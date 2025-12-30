Z podsumowania, które przygotował Rynek Zdrowia, wynika, że 2025 rok był bardzo dobry, jeśli chodzi o politykę lekową. W przyszłym roku Ministerstwo Zdrowia będzie pracować nad kolejnym projektem nowelizacji ustawy refundacyjnej oraz nad nową ustawą o receptach. Mogą też pojawić się pewne zmiany w prawie farmaceutycznym.

Reklama Reklama

Rekordowa refundacja. Za te leki i szczepienia można zapłacić mniej

Jak donosi Rynek Zdrowia, w samym październiku w wykazach refundacyjnych pojawiło się 50 nowości, a w całym 2025 roku – 152 nowe cząsteczko-wskazania, co jest rekordowym wynikiem. Pacjenci zyskali dostęp do nowych refundowanych leków onkologicznych oraz stosowanych w rzadkich chorobach. Ponadto refundacją zostały objęte leki kardiologiczne w profilaktyce udarów i migotaniu przedsionków oraz adrenalina w automatycznym wstrzykiwaczu dla osób z ciężkimi reakcjami alergicznymi. Rozszerzono również listę bezpłatnych leków dla dzieci i młodzieży o jedną z insulin.

Spore zmiany dotyczyły także szczepień i to nie tylko, jeśli chodzi o rozszerzenie refundacji, ale także uprawnień farmaceutów w tym zakresie. Od 14 lutego mogą oni wystawiać recepty farmaceutyczne na refundowane szczepionki dostępne w aptekach. Z kolei na liście szczepień refundowanych, które może podać farmaceuta, znajdują się obecnie szczepienia przeciwko:

Covid-19, grypie,

kleszczowemu zapaleniu mózgu,

błonicy, tężcowi, krztuścowi,

ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV),

pneumokokom,

półpaścowi,

odrze, śwince, różyczce,

ostremu nagminnemu porażeniu dziecięcemu (polimyeltis),

wirusowemu zapaleniu wątroby typu A lub wirusowemu zapaleniu wątroby typu B,

zakażeniom wirusem syncytialnym układu oddechowego (RSV).

Do tego należy dodać nowe zasady wystawiania recept dla seniorów oraz dzieci i młodzieży oraz wprowadzenie przepisów ograniczających wystawianie e-recept na odległość na leki psychotropowe i odurzające. Zwiększenie zakresu refundacji pociągnęło jednak za sobą temat finansów. Ministerstwo Zdrowia zwróciło uwagę na rosnące wydatki w zakresie darmowych leków oraz dysproporcję w dopłatach ze środków publicznych. Póki co resort zapowiada wprowadzenie elementów racjonalizacji w polityce lekowej.