacjentów. Jej prestiż wynika z rygorystycznej oceny ekspertów, globalnego zasięgu oraz konsekwentnego promowania projektów o wysokiej wartości klinicznej i społecznej.

Proces oceny zgłoszeń i wyboru laureatów jest niezwykle rygorystyczny, a w skład niezależnej Kapituły Konkursu wchodzą wybitni przedstawiciele środowiska medycznego i farmaceutycznego, naukowcy, lekarze oraz eksperci w dziedzinie zdrowia publicznego.

Nagroda została ustanowiona we Francji w 1970 r. przez Rolanda Mehl’a na cześć Galena, słynnego lekarza starożytnego Rzymu, który był pionierem innowacji we współczesnej sobie medycynie.

Źródło: materiały prasowe

Technologie Biotechnologia Przemysł Przemysł farmaceutyczny

