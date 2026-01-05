04:45 Jedna osoba zginęła, a jedna została ranna w rosyjskich atakach na Kramatorsk

O bilansie rosyjskich ataków z 4 stycznia poinformował Ołeksandr Honczarenko, szef lokalnej administracji.

04:43 Ukraińcy publikują nagranie z ataku dronów na rosyjską ciężarówkę transportującą żołnierzy

Do ataku doszło w rejonie Łymania, w Donbasie.

04:41 W nocy Rosjanie bombardowali obwody doniecki, charkowski i zaporoski

O zrzucaniu bomb lotniczych na te obwody informowało Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy.

04:39 Pożar w Kijowie po nocnym ataku rosyjskich dronów

O pożarze w rejonie obołońskim poinformował szef kijowskiej miejskiej administracji wojskowej Timur Tkaczenko. Z jego wpisu w serwisie Telegram wynika, że w wyniku ataku uszkodzony został budynek mieszkalny, z którego natychmiast ewakuowano znajdujące się tam osoby. Ranne zostały dwie osoby.

04:34 W nocy Rosjanie atakowali z powietrza obwód kijowski

Celem ataku była przede wszystkim infrastruktura krytyczna – poinformował gubernator obwodu kijowskiego, Mykoła Kałasznyk. W wyniku ataku zginęła jedna osoba – 74-letni mieszkaniec rejonu fastiwskiego. Jego ciało znaleziono w trakcie gaszenia pożaru jego domu, do którego doszło w wyniku ataku. W rejonie fastiwskim w skutek ataku uszkodzony został jeden wielopiętrowy budynek mieszkalny i siedem domów jednorodzinnych, a także dwa samochody oraz zakłady produkcyjne i przestrzeń magazynowa. W wyniku nocnego ataku Rosji na obwód kijowski Sławutycz został pozbawiony dostaw energii elektrycznej. Wszystkie obiekty infrastruktury krytycznej w tym mieście przeszły na awaryjne zasilanie.

04:32 W nocy mer Moskwy informował o strąceniu kolejnego drona na podejściu do rosyjskiej stolicy

Siergiej Sobianin poinformował, że dron został strącony przez rosyjską obronę przeciwlotniczą. W niedzielę Rosjanie podawali, że na podejściach do Moskwy strącono łącznie 41 dronów.

04:28 Pożar w strefie przemysłowej w mieście w obwodzie lipieckim po ataku ukraińskich dronów

Pożar w strefie przemysłowej w mieście Jelec miały wywołać szczątki strąconego drona. W ataku nikt nie ucierpiał - poinformował gubernator obwodu lipieckiego Igor Artamonow. Ogień został już opanowany. W Jelcu znajduje się przedsiębiorstwo produkujące baterie, akumulatory i źródła zasilania dla zastosowań przemysłowych oraz wojskowych (m.in. dla systemów komunikacji, elektroniki, dronów).

04:26 Rosjanie informują o odparciu dwóch ukraińskich kontrataków w rejonie Kupiańska w ciągu ostatniej doby

Informację taką przekazał szef biura prasowego Zgrupowania Wojsk „Zachód” Iwan Bigma. Kontratak mieli prowadzić żołnierze 92. Brygady Szturmowej Sił Zbrojnych Ukrainy.

04:24 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1411 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1411 dniu wojny Foto: PAP