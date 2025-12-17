Reklama

Nieoficjalnie: Departament Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia będzie miał nowego szefa

Od stycznia Departament Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia będzie miał nowego szefa – podał nieoficjalnie Rynek Zdrowia. Według tego źródła, funkcję obejmie Mateusz Oczkowski, dotychczasowy wicedyrektor.

Publikacja: 17.12.2025 09:31

Mateusz Oczkowski ma zostać szefem Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Jakub Czermiński

Z nieoficjalnych informacji podanych przez Rynek Zdrowia wynika, że od nowego roku Mateusz Oczkowski ma stanąć na czele Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji MZ i zastąpić na tym stanowisku Katarzynę Piotrowską-Radziewicz, która pełniła funkcję dyrektora od lutego 2024 r.

Portal przypomina, że Mateusz Oczkowski jest z wykształcenia farmaceutą, ukończył studia na wydziale farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jak czytamy, z resortem zdrowia Oczkowski związał się w 2019 r., początkowo był specjalistą do spraw refundacji w wydziale refundacyjnym Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji, później został naczelnikiem wydziału refundacyjnego departamentu.

Rynek Zdrowia poinformował także, że to nie jedyne zmiany kadrowe w omawianym departamencie. Na stanowisko zastępcy dyrektora awansowała Martyna Kosmal, zastępując na tym stanowisku Paulinę Sosin-Ziarkiewicz, która pełniła tę funkcję od maja 2024 r. Kosmal pracuje w departamencie od ponad czterech lat.

Czym zajmuje się Departament Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia?

Do podstawowych zadań Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia należy prowadzenie postępowań w sprawach objęcia refundacją i ustalenia urzędowej ceny zbytu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, a także opracowywanie projektów obwieszczeń zawierających wykazy refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ich ogłaszanie w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia, jak również obsługa i aktualizacja Systemu Obsługi List Refundacyjnych.

Departament prowadzi także sprawy nadzoru ministra zdrowia nad Głównym Inspektorem Farmaceutycznym oraz prowadzi postępowania związane z zapewnieniem dostępności do leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj więcej: Zmiany w kierownictwie Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji MZ

Źródło: rp.pl / Rynek Zdrowia

