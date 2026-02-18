Rzeczpospolita
Prawo
Marcin Romanowski w odpowiedzi na ENA chce zawiadomić prokuraturę

Poseł PiS Marcin Romanowski, wobec którego Sąd Okręgowy w Warszawie wydał Europejski Nakaz Aresztowania, zarzucił temu sądowi oraz premierowi Donaldowi Tuskowi i Waldemarowi Żurkowi „kryminalną działalność” w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury.

Publikacja: 18.02.2026 18:57

Poseł PiS Marcin Romanowski przed ucieczką na Węgry

Foto: PAP/Paweł Supernak

Dorota Gajos-Kaniewska

W środę Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił wniosek Prokuratury Krajowej w Warszawie i wydał Europejski Nakaz Aresztowania wobec posła PiS i byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Prokuratura chce mu zarzuty związane z Funduszem Sprawiedliwości (pierwszych jedenaście ogłoszono Romanowskiemu latem 2024 r.). Romanowski, spodziewając się aresztowania, wyjechał na Węgry, gdzie na początku grudnia 2024 r. otrzymał azyl polityczny. 

Poseł PiS, były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski podczas konferencji prasowej w Budape
Prawo karne
Marcin Romanowski jednak będzie ścigany ENA. Jest decyzja sądu

Decyzja sądu oznacza, że może zostać ujęty przez organy ścigania każdego unijnego państwa i przekazany w uproszczonym trybie polskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Zatrzymanie może mu grozić także na Węgrzech, jeśli w wyniku kwietniowych wyborów parlamentarnych w tym kraju władzę straci Viktor Orban. Lider węgierskiej opozycji Peter Magyar zapowiedział, że po zdobyciu władzy przez jego partię nowy rząd dokona ekstradycji Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, a kluczowe decyzje zapadną już w pierwszych dniach jego urzędowania.

Marcin Romanowski reaguje na ENA. „Zorganizowana grupa przestępcza"

„Zorganizowana grupa przestępcza Tuska i Żurka w prokuraturze i Sądzie Okręgowym w Warszawie kontynuuje swoją kryminalną działalność” - napisał na X Marcin Romanowski. - "Oczywiście będzie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa: ponowny ENA na podstawie tych samych dowodów i okoliczności, w realiach jawnych represji politycznych i manipulacji składem orzekającym to oczywiste bezprawie i przestępstwo z art. 231. Kolejne kroki prawne wkrótce."

Zapowiedź Romanowskiego rozwinął na X jego obrońca Bartosz Lewandowski.  Jego zdaniem ENA za Marcinem Romanowskim został wydany z rażącym naruszeniem przepisów procedury karnej i konstytucji, gdyż wcześniej sprawa została już prawomocnie zakończona uchyleniem ENA i – jak podkreśla prawnik - „żadne nowe okoliczności i dokumenty w sprawie się nie pojawiły”. 

Nawiązał w ten sposób do grudniowego postanowienia sędziego Dariusza Łubowskiego  z Sądu Okręgowego w Warszawie, który uwzględnił wniosek mec.  Lewandowskiego i uchylił europejski nakaz aresztowania wobec Romanowskiego. Prokuratura złożyła jednak nowy wniosek o ENA uznając, iż istnieje aktualna podstawa procesowa.  

Źródło: rp.pl

Osoby Marcin Romanowski Europejski Nakaz Aresztowania (ENA)
