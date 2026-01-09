Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są prawne implikacje przerabiania zdjęć przy użyciu sztucznej inteligencji?

Jak RODO reguluje prawo do wizerunku dotyczące przeróbek zdjęć?

Jak można się bronić, gdy ktoś przerobi i opublikuje twoje zdjęcie?

W jaki sposób można chronić wizerunki osób zmarłych?

Na te pytania w rozmowie z WNP odpowiada dr Paweł Litwiński, adwokat i partner w kancelarii Barta Litwiński.

Czy przerabianie cudzych zdjęć jest legalne? Kluczem jest publikacja

Dr Litwiński wyjaśnia, że przerabianie cudzych zdjęć samo w sobie nie jest nielegalne. Kluczem jest to, co dzieje się dalej. Prawo łamiemy wtedy, gdy przeróbka zostanie opublikowana na otwartej platformie – tak, że każdy może się nią zapoznać. – Wizerunek, czyli rozpoznawalna podobizna danej osoby, to jej dane osobowe, stosujemy więc do niego RODO – nie można się przy tym powołać na wyłączenie stosowania RODO do celów osobistych właśnie dlatego, że przerabiane zdjęcia są udostępniane publicznie. A to oznacza, że do przetwarzania takich zdjęć potrzebna jest podstawa prawna. W przypadku zabawy Grokiem nie mamy żadnej podstawy do przerabiania czyichś zdjęć (…) – wyjaśnia. Prawnik podkreśla, że niezgodne z prawem ochrony danych osobowych jest to, co robią użytkownicy, a nie to, co robi Grok – Grok jest tu tylko narzędziem.

Prawna ochrona przysługuje również wizerunkom osób zmarłych. W tym przypadku nie odbywa się już ona jednak na podstawie RODO. – Zamiast przepisów RODO mamy wtedy ochronę dóbr osobistych rodziny i spadkobierców, to znaczy ochronę pamięci osoby zmarłej – wyjaśnia Litwiński. Warto też pamiętać, że zdjęcie może stanowić czyjś utwór i jako takie być chronione prawem autorskim. Jego przerabianie jest możliwe na podstawie prawa cytatu. Jeżeli jednak przeróbka zostanie wykonana z naruszeniem zasad tego prawa, autor zdjęcia może w tej sprawie interweniować, kierując sprawę do sądu.