Jednocześnie szczepienia przeciwko rotawirusom, COVID-19, grypie, meningokokom oraz WZW A i B zostały sklasyfikowane jako wymagające indywidualnej decyzji klinicznej, podejmowanej w trakcie konsultacji lekarskiej.

HHS zaznaczył, że w zależności od sytuacji pacjenta niektóre szczepienia mogą należeć do więcej niż jednej kategorii.

CDC zmiany w szczepieniach dzieci w USA – nowy kalendarz i kategorie zaleceń

Ocena naukowa, na której oparto decyzję CDC, obejmowała porównanie amerykańskich zaleceń szczepień dziecięcych z praktykami 20 państw uznanych za rozwinięte. Analizowano dane kliniczne i epidemiologiczne, poziom wyszczepialności, modele rekomendacji oraz zidentyfikowane luki w wiedzy.

Według HHS Stany Zjednoczone wyróżniały się liczbą chorób objętych rutynowym programem szczepień oraz liczbą dawek, przy czym poziom wyszczepialności nie był wyższy niż w krajach stosujących węższe harmonogramy. Jako przykład wskazano Danię, gdzie dzieci szczepione są rutynowo przeciwko 10 chorobom.

Zmiany w szczepieniach dzieci w USA – krytyka środowisk medycznych

Zmiany w kalendarzu spotkały się z krytycznymi reakcjami krajowych organizacji medycznych. Amerykańskie Towarzystwo Medyczne (AMA) zwróciło uwagę na tryb wprowadzania zmian oraz potencjalne skutki modyfikacji wieloletnich zaleceń bez szerokich konsultacji eksperckich. Amerykańska Akademia Lekarzy Rodzinnych (AAFP) poinformowała, że jej własne rekomendacje szczepień pozostają niezmienione, ponieważ – jak wskazano – podstawa naukowa nie uległa zmianie.