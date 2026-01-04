06:59
04.01.2026

Sytuacja na frontach podczas minionej doby:

06:45
04.01.2026

Ukraina podała nowe dane o rosyjskich stratach 

W ciągu ostatniej doby Rosja straciła na froncie ok. 900 żołnierzy oraz 12 systemów artyleryjskich, dwa czołgi, jeden system obrony powietrznej, 278 dronów i 88 pojazdów – podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

06:30
03.01.2026

