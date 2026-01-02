Jak donosi Rynek Zdrowia, w pierwszym w tym roku wykazie refundacyjnym znalazły się 24 nowe cząsteczki – wskazania, z czego dziewięć w onkologii i 15 w chorobach nieonkologicznych. Osiem nowości dotyczy chorób rzadkich.

Co zmieniło się w wykazie leków?

W przypadku refundacji aptecznej na liście znalazły się: lek Trimbow w postaci proszku do inhalacji (refundacja leku w postaci aerozolu została rozszerzona), produkt Polpril Plus, możliwy do zastosowania w leczeniu nadciśnienia tętniczego, lek Legrex stosowany w profilaktyce zdarzeń sercowo-naczyniowych, a także nowy rodzaj opatrunku PütterPro2 i Lite PütterPro2 oraz białkozastępczy produkt bezsmakowy – PKU GMPro Mix In.

Jeśli chodzi o nowości w programach lekowych w wykazie refundacyjnym znalazły się takie produkty lecznicze, jak: