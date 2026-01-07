Aktualizacja: 07.01.2026 04:48 Publikacja: 07.01.2026 04:48
Taką informację podają ukraińskie władze obwodu ługańskiego. Powodem przerw w dostawie prądu i wody jest zły stan sieci energetycznej w obwodzie ługańskim do którego doprowadziło niepodejmowanie modernizacji sieci przez Rosjan.
Zełenski napisał na swoim kanale w serwisie Telegram, że we wtorek wieczorem spotkał się ze specjalnym wysłannikiem Donalda Trumpa ds. Bliskiego Wschodu Stevem Witkoffem oraz zięciem Trumpa Jardem Kushnerem. „Kontynuowaliśmy rozmowy na temat dyplomatycznej ścieżki do zakończenia wojny. Dziękuję ci Ameryko za gotowość do zabezpieczenia we wszystkich obszarach: gwarancji bezpieczeństwa, monitorowania zawieszenia broni i odbudowy” - napisał Zełenski. Prezydent Ukrainy zapowiedział, że rozmowy będą kontynuowane 7 stycznia.
Mer Dniepru Borys Fiłatow poinformował, że w ataku rannych zostało siedem osób, w tym dwoje dzieci. Uszkodzonych zostało 10 wielopiętrowych budynków mieszkalnych.
Aresztowany był żołnierzem jednej z jednostek z obwodu dniepropietrowskiego. Śledczy ustalili, że rodzina jednego z żołnierzy, który pełnił służbę na froncie od sześciu miesięcy, nawiązała kontakt z podejrzanym, ponieważ od pewnego czasu nie mogła skontaktować się ze swoim bliskim. Podejrzany poinformował, że żołnierzowi nic nie jest i zaoferował, że w zamian za 9 tysięcy dolarów może doprowadzić do tego, że żołnierz znajdzie się na liście objętych rotacją i wycofywanych na tyły. Do przekazania pieniędzy doszło 1 stycznia w Dnieprze – wówczas też podejrzany został zatrzymany na gorącym uczynku, w czasie przyjmowania łapówki. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia.
Premier Belgii Bart De Wever napisał w serwisie X po spotkaniu tzw. Koalicji chętnych, że jego kraj skupi się na wsparciu działań mających zagwarantować trwanie pokoju w powietrzu i na morzu. Belgia ma także zaangażować się w szkolenie ukraińskiej armii.
Ministerstwo Obrony Rosji podało, że drony były strącane nad obwodem biełgorodzkim (11), okupowanym Krymem (7), nad Morzem Azowskim i Morzem Czarnym (po 2) i nad obwodem woroneskim (1).
Samoloty tymczasowo przestały przyjmować i odprawiać lotniska we Władykaukazie, Groznym i Magasie – podał rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja).
Iwan Bigma, rzecznik prasowy rosyjskiego Zgrupowania Wojsk „Zachód” poinformował o odparciu w ciągu ostatniej doby dwóch ukraińskich kontrataków w rejonie Kupiańska. Kontrataki, jak podali Rosjanie, podjęły jednostki 2. Brygady Szturmowej Sił Zbrojnych Ukrainy. Ukraińska armia miała stracić w ich trakcie ponad 10 żołnierzy.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1413 dniu wojny
