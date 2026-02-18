Marcin Romanowski reaguje na ENA. „Zorganizowana grupa przestępcza"

Poseł PiS Marcin Romanowski przed ucieczką na Węgry
W środę Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił wniosek Prokuratury Krajowej w Warszawie i wydał Europejski Nakaz Aresztowania wobec posła PiS i byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Prokuratura chce mu zarzuty związane z Funduszem Sprawiedliwości (pierwszych jedenaście ogłoszono Romanowskiemu latem 2024 r.). Romanowski, spodziewając się aresztowania, wyjechał na Węgry, gdzie na początku grudnia 2024 r. otrzymał azyl polityczny.
Decyzja sądu oznacza, że może zostać ujęty przez organy ścigania każdego unijnego państwa i przekazany w uproszczonym trybie polskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Zatrzymanie może mu grozić także na Węgrzech, jeśli w wyniku kwietniowych wyborów parlamentarnych w tym kraju władzę straci Viktor Orban. Lider węgierskiej opozycji Peter Magyar zapowiedział, że po zdobyciu władzy przez jego partię nowy rząd dokona ekstradycji Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, a kluczowe decyzje zapadną już w pierwszych dniach jego urzędowania.
„Zorganizowana grupa przestępcza Tuska i Żurka w prokuraturze i Sądzie Okręgowym w Warszawie kontynuuje swoją kryminalną działalność” - napisał na X Marcin Romanowski. - "Oczywiście będzie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa: ponowny ENA na podstawie tych samych dowodów i okoliczności, w realiach jawnych represji politycznych i manipulacji składem orzekającym to oczywiste bezprawie i przestępstwo z art. 231. Kolejne kroki prawne wkrótce."
Zapowiedź Romanowskiego rozwinął na X jego obrońca Bartosz Lewandowski. Jego zdaniem ENA za Marcinem Romanowskim został wydany z rażącym naruszeniem przepisów procedury karnej i konstytucji, gdyż wcześniej sprawa została już prawomocnie zakończona uchyleniem ENA i – jak podkreśla prawnik - „żadne nowe okoliczności i dokumenty w sprawie się nie pojawiły”.
Nawiązał w ten sposób do grudniowego postanowienia sędziego Dariusza Łubowskiego z Sądu Okręgowego w Warszawie, który uwzględnił wniosek mec. Lewandowskiego i uchylił europejski nakaz aresztowania wobec Romanowskiego. Prokuratura złożyła jednak nowy wniosek o ENA uznając, iż istnieje aktualna podstawa procesowa.
