Aktualizacja: 05.01.2026 04:48 Publikacja: 05.01.2026 04:48
O bilansie rosyjskich ataków z 4 stycznia poinformował Ołeksandr Honczarenko, szef lokalnej administracji.
Do ataku doszło w rejonie Łymania, w Donbasie.
O zrzucaniu bomb lotniczych na te obwody informowało Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy.
O pożarze w rejonie obołońskim poinformował szef kijowskiej miejskiej administracji wojskowej Timur Tkaczenko. Z jego wpisu w serwisie Telegram wynika, że w wyniku ataku uszkodzony został budynek mieszkalny, z którego natychmiast ewakuowano znajdujące się tam osoby. Ranne zostały dwie osoby.
Celem ataku była przede wszystkim infrastruktura krytyczna – poinformował gubernator obwodu kijowskiego, Mykoła Kałasznyk. W wyniku ataku zginęła jedna osoba – 74-letni mieszkaniec rejonu fastiwskiego. Jego ciało znaleziono w trakcie gaszenia pożaru jego domu, do którego doszło w wyniku ataku. W rejonie fastiwskim w skutek ataku uszkodzony został jeden wielopiętrowy budynek mieszkalny i siedem domów jednorodzinnych, a także dwa samochody oraz zakłady produkcyjne i przestrzeń magazynowa. W wyniku nocnego ataku Rosji na obwód kijowski Sławutycz został pozbawiony dostaw energii elektrycznej. Wszystkie obiekty infrastruktury krytycznej w tym mieście przeszły na awaryjne zasilanie.
Siergiej Sobianin poinformował, że dron został strącony przez rosyjską obronę przeciwlotniczą. W niedzielę Rosjanie podawali, że na podejściach do Moskwy strącono łącznie 41 dronów.
Pożar w strefie przemysłowej w mieście Jelec miały wywołać szczątki strąconego drona. W ataku nikt nie ucierpiał - poinformował gubernator obwodu lipieckiego Igor Artamonow. Ogień został już opanowany. W Jelcu znajduje się przedsiębiorstwo produkujące baterie, akumulatory i źródła zasilania dla zastosowań przemysłowych oraz wojskowych (m.in. dla systemów komunikacji, elektroniki, dronów).
Informację taką przekazał szef biura prasowego Zgrupowania Wojsk „Zachód” Iwan Bigma. Kontratak mieli prowadzić żołnierze 92. Brygady Szturmowej Sił Zbrojnych Ukrainy.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1411 dniu wojny
Foto: PAP
Czytaj więcej
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W niedzielę najbardziej z...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
- Jesteśmy otwarci na rozmowę o interesach, ale nie jesteśmy na sprzedaż - tak szefowa MSZ Grenlandii, Ane Lone...
Rosja nasila ataki na ludność cywilną i infrastrukturę energetyczną Ukrainy, próbując wyczerpać zaplecze kraju,...
W nocy z piątku na sobotę, około godziny 2:00 czasu lokalnego, mieszkańcy Caracas usłyszeli serię głośnych ekspl...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. 1 stycznia wieczorem i w nocy z 1 na 2 s...
Nowoczesna infrastruktura sieciowa, cyberbezpieczeństwo i mądre wykorzystanie sztucznej inteligencji pomagają dziś budować przewagę konkurencyjną. Technologie otwierają przed biznesem coraz więcej możliwości.
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu. Nie są już tylko dodatkiem do zakupów, ale sposobem na to, by codzienne czynności – takie jak tankowanie, poranna kawa czy myjnia samochodowa – stawały się po prostu bardziej opłacalne. Jednym z najciekawszych przykładów takiego rozwiązania jest program Circle K extra, który z roku na rok zyskuje popularność wśród kierowców w całej Polsce. Co daje jego uczestnictwo? Dlaczego warto dołączyć? I jak w praktyce wygląda korzystanie z karty extra?
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas