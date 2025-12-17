Aktualizacja: 17.12.2025 09:42 Publikacja: 17.12.2025 09:31
Mateusz Oczkowski ma zostać szefem Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia
Foto: PAP/Radek Pietruszka
Z nieoficjalnych informacji podanych przez Rynek Zdrowia wynika, że od nowego roku Mateusz Oczkowski ma stanąć na czele Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji MZ i zastąpić na tym stanowisku Katarzynę Piotrowską-Radziewicz, która pełniła funkcję dyrektora od lutego 2024 r.
Portal przypomina, że Mateusz Oczkowski jest z wykształcenia farmaceutą, ukończył studia na wydziale farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jak czytamy, z resortem zdrowia Oczkowski związał się w 2019 r., początkowo był specjalistą do spraw refundacji w wydziale refundacyjnym Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji, później został naczelnikiem wydziału refundacyjnego departamentu.
Czytaj więcej
Ministerstwo Zdrowia przygotowało plan cięcia wydatków NFZ, który zakłada m.in. wprowadzenie kore...
Rynek Zdrowia poinformował także, że to nie jedyne zmiany kadrowe w omawianym departamencie. Na stanowisko zastępcy dyrektora awansowała Martyna Kosmal, zastępując na tym stanowisku Paulinę Sosin-Ziarkiewicz, która pełniła tę funkcję od maja 2024 r. Kosmal pracuje w departamencie od ponad czterech lat.
Do podstawowych zadań Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia należy prowadzenie postępowań w sprawach objęcia refundacją i ustalenia urzędowej ceny zbytu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, a także opracowywanie projektów obwieszczeń zawierających wykazy refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ich ogłaszanie w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia, jak również obsługa i aktualizacja Systemu Obsługi List Refundacyjnych.
Czytaj więcej
Od 1 stycznia pacjenci w Polsce zyskają dostęp do 24 nowych terapii refundowanych, w tym 15 nieon...
Departament prowadzi także sprawy nadzoru ministra zdrowia nad Głównym Inspektorem Farmaceutycznym oraz prowadzi postępowania związane z zapewnieniem dostępności do leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Czytaj więcej: Zmiany w kierownictwie Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji MZ
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl / Rynek Zdrowia
Podczas ceremonii wręczenia medali Alberta de Jaeger’a polskiej edycji konkursu Prix Galien Jerzy Starak został...
Polacy coraz częściej chorują – nie tylko z powodu wirusów, ale też przez pracę. Z raportu „Praca, Zdrowie, Ekon...
Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się w terminie 20-21 października br. pod hasłem „Między ustawami a oddoln...
Zawód psychologa i psychoterapeuty wymaga jasnych regulacji oraz wysokiego poczucia odpowiedzialności. Samo ukoń...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas