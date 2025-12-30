Reklama
Rozwiń
Reklama

Rekordowy rok w polityce lekowej. Te leki i szczepienia są już dostępne z refundacją

W 2025 r. wpisano na wykazy refundacyjne największą liczbę nowych cząsteczko-wskazań w historii. Pacjenci zyskali dostęp nie tylko do nowych leków, ale również do refundowanych szczepień.

Publikacja: 30.12.2025 10:52

W tym roku pacjenci zyskali dostęp do rekordowej liczby nowych leków objętych refundacją

W tym roku pacjenci zyskali dostęp do rekordowej liczby nowych leków objętych refundacją

Foto: Adobe Stock

Małgorzata Krzystała

Z podsumowania, które przygotował Rynek Zdrowia, wynika, że 2025 rok był bardzo dobry, jeśli chodzi o politykę lekową. W przyszłym roku Ministerstwo Zdrowia będzie pracować nad kolejnym projektem nowelizacji ustawy refundacyjnej oraz nad nową ustawą o receptach. Mogą też pojawić się pewne zmiany w prawie farmaceutycznym.

Rekordowa refundacja. Za te leki i szczepienia można zapłacić mniej

Jak donosi Rynek Zdrowia, w samym październiku w wykazach refundacyjnych pojawiło się 50 nowości, a w całym 2025 roku – 152 nowe cząsteczko-wskazania, co jest rekordowym wynikiem. Pacjenci zyskali dostęp do nowych refundowanych leków onkologicznych oraz stosowanych w rzadkich chorobach. Ponadto refundacją zostały objęte leki kardiologiczne w profilaktyce udarów i migotaniu przedsionków oraz adrenalina w automatycznym wstrzykiwaczu dla osób z ciężkimi reakcjami alergicznymi. Rozszerzono również listę bezpłatnych leków dla dzieci i młodzieży o jedną z insulin.

Spore zmiany dotyczyły także szczepień i to nie tylko, jeśli chodzi o rozszerzenie refundacji, ale także uprawnień farmaceutów w tym zakresie. Od 14 lutego mogą oni wystawiać recepty farmaceutyczne na refundowane szczepionki dostępne w aptekach. Z kolei na liście szczepień refundowanych, które może podać farmaceuta, znajdują się obecnie szczepienia przeciwko:

  • Covid-19, grypie,
  • kleszczowemu zapaleniu mózgu,
  • błonicy, tężcowi, krztuścowi,
  • ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV),
  • pneumokokom,
  • półpaścowi,
  • odrze, śwince, różyczce,
  • ostremu nagminnemu porażeniu dziecięcemu (polimyeltis),
  • wirusowemu zapaleniu wątroby typu A lub wirusowemu zapaleniu wątroby typu B,
  • zakażeniom wirusem syncytialnym układu oddechowego (RSV).

Do tego należy dodać nowe zasady wystawiania recept dla seniorów oraz dzieci i młodzieży oraz wprowadzenie przepisów ograniczających wystawianie e-recept na odległość na leki psychotropowe i odurzające. Zwiększenie zakresu refundacji pociągnęło jednak za sobą temat finansów. Ministerstwo Zdrowia zwróciło uwagę na rosnące wydatki w zakresie darmowych leków oraz dysproporcję w dopłatach ze środków publicznych. Póki co resort zapowiada wprowadzenie elementów racjonalizacji w polityce lekowej.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej: To był dobry rok w lekach. Ale teraz przed Ministerstwem Zdrowia trudne decyzje

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Ministerstwo Zdrowia (MZ) Leki i Recepty
Nowy projekt Ministerstwa Zdrowia zakłada tworzenie tzw. sal narodzin w wybranych placówkach medyczn
Zdrowie
System porodówek do zmiany. Pojawi się nowa forma opieki dla ciężarnych?
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
1 stycznia 2026 r. wchodzi w życie ustawa o Centralnej e-Rejestracji
Zdrowie
Duże zmiany dla pacjentów od 2026 r. Mają ułatwić umówienie się do lekarza
Paradoks świąt Bożego Narodzenia. Dlaczego to wtedy dochodzi do największej liczby zawałów?
Zdrowie
Paradoks świąt Bożego Narodzenia. Dlaczego to wtedy dochodzi do największej liczby zawałów?
Ministerstwo nadal pracuje nad planem oddłużenia szpitali
Zdrowie
Miał być „oddech” dla zadłużonych szpitali. Co dalej z reformą?
Polska jest dla nas strategicznym rynkiem
Materiał Promocyjny
Polska jest dla nas strategicznym rynkiem
W 2025 r. weszło w życie wiele istotnych zmian dla pacjentów
Zdrowie
Ważne zmiany dla pacjentów w 2025 r. Nowe bezpłatne badania są już dostępne
Podpis elektroniczny w aplikacji mObywatel – cyfrowe narzędzie, które ułatwia życie
Materiał Promocyjny
Podpis elektroniczny w aplikacji mObywatel – cyfrowe narzędzie, które ułatwia życie
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama