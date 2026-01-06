07:25 Ataki dronów w Rosji: eksplozje w kilku regionach

Ukraińskie drony zaatakowały w nocy kilka regionów Rosji – eksplozje i pożary odnotowano m.in. w Penzie, Usmaniu (w obwodzie lipieckim) i Sterlitamaku (w Baszkortostanie), o czym informowały rosyjskie kanały w Telegramie. W Twerze władze regionalne podały, że fragment drona uderzył w wieżowiec w centrum miasta, w wyniku czego zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne; na miejscu wybuchł pożar.

Według dostępnych relacji, w Penzie mieszkańcy słyszeli od pięciu do siedmiu eksplozji po godz. 2:00 w nocy, a w Usmaniu nagrania z mediów społecznościowych pokazywały łunę nad miastem po trafieniu w rafinerię ropy. Rosyjskie władze nie potwierdziły oficjalnie zakresu ani celów nocnych ataków.

07:00 Ukraina zaktualizowała dane o rosyjskich stratach

W ciągu ostatniej doby Rosja straciła na froncie ok. 940 żołnierzy oraz m.in. 46 systemów artylerii i 5 czołgów – podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

06:41 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1412. dniu wojny

