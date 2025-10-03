Profesor SWPS o sporze psychoterapeutów: Publicznie "pierzemy brudy" zamiast budzić zaufanie

To nie są jedyne wątpliwości związane z projektowaną ustawą o zawodzie psychoterapeuty – to tylko jeden z obszarów, w których pojawiają się różnice zdań. Pan reprezentuje nurt psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Pojawiają się głosy, że przedstawiciele tego nurtu czują się „lepsi” i dążą do faworyzowania własnego podejścia terapeutycznego kosztem innych. Co pan na to?

Jest trochę tak, że każdy z nas tkwi w wartościach i założeniach charakterystycznych dla poszczególnych podejść w psychoterapii. Jednak w rzeczywistości zarówno wśród terapeutów poznawczo-behawioralnych, jak i np. psychodynamicznych są osoby, które cenią i wykorzystują elementy pracy czy wartości charakterystyczne dla innych nurtów. Mam wrażenie, że ta polaryzacja w dużej mierze jest pozorna. Owszem, różne podejścia wyrastają z odmiennych systemów wartości i odmiennych sposobów myślenia o człowieku oraz zdrowiu psychicznym – inne są one w psychoterapii poznawczo-behawioralnej, inne w psychodynamicznej, a jeszcze inne w systemowej. To wpływa na sposób rozumienia psychoterapii oraz tego, kim jest pacjent czy klient. Jednak w samej dyskusji wokół ustawy spór bywa sztucznie koloryzowany. Często ma on charakter instrumentalny – chodzi o osiągnięcie efektu politycznego czy środowiskowego, czyli o to, czy ustawa w zaproponowanym kształcie zostanie przyjęta, czy nie. Tymczasem ja osobiście znam wiele kolegów i koleżanek z różnych nurtów – w naszej Koalicji są przedstawiciele wszystkich głównych podejść terapeutycznych – i naprawdę potrafimy się porozumieć. Wierzę, że moglibyśmy dojść do kompromisu, gdyby wszystkie strony były na to gotowe.

Gdybym miała udać się teraz na psychoterapię, to obserwując kulisy sporu, chyba bym zrezygnowała. To nie budzi zaufania.

Przykro mi, że psychoterapeuta czy psycholog może być w ten sposób postrzegany przez społeczeństwo. Powinniśmy być obecni jako zawód zaufania publicznego i stanowić autorytet, a zamiast tego publicznie „pierzemy brudy”. Niestety nie mam wpływu na wszystkich moich kolegów. Wszelkie negocjacje czy rozmowy o tym, jak coś rozumiemy, wymagają zaufania. Tymczasem ostre, często nieuzasadnione wypowiedzi to zaufanie podkopują. W efekcie podważane jest również zaufanie pacjentów do psychoterapeutów. A jeśli jeden, drugi czy trzeci pacjent straci do nas zaufanie, to po prostu nie przyjdzie do nas po pomoc w chwili, gdy najbardziej będzie jej potrzebował.

Psycholog po ukończeniu studiów powinien mieć możliwość prowadzenia psychoterapii? To jeden z wątków dyskusji wokół projektu ustawy o zawodzie psychologa.

Zawód psychologa i psychoterapeuty wymaga jasnych regulacji oraz wysokiego poczucia odpowiedzialności. Uważam – i podziela to większość naszego środowiska – że samo ukończenie studiów psychologicznych nie daje prawa do prowadzenia psychoterapii. Konieczne jest dodatkowe, specjalistyczne kształcenie podyplomowe. W swoim otoczeniu nie znam ani jednego psychologa, który otwarcie stwierdziłby, że wykształcenie psychologiczne samo w sobie wystarcza, by prowadzić terapię. Dlatego za nieprawdziwe uważam twierdzenia, jakoby psychologowie – w tym ci, którzy nie zgadzają się z obecnym projektem przepisów – utrzymywali, że po studiach psychologicznych można wykonywać zawód psychoterapeuty.

Jako dziekan byłem odpowiedzialny za to, by studenci otrzymywali rzetelną wiedzę i właściwe wskazówki dotyczące dalszej ścieżki rozwoju zawodowego. Nigdy nie słyszałem, aby jakiś wykładowca z naszej kadry dydaktycznej sugerował, że ukończenie studiów psychologicznych uprawnia do prowadzenia psychoterapii. Przeciwnie – zawsze podkreślaliśmy, że aby zostać psychoterapeutą, konieczne jest odbycie specjalistycznych szkoleń i studiów podyplomowych. Z rozmów ze studentami, również na późniejszych etapach ich kariery, wiem, że są tego świadomi. Ci, którzy postępują etycznie, wiedzą doskonale, że psychologia nie daje sama w sobie uprawnień do prowadzenia terapii. Dlatego wszelkie sugestie, że na Uniwersytecie SWPS uczono inaczej, są nieporozumieniem i przeinaczeniem.

Jakiego rozwiązania by pan sobie życzył, jeżeli chodzi o rozwiązanie sporu w środowisku psychoterapeutów?

Życzyłbym sobie powrotu do dyskusji, która nie będzie podszyta naginaniem czy wręcz przekłamywaniem faktów i wzajemnym hejtem, ale będzie rozmową opartą na otwartości i gotowości różnych stron do spotkania się „w pół drogi” i wypracowania kompromisu. Na razie jednak tej gotowości nie widać. W mojej opinii jesteśmy jednak w stanie osiągnąć porozumienie w kwestii zawodu psychoterapeuty. To jednak nie będzie możliwe, dopóki emocje będą tak silnie podsycane. Być może niektóre osoby powinny się na pewien czas wycofać, bo trudno prowadzić konstruktywną rozmowę, gdy uczestnicy są wobec siebie tak mocno uprzedzeni.