Reklama

CDC zmienia kalendarz szczepień dzieci po przeglądzie zleconym przez Donalda Trumpa

Centra ds. Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) ogłosiły aktualizację amerykańskiego kalendarza szczepień dziecięcych. Zmiany weszły w życie natychmiast po podpisaniu decyzji przez pełniącego obowiązki dyrektora CDC Jima O’Neilla i są efektem federalnej oceny naukowej zleconej przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.

Publikacja: 06.01.2026 11:39

Zaktualizowany kalendarz dzieli szczepienia na trzy kategorie.

Zaktualizowany kalendarz dzieli szczepienia na trzy kategorie.

Foto: EPA/ANNIE RICE

Jakub Mikulski

Zgodnie z nowymi wytycznymi, szczepienia rutynowe obejmują obecnie ochronę przed 11 chorobami. Wcześniej lista ta obejmowała 17 jednostek chorobowych. CDC zachowało powszechne rekomendacje dla szczepień, które – według Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej (HHS) – posiadają szeroki międzynarodowy konsensus.

Zaktualizowany kalendarz nadal dzieli szczepienia na trzy kategorie:

  • szczepienia zalecane wszystkim dzieciom,
  • szczepienia zalecane określonym grupom wysokiego ryzyka,
  • szczepienia oparte na wspólnym podejmowaniu decyzji klinicznych przez lekarza i rodziców.

Kalendarz szczepień dzieci w USA 2026 – CDC zmienia rekomendacje

Do pierwszej kategorii zaliczono szczepienia przeciwko: odrze, śwince, różyczce, polio, krztuścowi, tężcowi, błonicy, Haemophilus influenzae typu B (Hib), pneumokokom, wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) oraz ospie wietrznej.

Szczepienia przeciwko RSV, wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B, dendze oraz meningokokom (ACWY i B) zostały przypisane do grup wysokiego ryzyka lub określonych populacji.

Reklama
Reklama

Jednocześnie szczepienia przeciwko rotawirusom, COVID-19, grypie, meningokokom oraz WZW A i B zostały sklasyfikowane jako wymagające indywidualnej decyzji klinicznej, podejmowanej w trakcie konsultacji lekarskiej.

Czytaj więcej

Wyniki badania sugerują, że w części przypadków problemy z koncentracją mogą wynikać nie tyle z same
Leki i terapie
Leki na ADHD działają inaczej, niż sądzono. Kluczowy okazuje się sen. Wyniki badania

HHS zaznaczył, że w zależności od sytuacji pacjenta niektóre szczepienia mogą należeć do więcej niż jednej kategorii.

CDC zmiany w szczepieniach dzieci w USA – nowy kalendarz i kategorie zaleceń

Ocena naukowa, na której oparto decyzję CDC, obejmowała porównanie amerykańskich zaleceń szczepień dziecięcych z praktykami 20 państw uznanych za rozwinięte. Analizowano dane kliniczne i epidemiologiczne, poziom wyszczepialności, modele rekomendacji oraz zidentyfikowane luki w wiedzy.

Według HHS Stany Zjednoczone wyróżniały się liczbą chorób objętych rutynowym programem szczepień oraz liczbą dawek, przy czym poziom wyszczepialności nie był wyższy niż w krajach stosujących węższe harmonogramy. Jako przykład wskazano Danię, gdzie dzieci szczepione są rutynowo przeciwko 10 chorobom.

Zmiany w szczepieniach dzieci w USA – krytyka środowisk medycznych

Zmiany w kalendarzu spotkały się z krytycznymi reakcjami krajowych organizacji medycznych. Amerykańskie Towarzystwo Medyczne (AMA) zwróciło uwagę na tryb wprowadzania zmian oraz potencjalne skutki modyfikacji wieloletnich zaleceń bez szerokich konsultacji eksperckich. Amerykańska Akademia Lekarzy Rodzinnych (AAFP) poinformowała, że jej własne rekomendacje szczepień pozostają niezmienione, ponieważ – jak wskazano – podstawa naukowa nie uległa zmianie.

Reklama
Reklama

Amerykańska Akademia Pediatryczna (AAP) odniosła się krytycznie do decyzji federalnych władz, kwestionując zarówno tryb jej podjęcia, jak i założenie ograniczenia rutynowych rekomendacji szczepień dziecięcych na podstawie krótkiego przeglądu praktyk stosowanych w innych krajach. AAP podkreśliła, że od dekad zalecenia szczepień w USA opierały się na systematycznej analizie danych naukowych prowadzonej przez ekspertów z zakresu pediatrii, immunologii i zdrowia publicznego, oraz zapowiedziała dalsze publikowanie własnych, niezależnych rekomendacji szczepień dziecięcych.

Czytaj więcej

Jak Donald Trump żongluje statystyką
Polityka
Jak Donald Trump żongluje statystyką

– Stany Zjednoczone to nie Dania i nie ma podstaw, by narzucać amerykańskim rodzinom duński kalendarz szczepień. USA są krajem o odmiennej specyfice, a struktura demograficzna, system ochrony zdrowia publicznego oraz profile ryzyka chorób w Danii znacząco różnią się od amerykańskich – zauważył w komunikacie AAP prezydent tej organizacji, prof. Andrew D. Racine. – W momencie, gdy rodzice, pediatrzy i opinia publiczna oczekują jasnych wytycznych oraz rzetelnych informacji, ta nieprzemyślana decyzja może prowadzić do dalszego zamieszania, dezorientacji i osłabienia zaufania do szczepień. Nie jest to sposób na poprawę stanu zdrowia kraju – podkreślił. 

HHS i CDC zapowiedziały współpracę z agencjami stanowymi, środowiskami lekarskimi i innymi partnerami przy wdrażaniu zaktualizowanego harmonogramu oraz działania informacyjne skierowane do rodziców i klinicystów. W dokumentacji oceny naukowej wskazano również potrzebę prowadzenia dalszych badań, w tym długoterminowych badań obserwacyjnych i randomizowanych badań kontrolowanych placebo, dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa szczepień.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Zdrowie Szczepionki Szczepionka na Covid-19 Stany Zjednoczone Donald Trump
Unijny pakiet farmaceutyczny zakłada wprowadzenie specjalnego instrumentu dla firm produkujących now
Zdrowie
Unijne vouchery za nowe antybiotyki? Dodatkowy rok ochrony patentowej dla firm
Od 1 stycznia obowiązuje nowa lista leków refundowanych
Zdrowie
Zmiany na liście leków refundowanych. Za te produkty zapłacimy więcej
Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec (fot. rp.pl)
Zdrowie
Walka z pseudomedycyną. Kiedy koniec prac nad „Lex Szarlatan”?
Długie kolejki do lekarzy specjalistów. Do tych poradni przybyło pilnych pacjentów
Zdrowie
Jak długo pacjenci muszą czekać na wizytę u specjalisty? NFZ podał dane
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
W 2026 roku w Unii Europejskiej trwać będą prace nad ważnymi regulacjami prawnymi w obszarze farmacj
Zdrowie
Nadchodzi „unijny tryptyk”. Te trzy dokumenty zmienią apteki w całej Europie?
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama