Zaktualizowany kalendarz dzieli szczepienia na trzy kategorie.
Zgodnie z nowymi wytycznymi, szczepienia rutynowe obejmują obecnie ochronę przed 11 chorobami. Wcześniej lista ta obejmowała 17 jednostek chorobowych. CDC zachowało powszechne rekomendacje dla szczepień, które – według Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej (HHS) – posiadają szeroki międzynarodowy konsensus.
Zaktualizowany kalendarz nadal dzieli szczepienia na trzy kategorie:
Do pierwszej kategorii zaliczono szczepienia przeciwko: odrze, śwince, różyczce, polio, krztuścowi, tężcowi, błonicy, Haemophilus influenzae typu B (Hib), pneumokokom, wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) oraz ospie wietrznej.
Szczepienia przeciwko RSV, wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B, dendze oraz meningokokom (ACWY i B) zostały przypisane do grup wysokiego ryzyka lub określonych populacji.
Jednocześnie szczepienia przeciwko rotawirusom, COVID-19, grypie, meningokokom oraz WZW A i B zostały sklasyfikowane jako wymagające indywidualnej decyzji klinicznej, podejmowanej w trakcie konsultacji lekarskiej.
HHS zaznaczył, że w zależności od sytuacji pacjenta niektóre szczepienia mogą należeć do więcej niż jednej kategorii.
Ocena naukowa, na której oparto decyzję CDC, obejmowała porównanie amerykańskich zaleceń szczepień dziecięcych z praktykami 20 państw uznanych za rozwinięte. Analizowano dane kliniczne i epidemiologiczne, poziom wyszczepialności, modele rekomendacji oraz zidentyfikowane luki w wiedzy.
Według HHS Stany Zjednoczone wyróżniały się liczbą chorób objętych rutynowym programem szczepień oraz liczbą dawek, przy czym poziom wyszczepialności nie był wyższy niż w krajach stosujących węższe harmonogramy. Jako przykład wskazano Danię, gdzie dzieci szczepione są rutynowo przeciwko 10 chorobom.
Zmiany w kalendarzu spotkały się z krytycznymi reakcjami krajowych organizacji medycznych. Amerykańskie Towarzystwo Medyczne (AMA) zwróciło uwagę na tryb wprowadzania zmian oraz potencjalne skutki modyfikacji wieloletnich zaleceń bez szerokich konsultacji eksperckich. Amerykańska Akademia Lekarzy Rodzinnych (AAFP) poinformowała, że jej własne rekomendacje szczepień pozostają niezmienione, ponieważ – jak wskazano – podstawa naukowa nie uległa zmianie.
Amerykańska Akademia Pediatryczna (AAP) odniosła się krytycznie do decyzji federalnych władz, kwestionując zarówno tryb jej podjęcia, jak i założenie ograniczenia rutynowych rekomendacji szczepień dziecięcych na podstawie krótkiego przeglądu praktyk stosowanych w innych krajach. AAP podkreśliła, że od dekad zalecenia szczepień w USA opierały się na systematycznej analizie danych naukowych prowadzonej przez ekspertów z zakresu pediatrii, immunologii i zdrowia publicznego, oraz zapowiedziała dalsze publikowanie własnych, niezależnych rekomendacji szczepień dziecięcych.
– Stany Zjednoczone to nie Dania i nie ma podstaw, by narzucać amerykańskim rodzinom duński kalendarz szczepień. USA są krajem o odmiennej specyfice, a struktura demograficzna, system ochrony zdrowia publicznego oraz profile ryzyka chorób w Danii znacząco różnią się od amerykańskich – zauważył w komunikacie AAP prezydent tej organizacji, prof. Andrew D. Racine. – W momencie, gdy rodzice, pediatrzy i opinia publiczna oczekują jasnych wytycznych oraz rzetelnych informacji, ta nieprzemyślana decyzja może prowadzić do dalszego zamieszania, dezorientacji i osłabienia zaufania do szczepień. Nie jest to sposób na poprawę stanu zdrowia kraju – podkreślił.
HHS i CDC zapowiedziały współpracę z agencjami stanowymi, środowiskami lekarskimi i innymi partnerami przy wdrażaniu zaktualizowanego harmonogramu oraz działania informacyjne skierowane do rodziców i klinicystów. W dokumentacji oceny naukowej wskazano również potrzebę prowadzenia dalszych badań, w tym długoterminowych badań obserwacyjnych i randomizowanych badań kontrolowanych placebo, dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa szczepień.
