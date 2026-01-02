Aktualizacja: 02.01.2026 16:35 Publikacja: 02.01.2026 15:33
Od 1 stycznia obowiązuje nowa lista leków refundowanych
Foto: Adobe Stock
Jak donosi Rynek Zdrowia, w pierwszym w tym roku wykazie refundacyjnym znalazły się 24 nowe cząsteczki – wskazania, z czego dziewięć w onkologii i 15 w chorobach nieonkologicznych. Osiem nowości dotyczy chorób rzadkich.
W przypadku refundacji aptecznej na liście znalazły się: lek Trimbow w postaci proszku do inhalacji (refundacja leku w postaci aerozolu została rozszerzona), produkt Polpril Plus, możliwy do zastosowania w leczeniu nadciśnienia tętniczego, lek Legrex stosowany w profilaktyce zdarzeń sercowo-naczyniowych, a także nowy rodzaj opatrunku PütterPro2 i Lite PütterPro2 oraz białkozastępczy produkt bezsmakowy – PKU GMPro Mix In.
Jeśli chodzi o nowości w programach lekowych w wykazie refundacyjnym znalazły się takie produkty lecznicze, jak:
Po wprowadzeniu zmian niektóre leki będą tańsze, a inne droższe. Jak podaje portal Rynek Zdrowia, dopłata pacjenta spadnie dla 395 pozycji (od 0,01 zł do 19,91 zł), zaś wzrośnie dla 379 pozycji (od 0,01 zł do 209,97 zł). Przykładowo pacjenci zapłacą prawie 20 zł mniej za lek Aryzalera, stosowany w schizofrenii i chorobie afektywnej dwubiegunowej. Z kolei duża podwyżka dotyczy leku Prolia stosowanego w osteoporozie postmenopauzalnej (wzrost o 209,97 zł). Zapłacimy również więcej za midazolam oraz lek Anoro Ellipta.
Źródło: rp.pl
